Estados Unidos

A pocas horas de vencer el ultimátum de Trump, continúan estancadas las negociaciones para un cese del fuego con Irán

El plazo concedido por el Presidente de EE.UU vence a las 20.00 (hora del este), y las diferencias entre Washington y Teherán persisten respecto al programa nuclear, el control del estrecho de Ormuz y las condiciones básicas de un plan de paz regional

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Steve Witkoff y Jared Kushner fatigan sus teléfonos encriptados para lograr un acuerdo diplomático con Irán que convenza a Donald Trump, antes que venza su ultimatum al régimen chiíta. Al otro lado de la línea se encuentra Syed Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán, que tiene la confianza de la Guardia Revolucionaria iraní y la Casa Blanca.

La tarea del enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, el yerno del presidente republicano y el general pakistaní no es sencilla: las posiciones de Washington y Teherán aparecen irreconciliables, y el plazo del ultimatum vence hoy a las 20.00 PM (hora del este).

Estados Unidos exige a Irán:

  1. Desmantelar su programa nuclear
  2. limitar su estructura de fabricación de misiles balísticos
  3. Concluir con el apoyo a las organizaciones terroristas Hezbollah, Hamas y los Hutíes
  4. Liberar el estrecho de Ormuz
  5. Terminar con la represión ilegal

Irán exige a Estados Unidos:

  1. Mantener su programa nuclear
  2. Preservar su industria armamentista
  3. Prohibir a Israel que no ejecute operaciones militares en El Líbano y Gaza
  4. Controlar el estrecho de Ormuz y cobrar peaje a los barcos petroleros que lo utilizan
  5. Plan de paz definitivo en Medio Oriente
Steve Witkoff y Jared Kushner negociadores de Estados Unidos con Irán
Steve Witkoff y Jared Kushner negociadores de Estados Unidos con Irán
Syed Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistan, que actúa como mediador entre Estados Unidos e Irán
Syed Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistan, que actúa como mediador entre Estados Unidos e Irán

A las diferencias notables entre las propuestas de Estados Unidos e Irán, se añade la presión política de Israel y la Liga Árabe que sugiere a Trump que concluya su faena ante el régimen chiíta.

En conversaciones reservadas de los últimos días, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudita propusieron a Washington que Trump “vaya hasta el final” para terminar con la amenaza histórica de Teherán.

La diplomacia republicana contestó que Trump se inclinaba por una salida concertada con Irán, pero que eso implicaba que el líder religioso Mojtaba Khamenei debía aceptar todas las exigencias de Estados Unidos.

Ese mensaje político de la Casa Blanca llegó a Khamenei a través del general pakistaní Syed Asim Munir. Teherán respondió que solo negociaba en sus propias condiciones.

Esa réplica enardeció a Trump:

“Tenemos un plan para que todos los puentes de Irán queden destruidos a medianoche. Todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de ser utilizadas jamás. Me refiero a la demolición total a medianoche, y podría llevarse a cabo en un lapso de cuatro horas si quisiéramos”.

Irán-Ormuz
Irán transformó al estrecho de Ormuz en un sistema de defensa naval con tropas de la Guardia Revolucionaria, lanchas ultra rápidas y satélites controlados por China y Rusia

El plan militar contra Irán no se limita a su infraestructura civil, sino que también apunta a tomar el control del estrecho de Ormuz, que hasta hoy esta bajo las órdenes de la Guardia Revolucionaria.

Irán siempre consideró que Ormuz se transformaría en el escenario clave del actual conflicto regional, y por eso ha montado un sistema de defensa que será muy difícil de penetrar.

El 20 por ciento del petróleo que se transporta desde Medio Oriente a Occidente pasa por el estrecho, y su bloqueo ha impactado en los precios de la gasolina y los fertilizantes que se compran en Estados Unidos.

En este contexto, Irán se apalancó sobre cinco islas que están ubicadas en el estrecho. Esas islas son Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm, que cumplen distintas funciones tácticas para defender Ormuz de un eventual ataque ordenado por Trump.

Las cinco islas establecen un arco defensivo que se complementó con la instalación de minas ubicadas en el fondo del Estrecho.

Entonces, si las negociaciones diplomáticas finalmente fracasan, Trump ejecutaría por la fuerza la hoja de ruta que Witkoff y Kushner plantearon a Irán por medio del general pakistaní Syed Asim Munir.

Eso implica un raid militar que incluye el control del uranio enriquecido, destruir la infraestructura civil en toda su dimensión, anular el poder interno de la Guardia Revolucionaria y desbloquear Ormuz.

El ultimatum vence a las 20.00 PM, hora del este.

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