Un senador y un diputado de La Libertad Avanza daban una charla en la UBA y fueron echados por estudiantes de izquierda

Juan Cruz Godoy y Gino Visconti hablaban sobre financiamiento universitario frente a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales cuando irrumpió un grupo de militantes del MST y el Partido Obrero

El senador Juan Cruz Godoy y el diputado Gino Visconti sufrieron en las últimas horas un ataque en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires mientras daban una charla sobre financiamiento educativo. Militantes de una agrupación de izquierda irrumpieron en el aula en el que disertaban los legisladores nacionales de La Libertad Avanza y, con cantos, carteles y amenazas, acabaron con la exposición.

“Fuera, fachos, fuera”, cantaba la turba que ingresó con intenciones de echar del salón y del edificio a Godoy y Visconti.

En uno de los videos grabados por oyentes de la charla, se observa a uno de los militantes de izquierda increpando a los legisladores. “La Ley de Financiamiento Universitario la tienen que aplicar. Son enemigos de la universidad pública, la quieren destruir. ¿Qué hacen acá? Fuera, fachos, fuera. Quieren destruir este espacio", vociferó el intruso en la clase de Derecho Constitucional del profesor Darío Luna.

Los carteles tenían consignas relacionadas con el tema que se trataba en la charla, pero también había otros con reclamos salariales y hasta con un mensaje que se suele dedicar a los integrantes de la última dictadura militar: “Como a los nazis les va a pasar. A donde vayan, los iremos a buscar”.

Incluso, en uno de los videos se ve cómo, mientras uno de los expositores intenta emitir un mensaje por sobre el griterío, una de las manifestantes se dirige directamente hacia donde estaba la conexión para desenchufarle el micrófono, acabando con cualquier atisbo de respuesta a las agresiones.

Una de las militantes que irrumpió en la charla de los legisladores

Eran integrantes de la agrupación política universitaria La Marea, compuesta por militantes del MST en el FIT-Unidad.

“En el fondo, lo que están buscando es sacar todavía menos votos. En el Chaco nos pasó, los piqueteros nos decían por dónde teníamos que caminar, qué teníamos que pensar, qué teníamos que estudiar. Gracias a Dios logramos el cambio, espero que acá también se pueda lograr. Por eso los piqueteros en Chaco están presos, porque no se pueden coartar los derechos de los otros estudiantes”, expresó Godoy, aún dentro del aula, antes de abandonar la facultad ubicada en Constitución.

Luego, en su cuenta de X, publicó: “¡Había estudiantes que, estando o no de acuerdo con nosotros, querían escuchar y debatir! ¿Pero qué podemos esperar de los que no creen en la democracia?“.

Visconti, por su parte, se manifestó también en sus redes sociales: “Esto no es militancia. Es intolerancia y violencia de la izquierda. Y no lo podemos naturalizar. La universidad pública tiene que ser un espacio de libertad”.

Los estudiantes de izquierda ingresaron con cantos, carteles y amenazas

No fueron los únicos que condenaron el escrache. Javier Milei, aprovechó la publicación de los videos del ataque para volver a criticar al periodismo.

Patricia Bullrich, senadora nacional y ex ministra de Seguridad, desafió: “Fascistas. Intolerantes. Si a la izquierda no le gusta, rompen todo. Aprendan a vivir en democracia y a bancarse las ideas y personas que votó la mayoría del país”.

Otro que se pronunció en X fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, y lo hizo con una ironía: “Diálogo y coso...”, escribió, acompañando un video del ataque.

Otro senador, Joaquín Benegas Lynch, fue en el mismo sentido de sus compañeros de partido: “Vergüenza en la UBA. Una vez más la izquierda mostrando lo que es: violenta y totalitaria. A estos chicos, pichones de dictadores, deberían expulsarlos de la Universidad”.

La cuenta de la Juventud Nacional Libertad Avanza también dejó un mensaje: “La izquierda en la UBA cruzó un límite. Interrumpieron y bloquearon una clase del docente Luna solo por la presencia de Gino Visconti y Juan Cruz Godoy. La universidad es para debatir ideas, no para silenciar al que piensa distinto”.