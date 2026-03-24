Habló el diputado fracturado de un cabezazo en Tucumán: “Quizás me tengan que volver a operar”

Ocurrió en el acceso a la localidad de La Madrid, afectada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El agresor fue identificado y sería cercano al ministro del Interior de la provincia

El diputado nacional Federico Pelli reapareció y contó cómo se recupera luego del episodio que lo dejó con una fractura de tabique, mareos y fuertes dolores de cabeza al recibir un cabezazo cuando intentaba entregar donaciones a damnificados por las inundaciones en La Madrid, Tucumán. “Recuperándome de a poco”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza (LLA) ante la periodista Cristina Pérez por LN+, mientras detallaba las secuelas físicas del ataque: “Fui intervenido quirúrgicamente por una fractura de tabique. Tengo mareos y dolores de cabeza”.

El legislador manifestó su solidaridad con las personas de La Madrid que sufren pérdidas materiales y relató que la colecta impulsada por la fuerza libertaria en Tucumán fue considerable: “No eran tres colchones como se dijo. Cuando tuvimos lo suficiente empezamos a distribuir”. Según Pelli, en el momento de la entrega un grupo liderado por un hombre identificado como Marcelo Segura les impidió el paso. “Me dijo ‘soy el que no los va a dejar pasar’. Le estaba preguntando quién se creía que era y en el momento menos pensado recibí el ancazo”, narró el diputado.

El hecho ocurrió en la entrada de la localidad de La Madrid, una de las zonas más golpeadas por las lluvias en el norte argentino, donde muchas familias debieron autoevacuarse debido al desborde de los ríos Marapa y San Francisco.

Pelli denunció que el accionar de la policía provincial fue “patético”. Según su versión, los agentes no intervinieron para reducir al agresor tras el incidente. “La gente de LLA tuvo que perseguir a la policía para que lo detengan”, afirmó en diálogo con LN+. El episodio derivó en una intervención quirúrgica y, según expresó el legislador, “quizás me tengan que operar por segunda vez”.

El diputado nacional por LLA, Federico Pelli de Tucumán, brindó una entrevista virtual con un vendaje en la nariz. (Captura LN+)

El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, oriundo de San Miguel de Tucumán y vinculado laboralmente al gobierno provincial. Según se informó, Segura figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con el último registro salarial en febrero pasado, y trabajaría como personal de seguridad en dependencias del Ministerio del Interior tucumano. Medios locales indicaron que la defensa de Segura está a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien sostuvo que su cliente está “arrepentido” y que la agresión ocurrió tras una discusión previa, sin planificación.

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, quien deberá determinar si Segura será imputado por lesiones graves. Pelli fue evaluado por un médico forense y, según los profesionales del Hospital Regional de Concepción, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal, además de la fractura del hueso nasal. Tras una tomografía, se descartó lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, explicó uno de los médicos al ser consultado por medios locales.

Marcelo Segura, identificado como empleado del gobierno de Tucumán, fue señalado como el autor del ataque que dejó herido al diputado Pelli

El ataque se produjo mientras Pelli, junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, intentaba ingresar a La Madrid para entregar colchones y artículos de primera necesidad a las familias afectadas. En las imágenes difundidas en redes sociales, puede observarse el breve intercambio verbal entre el legislador y Segura: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”, preguntó Pelli antes de recibir el golpe que le provocó la fractura y una hemorragia facial.

El presidente Javier Milei también se refirió al hecho con un mensaje en redes sociales: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”. El bloque de diputados libertarios sumó su repudio en un comunicado donde subrayó que la actividad solidaria se desarrollaba en el marco de la emergencia por inundaciones y que la violencia “no va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga”.

Pelli lamentó que persistan “estas prácticas por parte de gente cercana a la política y al poder” en Tucumán, y señaló que “claramente mucha gente relaciona a esta persona al Ministro del Interior”. El legislador no descartó la posibilidad de una nueva cirugía y expresó su decepción por la persistencia de la violencia ligada a sectores políticos en la provincia.