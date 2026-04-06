El Gabinete se reúne con intención de retomar la gestión en medio de semanas turbulentas

En medio de semanas complejas, el presidente Javier Milei volvió a reunir este mediodía al equipo completo en el Salón Eva Perón de Casa Rosada para aceitar la dinámica de gestión, pero además, para afianzar la unidad entre los ministros y secretarios luego de semanas turbulentas marcadas por la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y los movimientos en la causa $Libra.

Según anticipó una importante fuente a Infobae, el Presidente estuvo presente durante el primer tramo del intercambio para saludar a los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), que cumplen años este lunes, y luego dejó al jefe de Gabinete a cargo de la coordinación de la dinámica. La intención era que el equipo completo le cantara el feliz cumpleaños a los agasajados.

En medio de los cuestionamientos, la idea de los hermanos Milei relegaron al ministro coordinador la moderación del intercambio en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas. Iniciada la reunión, minutos después de las 12, el libertario estuvo en la cabecera de la amplia mesa del salón y se retiró a las 13.27 rumbo a la quinta de Olivos.

La reunión se da con una particularidad, ya que tiene lugar casi en paralelo a que el fiscal federal Gerardo Pollicita citara como testigo al ex futbolista Hugo Morales en la investigación por el departamento del barrio porteño de Caballito que adquirió el funcionario. Es que el ex futbolista era el anterior propietario del inmueble que vendió en 200.000 dólares en abril de ese mismo año a dos jubiladas que, algunos meses después, concretaron la operación con Adorni por el departamento de casi 200 metros cuadrados.

El presidente Javier Milei saluda al jefa de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/Agustin Marcarian)

Varios de los ministros participaron esta mañana del encuentro con Kast, entre los que se observó a Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y a Alejandra Monteoliva (Seguridad), permanecieron en el Palacio de Gobierno para sumarse además al intercambio del Gabinete. Están presentes también Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), los cumplañeros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

Completan la lista de asistentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Se trata de la segunda reunión del plantel ampliado del año, dado que la primera del 2026 data del 24 de febrero pasado, y en esta oportunidad cuenta con asistencia perfecta. Como reveló este medio, fue sugerida por el propio mandatario que vio con buenos ojos la idea de afianzar la gestión y recuperar la agenda mediática teñida por la situación del exvocero, pero además intensificar la unidad entre sus colaboradores.

Luego de una semana de permanente ratificación, y a casi un mes del estallido que derivó en un conflicto legal para el funcionario, el ministro coordinador intenta nuevamente recuperar las riendas de la gestión con la reunión de equipo ampliado y la idea de iniciar las presentaciones de los proyectos de ley de cada cartera para el período 2026/2027.

Esta tarde, recibirá a Alejandra Monteoliva (Seguridad) en sus oficinas con la idea de plasmar las claves del ministerio con intenciones de, en un futuro, poder enviarlas al Congreso Nacional para ser tratadas. El martes repetirá la dinámica con Mario Lugones (Salud) y el miércoles continuará con Carlos Presti (Defensa). Ese mismo miércoles, declarará ante el juez Ariel Lijo la escribana Adriana Nechevenko, que deberá dar detalles de la operatoria por la cual el vocero presidencial y su esposa adquirieron el departamento de Caballito.