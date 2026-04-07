Mahiques nombró a un nuevo funcionario en un área clave

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques oficializó el nombramiento del nuevo subsecretario de Asuntos Registrales (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Ministerio de Justicia a través de su titular, Juan Bautista Mahiques, oficializó hoy una serie de cambios significativos en su estructura de conducción, con la aceptación de la renuncia del doctor Carlos Eduardo Medina como Subsecretario de Asuntos Registrales y la designación de un nuevo funcionario en ese cargo clave para la administración pública nacional.

La decisión fue instrumentada a través del Decreto 227/2026 publicado en el Boletín Oficial que establece, a partir del 9 de marzo de 2026 pasado, la aceptación de la renuncia de Medina al frente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependencia que integra la Secretaría de Justicia. Pese a que no precisaron los motivos por los que Medina deja su cargo, se le agradecieron formalmente por los servicios brindados en la función pública.

La Subsecretaría de Asuntos Registrales es responsable de la supervisión y regulación de los registros públicos dependientes del Ministerio de Justicia.

La vacante generada por la salida de Medina fue cubierta mediante la designación, a partir del 23 de marzo de 2026 último, del doctor Gonzalo Miguel Estevez como nuevo titular del área, según lo dispuesto en el artículo tercero del documento oficial.

El recambio en la estructura de la Secretaría de Justicia se produce en un contexto de reorganización interna y responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa en áreas consideradas estratégicas para la gestión tras la llegada de Mahiques a la cartera.

Los cambios ya realizados en Justicia

A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín

En tanto, en la UIF que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

La designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.