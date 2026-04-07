El Gobierno trabaja en el proyecto final de Reforma Política y avanzará con la eliminación de las PASO

Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem and Eduardo Menem en un palco del Congreso Nacional (REUTERS/Cristina Sille)

Poco más de un mes después de que el presidente Javier Milei anunciara que impulsaría una reforma política, en el marco de la apertura del año legislativo, en el oficialismo trabajan en los detalles del borrador del proyecto que incluirá la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), según confirmaron al menos dos fuentes en tema a Infobae.

“Vamos a ir por la de máxima, por eso vamos a plantear la eliminación de las PASO que configura un gasto innecesario y además nos servirá para dejar expuesto a los chantas”, argumentó una importante voz de la administración libertaria ante este medio.

Se trata de la postura inicial del oficialismo que debió adaptar a lo largo del tiempo debido a la falta de respaldo en ámbas cámaras. En febrero de 2025, luego de fallidos intentos, La Libertad Avanza logró suspender las elecciones de medio término con la ayuda de los aliados y un kirchnerismo fracturado, pero con el 2027 en el horizonte parece querer intentar avanzar con la idea “de máxima”.

Lo cierto es que, pese a que varios interlocutores del ecosistema admiten que se trata de una de las principales prioridades, en Casa Rosada miden los tiempos para avanzar con la reforma que contempla además modificar el forma en la forma en la que se financian los partidos políticos con intención de “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña”.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

En Balcarce 50 aseguran que el borrador, en el que trabaja por estas horas la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy, podría estar listo antes del viernes y hay quienes se muestran optimistas ante la posibilidad de girarlo al Congreso Nacional la próxima semana. Antes será revisado por los integrantes de la mesa política que aún desconocen el detalle de la medida con la que planean insistir.

A partir de este miércoles, la actividad legislativa se reactivará cuando la Cámara de Diputados trate las modificaciones en la Ley de Glaciares en búsqueda de la media sanción restante luego de la aprobación del Senado.

“Para consternación y estreñimiento de los que quieren seguir embaucando a la gente avanzaremos con la eliminación de las PASO. En todo caso, los legisladores deberán trabajar para sostener la esencia de la ley”, plantearon en uno de los despachos de Casa Rosada.

Existen diversas posturas respecto a los apoyos con los que cuenta la bancada violeta en ámbas cámaras. Con el Senado medianamente aceitado, hay quienes creen que el oficialismo llega a los 129 en Diputados, número necesario para habilitar la sesión que descuenta que surgirán de las voluntades del PRO, la UCR y algunos integrantes de Provincias Unidas. “A todos los partidos chicos y espacios nuevos les conviene suspenderlas. Los únicos que podemos salir fortalecidos de una PASO somos nosotros y el peronismo”, explicó un alfil legislativo a este medio.

Martin Menem (AFP)

No obstante, otros ven con complejidad los planes para avanzar en la eliminación y hablan de la chance de volver a suspender las PASO como ocurrió en 2025. “No está cerrado lo de la suspensión. Si no hay posibilidades de eliminarlas habrá que avanzar por ahí”, afirmó otra fuente en tema.

Como contó este medio, el Poder Ejecutivo resolvió posponer el envío de la reforma para poder evaluar los apoyos de los legisladores y gobernadores aliados y dar lugar a la construcción de un proyecto de consenso. “Hay tiempos para todo. Quizás no es este el momento más oportuno para tratarlo”, planteó con humor un funcionario ante la consulta de este medio.

Las últimas semanas se tornaron complejas para el Gobierno Nacional que debió afrontar los embates a raíz de la investigación abierta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito y los movimientos en la causa $Libra. Incómodo y en uso de una excesiva gestualidad para reafirmar al funcionario en el cargo, el Presidente se mostró dispuesto a intensificar la gestión para correr el tema de la primera plana de los medios de comunicación.

“Necesitamos que no aparezcan nuevas cosas, pero no es lo que está pasando”, expresó un conocedor del manejo comunicacional ante este medio. En paralelo, el ministro coordinador reactivó las reuniones individuales con los titulares de las carteras y diseña el envío de nuevos proyectos entre los que destaca las modificaciones en la Ley de Salud Mental como anticipó este medio.