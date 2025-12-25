Política

El Gobierno insistirá en aplicar cambios a la Ley de Salud Mental durante la sesiones ordinarias

Tras el fallido intento en la Ley Bases, el Poder Ejecutivo aspira a reordenar la normativa con la posibilidad de que los jueces puedan autorizar la hospitalización de pacientes en ciertos casos

Guardar
El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al ministro de Salud, Mario Lugones (Presidencia)

En paralelo a las reformas que el presidente Javier Milei aspira a pasar en sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional diseña la hoja de ruta legislativa para el 2026 que incluye la determinación de implementar cambios en la actual Ley de Salud Mental, lo que -argumentan- atendería un reclamo clave que las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad. Según supo Infobae de una importante fuente del Poder Ejecutivo, la idea es enviar un proyecto que contemple la modificación de algunos puntos de la ley durante el período de sesiones ordinarias, que inicia el 1° de marzo, en especial sobre el artículo que habilita las internaciones involuntarias para que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización.

Se trata de un pedido que mayormente levantaron los familiares desde la sanción de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero que desde su puesta a punto generó polémica por su aplicación. Lo cierto es que el espíritu original de antimanicomialización, que busca preservar los derechos de los pacientes en el sistema de salud, encontró limitaciones en la práctica ante la ausencia de dispositivos necesarios para su correcta aplicación.

A raíz de esa situación, desde el Poder Ejecutivo tienen intenciones de insistir, a través del Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones, en los cambios para avanzar en la creación de centros especializados y en la posibilidad de autorizar la internación de determinados pacientes a través de la intervención judicial.

No es la primera vez que la administración libertaria intenta implementar estas modificaciones que estuvieron contempladas en el proyecto original de la Ley Bases, pero que finalmente quedaron afuera de la sanción definitiva de la que supo ser presentada como la megaley.

Una marcha en las afueras
Una marcha en las afueras del Congreso en rechazo a la Ley Bases (EFE)

“Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, sintetizaron importantes fuentes oficiales a este medio, luego de haber ensayado -sin éxito- cambios en al menos ocho artículos. Si bien aún se encuentra en plena redacción, el proyecto podría ser anunciado por el mandatario durante la Apertura de Sesiones en el Congreso a principios de marzo.

Las modificaciones aspiraban a habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente; definían cuatro casos específicos para la internación, planteada como recurso terapéutico excepcional; daba luz verde a la creación de neuropsiquiátricos; dotaba a al defensor de solicitar medidas terapéuticas; planteaba un esquema de modificación en las condiciones de egresos y rehabilitación de los pacientes; y modificaba la composición del Órgano de Revisión.

Los equipos en la tarea trabajan en los detalles, pero, según anticiparon fuentes al tanto del diseño, repetirán algunos de los puntos mencionados que buscaban ser incluidos en la mal llamada Ley Ómnibus de aquel entonces. Los cambios planteados abrieron una polémica mayormente entre activistas del sector, que leyeron las propuestas como una profundización de la manicomialización que buscan combatir.

Sin embargo, por estos días, la Casa Rosada contraargumenta con ejemplos de casos de complejo desenlace como el episodio que terminó con la vida del efectivo de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, que fue asesinado por un hombre identificado como Rodrigo Facundo Roza, que lo apuñaló con un cuchillo en la zona aledaña al MALBA. El psiquiatra del homicida, Jorge Alberto Monforte, fue llevado a juicio por presunto abandono de persona y homicidio culposo y finalmente fue absuelto.

Marina Charpentier, madre del músico
Marina Charpentier, madre del músico Chano y activista en defensa de la Salud Mental

Otra de las claves que fomentaron la determinación de insistir en cambiar el articulado de la ley reside en el testimonio de Marina Charpentier, la mamá del reconocido músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso de la Nación la necesidad de aclarar algunas definiciones difusas vigentes y la falta de herramientas para contener situaciones de brotes y episodios agudos a raíz de trastornos mentales y adicciones. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, supo contraargumetnar.

A principios de año, la activista y madre del cantante de Tan Biónica cargó contra el Gobierno Nacional al calificar el Presupuesto, prorrogado desde 2023, destinado a salud mental como “un chiste”. “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, sostuvo en una entrevista a este medio.

Temas Relacionados

GobiernoLey de Salud MentalLey BasesJavier MileiDiputadosSenadoCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Corte Suprema de Paraguay rechazó un reclamo de Edgardo Kueider y confirmó el juicio por contrabando

Lo hizo al denegar un recurso de apelación del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel. Los argumentos

La Corte Suprema de Paraguay

La Legislatura porteña, modelo 2026: el rol de Larreta y la discusión que pondrá en juego el vínculo del PRO y LLA

Cómo se teje el poder en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el papel de las figuras que se sumaron a la pelea porteña

La Legislatura porteña, modelo 2026:

Kicillof se apoya en intendentes y funcionarios para expandir su espacio político a todo el país

El gobernador planteó que hay que construir una alternativa nacional y decidió ampliar el Movimiento Derecho al Futuro a otras provincias. Quiénes serán los responsables de esa tarea

Kicillof se apoya en intendentes

El Gobierno anunciará la reestructuración del IOSFA: separará la obra social de los militares de la de los policías

Las autoridades nacionales dividirán el organismo en dos para que de un lado quede el personal de defensa y, del otro, el de seguridad. El plan para solucionar la deuda que tiene con los prestadores

El Gobierno anunciará la reestructuración

El oficialismo empieza a instalar la reelección: mezcla ambiciones y necesidades políticas

Javier Milei dejó una puerta abierta para avanzar en esa línea. El tema había sido lanzado por Karina Milei con el combustible del resultado de octubre. Y fue repuesto esta semana. Reproduce la fórmula política de siempre

El oficialismo empieza a instalar
DEPORTES
El nuevo ataque que sufrió

El nuevo ataque que sufrió el ciclista Van der Poel: “Me asusté un poco porque vi que algo venía hacia mí”

El álbum de las vacaciones navideñas de Valentín Barco, Yaz Jaureguy y su hija en Disney: “Cualquier lugar es mi hogar con ustedes”

Conmoción en Brasil por la muerte de una joven gimnasta, considerada una de las figuras emergentes del deporte

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

TELESHOW
Los dos looks de la

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

INFOBAE AMÉRICA

Turquía arrestó a más de

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter

Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

El régimen de Nicaragua acusó de terrorista y “malhechor” al pastor evangélico cuya libertad exige Estados Unidos

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos