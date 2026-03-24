Política

Habló el diputado fracturado de un cabezazo en Tucumán: “Quizás me tengan que volver a operar”

Federico Pelli, legislador de La Libertad Avanza, lamentó que la violencia sea parte de la política en su provincia y apuntó contra la reacción de la policía frente a la agresión que recibió: “tuvimos que perseguirlos para que detengan al atacante”

Guardar

Ocurrió en el acceso a la localidad de La Madrid, afectada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El agresor fue identificado y sería cercano al ministro del Interior de la provincia

El diputado nacional Federico Pelli reapareció y contó cómo se recupera luego del episodio que lo dejó con una fractura de tabique, mareos y fuertes dolores de cabeza al recibir un cabezazo cuando intentaba entregar donaciones a damnificados por las inundaciones en La Madrid, Tucumán. “Recuperándome de a poco”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza (LLA) ante la periodista Cristina Pérez por LN+, mientras detallaba las secuelas físicas del ataque: “Fui intervenido quirúrgicamente por una fractura de tabique. Tengo mareos y dolores de cabeza”.

El legislador manifestó su solidaridad con las personas de La Madrid que sufren pérdidas materiales y relató que la colecta impulsada por la fuerza libertaria en Tucumán fue considerable: “No eran tres colchones como se dijo. Cuando tuvimos lo suficiente empezamos a distribuir”. Según Pelli, en el momento de la entrega un grupo liderado por un hombre identificado como Marcelo Segura les impidió el paso. “Me dijo ‘soy el que no los va a dejar pasar’. Le estaba preguntando quién se creía que era y en el momento menos pensado recibí el ancazo”, narró el diputado.

El hecho ocurrió en la entrada de la localidad de La Madrid, una de las zonas más golpeadas por las lluvias en el norte argentino, donde muchas familias debieron autoevacuarse debido al desborde de los ríos Marapa y San Francisco.

Pelli denunció que el accionar de la policía provincial fue “patético”. Según su versión, los agentes no intervinieron para reducir al agresor tras el incidente. “La gente de LLA tuvo que perseguir a la policía para que lo detengan”, afirmó en diálogo con LN+. El episodio derivó en una intervención quirúrgica y, según expresó el legislador, “quizás me tengan que operar por segunda vez”.

El diputado nacional por LLA,
El diputado nacional por LLA, Federico Pelli de Tucumán, brindó una entrevista virtual con un vendaje en la nariz. (Captura LN+)

El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, oriundo de San Miguel de Tucumán y vinculado laboralmente al gobierno provincial. Según se informó, Segura figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con el último registro salarial en febrero pasado, y trabajaría como personal de seguridad en dependencias del Ministerio del Interior tucumano. Medios locales indicaron que la defensa de Segura está a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien sostuvo que su cliente está “arrepentido” y que la agresión ocurrió tras una discusión previa, sin planificación.

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, quien deberá determinar si Segura será imputado por lesiones graves. Pelli fue evaluado por un médico forense y, según los profesionales del Hospital Regional de Concepción, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal, además de la fractura del hueso nasal. Tras una tomografía, se descartó lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, explicó uno de los médicos al ser consultado por medios locales.

Marcelo Segura, identificado como empleado
Marcelo Segura, identificado como empleado del gobierno de Tucumán, fue señalado como el autor del ataque que dejó herido al diputado Pelli

El ataque se produjo mientras Pelli, junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, intentaba ingresar a La Madrid para entregar colchones y artículos de primera necesidad a las familias afectadas. En las imágenes difundidas en redes sociales, puede observarse el breve intercambio verbal entre el legislador y Segura: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”, preguntó Pelli antes de recibir el golpe que le provocó la fractura y una hemorragia facial.

El presidente Javier Milei también se refirió al hecho con un mensaje en redes sociales: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”. El bloque de diputados libertarios sumó su repudio en un comunicado donde subrayó que la actividad solidaria se desarrollaba en el marco de la emergencia por inundaciones y que la violencia “no va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga”.

Pelli lamentó que persistan “estas prácticas por parte de gente cercana a la política y al poder” en Tucumán, y señaló que “claramente mucha gente relaciona a esta persona al Ministro del Interior”. El legislador no descartó la posibilidad de una nueva cirugía y expresó su decepción por la persistencia de la violencia ligada a sectores políticos en la provincia.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaTucumánViolencia PolíticaFederico Pelli

Últimas Noticias

La confianza en el Gobierno cayó por tercer mes consecutivo, según el índice de la Universidad Di Tella

El estudio realizado mensualmente arrojó una caída en la consideración de la gestión nacional en marzo y es la más baja desde q gobierna Javier Milei. Hubo un retroceso en la opinión de los jóvenes encuestados

La confianza en el Gobierno

Eduardo Fidanza: “El caso Adorni dañó la narrativa oficialista y su imagen está en caída”

El director de Poliarquía analizó en Infobae al Regreso cómo el escándalo que involucra al vocero presidencial profundizó el desgaste del gobierno de Milei, en un escenario marcado por la inflación y la desconfianza social

Eduardo Fidanza: “El caso Adorni

El oficialismo demora la conformación de la comisión de juicio político en Diputados

Las recientes controversias que involucran al jefe de Gabinete y la criptoestafa $Libra han complicado el trámite parlamentario previsto al inicio del año, postergando la actividad legislativa en la Cámara baja

El oficialismo demora la conformación

La justicia porteña citará a indagatoria a 7 agresores del ex delegado golpeado por una patota de Camioneros

La fiscal Celsa Ramírez avanza contra los atacantes de Gustavo Ferreyra, a quienes imputarán por lesiones y amenazas. José “El Teta” Garnica, quien lideró la agresión, es dirigente de confianza de Hugo Moyano y renunció a la empresa donde se produjo la golpiza

La justicia porteña citará a

El comediante y streamer libertario Martín “Negro” Almeida: “El humor político es clave en la batalla cultural”

En una charla con el panel de Infobae a la Tarde, el humorista y streamer libertario analizó la polarización en la comedia argentina, la batalla cultural, el rol del humor político y su visión sobre el gobierno de Milei y la discusión pública actual

El comediante y streamer libertario
DEPORTES
Los tres goles de Gaich

Los tres goles de Gaich en nueve minutos en la victoria de Estudiantes: “Me llevo la pelota para la colección”

Salió a la luz el video de la provocación de Vinícius Junior a Giuliano Simeone durante el clásico de Madrid

Fernando Gago fue presentado como técnico de la Universidad de Chile: “Vamos a afrontar todos los partidos como si fueran finales”

La impactante imagen que compartió Cristiano Ronaldo entrenando a su 41 años: “Piernas de acero”

“Cero piedad incluso para el árbitro”: el video de la gambeta viral de Nicolás Paz antes de sumarse a la selección argentina

TELESHOW
Quién se irá de la

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

El tremendo ida y vuelta entre Fede Bal y el streamer Coscu: “Sos un inútil”

Los preparativos de Allegra Cubero para su segunda fiesta de 15 junto a Mica Viciconte, en medio de la tensión familiar

El contraataque de Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo: “A mí no me vengas a amenazar”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco misiles disparados desde Irak

Cinco misiles disparados desde Irak golpean una base militar siria en Hasaka

El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad”

El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos