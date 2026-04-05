Caso $LIBRA: cómo fue la operatoria offshore de Novelli para hacer negocios en paraísos fiscales

Mauricio Novelli con Milei en la Casa Rosada, foto usada para la promoción de Tech Forum, realizado en octubre de 2024

Un par de años antes de que estallara el escándalo por la presunta estafa alrededor de la fallida criptomoneda $LIBRA, promocionada por Javier Milei e impulsada por Mauricio Novelli, el trader cercano al Presidente incursionó en el mundo offshore.

Investigado ahora por el fiscal Eduardo Taiano en el escándalo de la criptomoneda libertaria bajo la lupa, el lobista y asesor en inversiones cripto operó con una serie de empresas en el Estado norteamericano de Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

También interactuó con operadores y plataformas radicadas en las Islas Caimán y Hong Kong, y gestionó cuentas bancarias en Miami y Panamá. Se trata de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por su baja carga tributaria y la confidencialidad sobre los verdaderos dueños de las compañías de papel radicadas en ellas.

Documentos extraídos del celular de Novelli que fueron incorporados a la investigación judicial

El puntapié inicial lo dio en julio de 2021, cuando creó con su socio Jeremías Walsh una consultora en inversiones financieras en criptomonedas que lleva las iniciales de sus apellidos: NW Profesional Traders. La firma se dedica a dar capacitaciones, en una de las cuales participó el propio Milei como economista.

Por estas charlas y promocionar la consultora, Novelli le pagaba regularmente a Milei una suma de, al menos, USD 2000 mensuales, aún después de haber asumido como diputado nacional en diciembre de 2021.

Perfil de NW Professional Traders en Linkedin

Así surge de los archivos rescatados del celular de Novelli por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, a los que tuvo acceso Infobae.

Unos meses más tarde, el 8 de noviembre de 2021, Novelli y Walsh dieron un primer paso en el exterior y constituyeron N&W Professional Traders LLC, una filial en Delaware, un Estado norteamericano que se caracteriza por la opacidad informativa de las empresas allí registradas. Con domicilio en 8 The Green, STE A, Dover, N&W Professional Traders LLC figura actualmente como activa en el sitio Open Corporates.

Inscripción de N&W Professional Traders LLC en el Registro de Delaware

Dos semanas después, el 23 de noviembre, Novelli y Walsh firmaron el formulario de apertura de una cuenta en el Apollo Bank de Miami, para operar con esa compañía registrada en Delaware, según consta en uno de los documentos hallados en su celular y analizado por Infobae.

Apertura de cuenta de N&W Professional Traders LLC en el Apollo Bank de Miami, con las firmas de Novelli y Walsh

El afán por expandir sus negocios a otras jurisdicciones se tradujo en otros movimientos.

Menos de un mes después, el 1ro de diciembre, Novelli recurrió a los servicios corporativos offshore del estudio Corpag Group para crear otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (BVI). En los documentos no se identifica el nombre de la firma, aunque la fecha coincide con el registro de Vulcano International Ltd, creada a principios de 2022 en ese paraíso fiscal.

Formulario de apertura de una sociedad en BVI firmado por Novelli

La propuesta de Corpag Group con la tarifa para abrir la firma en BVI llegó en enero de 2022 y aparece firmada por Novelli y Walsh.

El costo de apertura era de USD 1.550, más una fee de mantenimiento en 2022 de USD 1.415. A partir de 2023 y años siguientes, el costo sería de USD 1.835, más otros USD 725 adicionales, en caso de requerir los servicios de un “director” al frente de la compañía puesto por el bufete.

Aceptación de la propuesta de apertura de la firma en BVI firmada por Novelli y Walsh

Dos meses después, el 17 de febrero de ese año, Novelli ya actuaba como CEO de Vulcano International Ltd, con domicilio en Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, en BVI.

Así surge de otro documento recuperado de su celular, donde el trader argentino firmó un contrato con Benzinga, una plataforma de información del mercado a inversionistas, con sede en Detroit, en el Estado norteamericano de Michigan. El objetivo era proveer de un artículo y un video promocionales en un evento virtual de empresas de tokens no fungibles, el NFT Investments Listmaker, realizado el 23 de febrero de 2022.

Novelli firma un contrato en febrero de 2022 con Benzinga como CEO de Vulcano International Ltd

Los acuerdos en el exterior vinculados al mundo cripto parecían ir viento en popa.

El 7 de marzo de 2022, Novelli y Walsh firmaron otro contrato con la firma Abhinoy Das radicada en Hong Kong para el desarrollo del token $Vulcano, según otro archivo encontrado por Infobae entre los miles que recuperó la pericia técnica de su celular.

Contrato de Novelli con Abhinoy Das, radicada en Hong Kong para desarrollar el token $Vulcano

Se trata de un criptoactivo anterior a $LIBRA, también impulsado por Novelli y promocionado por Milei y que, al igual que el token libertario, registró un colapso posterior, causando pérdidas por más de USD 285 millones a inversores.

Posteo de Milei promocionando el token $Vulcano lanzado por Novelli el 18 de febrero de 2022

Una firma en Panamá

Ya con Milei en la Casa Rosada, Novelli viajó a Panamá en agosto de 2024. En uno de los mensajes, envió el contacto de la “gestora” que abriría la sociedad en esa jurisdicción antes de su llegada. “Ya le avise que fecha vamos alla. van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos” (sic), escribió Novelli en uno de los archivos recuperados de su celular, fechado el 8 de agosto de ese año.

