Política

El Gabinete se reúne con intención de retomar la gestión en medio de semanas turbulentas

Luego de la bilateral con José Antonio Kast, el mandatario encabezó un nuevo intercambio de equipo completo en Casa Rosada. Se retiró minutos antes de las 13.30. El saludo a los cumpleaños y los gestos a Manuel Adorni

Guardar
Imagen B7P6B6IY4FHBJNB6WA2P7EKPG4

En medio de semanas complejas, el presidente Javier Milei volvió a reunir este mediodía al equipo completo en el Salón Eva Perón de Casa Rosada para aceitar la dinámica de gestión, pero además, para afianzar la unidad entre los ministros y secretarios luego de semanas turbulentas marcadas por la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y los movimientos en la causa $Libra.

Según anticipó una importante fuente a Infobae, el Presidente estuvo presente durante el primer tramo del intercambio para saludar a los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), que cumplen años este lunes, y luego dejó al jefe de Gabinete a cargo de la coordinación de la dinámica. La intención era que el equipo completo le cantara el feliz cumpleaños a los agasajados.

En medio de los cuestionamientos, la idea de los hermanos Milei relegaron al ministro coordinador la moderación del intercambio en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas. Iniciada la reunión, minutos después de las 12, el libertario estuvo en la cabecera de la amplia mesa del salón y se retiró a las 13.27 rumbo a la quinta de Olivos.

La reunión se da con una particularidad, ya que tiene lugar casi en paralelo a que el fiscal federal Gerardo Pollicita citara como testigo al ex futbolista Hugo Morales en la investigación por el departamento del barrio porteño de Caballito que adquirió el funcionario. Es que el ex futbolista era el anterior propietario del inmueble que vendió en 200.000 dólares en abril de ese mismo año a dos jubiladas que, algunos meses después, concretaron la operación con Adorni por el departamento de casi 200 metros cuadrados.

El presidente Javier Milei saluda al jefa de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/Agustin Marcarian)
El presidente Javier Milei saluda al jefa de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/Agustin Marcarian)

Varios de los ministros participaron esta mañana del encuentro con Kast, entre los que se observó a Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y a Alejandra Monteoliva (Seguridad), permanecieron en el Palacio de Gobierno para sumarse además al intercambio del Gabinete. Están presentes también Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), los cumplañeros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

Completan la lista de asistentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Se trata de la segunda reunión del plantel ampliado del año, dado que la primera del 2026 data del 24 de febrero pasado, y en esta oportunidad cuenta con asistencia perfecta. Como reveló este medio, fue sugerida por el propio mandatario que vio con buenos ojos la idea de afianzar la gestión y recuperar la agenda mediática teñida por la situación del exvocero, pero además intensificar la unidad entre sus colaboradores.

Luego de una semana de permanente ratificación, y a casi un mes del estallido que derivó en un conflicto legal para el funcionario, el ministro coordinador intenta nuevamente recuperar las riendas de la gestión con la reunión de equipo ampliado y la idea de iniciar las presentaciones de los proyectos de ley de cada cartera para el período 2026/2027.

Esta tarde, recibirá a Alejandra Monteoliva (Seguridad) en sus oficinas con la idea de plasmar las claves del ministerio con intenciones de, en un futuro, poder enviarlas al Congreso Nacional para ser tratadas. El martes repetirá la dinámica con Mario Lugones (Salud) y el miércoles continuará con Carlos Presti (Defensa). Ese mismo miércoles, declarará ante el juez Ariel Lijo la escribana Adriana Nechevenko, que deberá dar detalles de la operatoria por la cual el vocero presidencial y su esposa adquirieron el departamento de Caballito.

Temas Relacionados

Javier MileiGabineteAntonio KastManuel AdorniÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Javier Milei rechazó la eutanasia: “La vida es un regalo que debemos honrar”

El Presidente expresó su postura sobre la muerte asistida al ser consultado por un medio español. Además, ratificó su repudio al aborto

Javier Milei rechazó la eutanasia: “La vida es un regalo que debemos honrar”

Javier Milei recibió a Antonio Kast con intención de reforzar la sintonía e intensificar la coordinación del Gabinete

El mandatario se reunió con su par de Chile en un encuentro ampliado en el que participaron además ministros de ambas naciones. Karina Milei y Manuel Adorni presentes

Javier Milei recibió a Antonio Kast con intención de reforzar la sintonía e intensificar la coordinación del Gabinete

El gobierno porteño anunció el final de los planes sociales: “Chau intermediarios”

A través de la implementación de un programa de capacitación y empleo, la nueva iniciativa busca reemplazar los esquemas anteriores de asistencia social mediante transferencias directas y capacitación laboral

El gobierno porteño anunció el final de los planes sociales: “Chau intermediarios”

Javier Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

El Presidente le dio una entrevista a un medio español y respaldó la ofensiva contra el régimen teocrático. Además criticó a Pedro Sánchez y volvió a fijar posición sobre el aborto y la eutanasia

Javier Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza se considera refugiado político y no se entregará

Así lo confirmó su abogado defensor, Rodolfo Llanzón. El gobierno de Javier Milei ofreció $20 millones por información sobre su paradero. Chile reclama su extradición

El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza se considera refugiado político y no se entregará
DEPORTES
Se cierra la fecha 13 del Torneo Apertura con los partidos entre Argentinos Juniors-Banfield e Instituto-Defensa y Justicia

Se cierra la fecha 13 del Torneo Apertura con los partidos entre Argentinos Juniors-Banfield e Instituto-Defensa y Justicia

El viaje solidario de Paula Pareto para atender a pacientes en Chaco: “El sueño se hizo realidad”

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez ganaron en su estreno por el Masters 1000 de Montecarlo

Una figura de UFC sufrió un brutal rodillazo en el rostro, quedó inconsciente y la reacción del árbitro contra su rival dio que hablar

El ajedrecista estadounidense Hikaru Nakamura tardó 67 minutos en mover un peón y quedó cerca del récord

TELESHOW
Así festejó su cumpleaños L-Gante: rodeado de música, amigos y el extraño silencio de Wanda Nara

Así festejó su cumpleaños L-Gante: rodeado de música, amigos y el extraño silencio de Wanda Nara

Pachu Peña oficializó su relación con Paula Paparella: la primera foto juntos

El insólito encuentro de Marta Fort con un famoso deportista internacional en el aeropuerto: “Muy feliz”

El divertido video de Luisana Lopilato que se volvió viral y enterneció a todos: “No están preparados para lo que viene”

El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

INFOBAE AMÉRICA

Un fósil de 500 millones de años reveló el origen compartido entre arañas y cangrejos herradura

Un fósil de 500 millones de años reveló el origen compartido entre arañas y cangrejos herradura

Apagones en Quito y Guayaquil en Semana Santa reavivaron alertas por déficit energético en Ecuador

Misión Artemis II de la NASA: horario y cómo ver en vivo el acercamiento histórico a la Luna

Quinto informe sobre mina de cobre en Panamá reporta 84% de avance y detecta fallas en reforestación y publicación de reportes

Qué buscan los halcones cuando aparecen en los jardines de las casas y qué especies cazan