Política

Javier Milei confirmó que viajará a Israel para participar del Día de la Independencia a fin de mes

La festividad será del 19 al 22 de abril. El mandatario protagonizará su viaje número 38 desde que inició la gestión

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visita de Javier Milei al Muro de los Lamentos con Benjamín Netanyahu

Pese a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, el presidente Javier Milei confirmó que viajará a Israel hacia finales de abril para participar de la celebración por el Día de la Independencia. Como anticipó este medio, el mandatario tiene en mente asistir entre el 19 y el 22 de este mes para dar el presente en los festejos que tienen lugar cada año a finales de abril o principios de mayo, en función del calendario hebreo.

El propio libertario confirmó lo que configurará su viaje número 38 para presenciar la ceremonia de encendido de antorchas que, en esta oportunidad, se celebrará el 21 de abril. Lo hizo tras compartir en sus redes la noticia de la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Luego de la publicación, Infobae consultó a dos fuentes que revelaron que la salida figura en agenda a pesar de la compleja situación que se vive en Medio Oriente marcada por el fuego cruzado entre Israel e Irán, pero también por el reciente ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según supo este medio, Milei aceptó la invitación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y se prepara para asistir a las celebraciones en conmemoración del proceso que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en las que podría coincidir con el mandatario republicano. Lo escoltarán el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El presidente Javier Milei en el Parlamento de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)
El presidente Javier Milei en el Parlamento de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Será la tercera visita oficial de Milei a Israel, luego del primer viaje de 2024, cuando recorrió los territorios del sur del país afectados por el ataque del 7 de octubre de 2023, y su regreso en junio de 2025 que responde a la sintonía que tiende a expresar con el país.

Además de declarar a Irán como “enemigo” de la Argentina, y de definir a Israel como “el bastión de Occidente”, se mostró orgulloso de ser “el presidente más sionista del mundo”. “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, planteó el pasado lunes respecto del conflicto bélico abierto. “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”, sumó además en una entrevista concedida al diario español El Debate.

Asimismo, ensayó una serie de gestos que van en esa línea. Luego de haber declarado como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica, a raíz de la solicitud directa del Estado hebreo, la administración libertaria tiene pendiente el traslado de la embajada argentina que actualmente se encuentra en Tel Aviv a Jerusalén, en lo que será una muestra de alineamiento con Israel.

Hasta entonces la medida fue adoptada por Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay. En otra señal de respaldo, el Gobierno ordenó la salida del encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, algo que finalmente ocurrió luego de declararlo ‘persona non grata’.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz
El presidente Javier Milei junto al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz

A principios de marzo, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, celebró el vínculo con la administración libertaria y anticipó la visita. “Tiene que venir aquí para el Día de la Independencia, estamos muy entusiasmados. Su amistad viene del corazón, es auténtica, es fuerte”, supo expresar.

En el marco de la buena sintonía, el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, anunció en los últimos días la apertura de una ruta aérea directa que conectará la Argentina con Israel, y precisó que el vuelo inaugural podría concretarse antes de fin de año. “Es el resultado concreto del vínculo estratégico que el presidente Javier Milei construyó con Israel, y de una inversión que el gobierno israelí decidió realizar en respuesta a esa relación”, planteó el diplomático a través de su cuenta de X.

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