El viaje duraría alrededor de una semana, con el regreso previsto para el 27 de agosto, según se desprende de una de las comunicaciones que Novelli mantuvo con la DJ y ex Gran Hermano Romina Malaspina, quien lo habría acompañado en un tramo de ese viaje.

En los archivos y comunicaciones extraídos del celular de Novelli no se especifica el nombre de la empresa que quería registrar en Panamá. Pero justo en esos días, el 15 de agosto de 2024, se constituyó en ese país caribeño la firma MGN Enterprise INC. Si bien no hay mensajes extraídos del celular que la vinculen directamente con Novelli, su nombre coincide con las iniciales del nombre completo de trader promotor de $LIBRA: Mauricio Germán Novelli.

En la escritura consultada por Infobae en el Registro Público de Panamá solo aparecen los nombres de tres panameños como directivos de la empresa, algo usual en los documentos públicos societarios de ese país, que no informan quiénes son los dueños reales de la sociedad.

Escritura de constitución de MGN Enterprise INC en Panamá

El bufete panameño de abogados que intervino en la constitución de la firma fue Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI), según figura en la escritura.

El registro de la sociedad panameña tuvo lugar dos meses antes de la realización del Tech Forum, un evento del mundo tecno-financiero que tuvo lugar el 19 de octubre de 2024 en Buenos Aires, y cuyo orador estrella, convocado por Novelli, fue el propio Milei.

Milei habla en el Techo Forum el 19 de octubre de 2024, con Hayden Davis aplaudiendo en primera fila

Allí estuvieron los distintos involucrados en el escándalo de la criptomoneda que involucra al Presidente: Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum SA; Sergio Morales, el entonces asesor de la CNV que fue otro de los disertantes; y Hayden Davis, el norteamericano creador de la criptomoneda $LIBRA. Malaspina fue DJ del after party de ese encuentro.

El afterparty del Tech Forum, del que participó Novelli y Romina Malaspina, DJ del evento

Días más tarde, el 1 de noviembre de 2024, Novelli se manda un mensaje a sí mismo, que decía “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales”, como recordatorio.

Mensaje extraído por la DATIP del celular de Novelli del 1 de noviembre de 2024

Ese mismo día, se autoenvía otro mensaje que consignaba “Pago Javier kari”. La fecha coincide con la visita que hizo el lobista a la Casa Rosada, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.

Mensaje recordatario de Novelli en su celular del 1 de noviembre de 2024

No era la primera vez ni tampoco la última que estaría en la Casa Rosada para ver a Milei o a su hermana Karina. En una de las oportunidades, se fotografió con Manuel Terrones Godoy, su socio en Tech Forum, en las galerías que dan al Patio de las Palmeras.

Novelli y Terrones Godoy en una de sus visitas a la Casa Rosada a finales de 2024

Un febrero vertiginoso

Febrero del 2025 fue un mes de mucha actividad para Novelli, que apostaba a hacer dinero con el lanzamiento de $LIBRA y otra criptomoneda.

El lunes 3 de febrero, dos cuentas ligadas a Hayden Davis transfirieron a una tercera casi USDC 4 millones, la moneda digital que tiene paridad con el dólar. La Justicia determinó que esa noche y en los primeros 20 minutos del 4 de febrero, ese dinero fue redirigido a una billetera de la plataforma Bitget, perteneciente a Camilo Rodríguez Blanco, un influencer del mundo del trading que mantenía conversaciones con Novelli, de acuerdo a lo que reveló su celular. Habría actuado como una suerte de “cuevero” en algunas oportunidades para cambiar USDC a dólares o pesos.

Ese mismo 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.

Al día siguiente, 5 de febrero, a 9 días del lanzamiento de $LIBRA, MGN Enterprise INC firmó un acuerdo - según los archivos extraídos de su celular - con Scalable Solutions AG, una empresa de infraestructura tecnológica blockchain y software con sede en Suiza.

El contrato, escrito en inglés, tenía por objeto la provisión de servicios profesionales de asesoramiento para el desarrollo de un agente de inteligencia artificial por parte de MGN Enterprise INC, la empresa panameña que sería de Novelli.

Además, aparece entre los archivos otro acuerdo de colaboración - incorporado al celular de Novelli el 11 de febrero de ese año - que, además de a MGN Enterprise INC, incluye a Kelsier Ventures (la empresa de Davis), y BAD AI. Según se detalla en las dos páginas escritas en inglés, su objetivo era el desarrollo y comercialización de otro token denominado Bad Idea AI, lanzado el 20 de febrero de 2025, o sea seis días después que $LIBRA.

El 17 de febrero, el primer día hábil después de que estallara el escándalo de $LIBRA en la noche del 14 de ese mes, la madre y hermana de Novelli fueron hasta el Banco Galicia a vaciar la caja de seguridad que había abierto Novelli apenas 12 días antes.

Novelli tuvo que regresar de Dallas de apuro, donde estaba con Davis siguiendo el lanzamiento de $LIBRA, y su destino pasaría a estar en manos de la Justicia.