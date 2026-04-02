El Gobierno repite que sostiene a Adorni, pero baja su exposición: tensión por la Justica y también por el Congreso

Javier Milei junto a Manuel Adorni, en una postal de tiempos más tranquilos

Los malos días de Manuel Adorni -con impacto en continuado sobre el Gobierno- ya suman más de tres semanas. Desde Olivos repiten que Javier Milei y su hermana, Karina, sostienen al jefe de Gabinete, pero hay un cambio en la desbordada línea para tratar de contener el daño: la exposición del funcionario pasó a ser más medida, en tiempo y forma. Fue descartada una nueva conferencia de prensa, después de la realizada hace una semana con frustrado sentido de relanzamiento. Tampoco fueron difundidas fotos significativas, aunque eso en parte podría ser revisado este jueves, en la ceremonia por el 2 de Abril. Y el mensaje resulta paradójico porque son necesarios gestos de apoyo día a día, mientras se pretende escenificar normalidad y trabajo a largo plazo.

El cuidado para evitar al menos esta semana una presentación ante los medios no tiene que ver exclusivamente con lo ocurrido el miércoles anterior, sino además con el registro en redes sociales. El mensaje de Adorni sobre los números de la pobreza en el 2025 generó una reacción que desdibujó por completo el tema y mostró rechazo extendido al funcionario. Las redes sociales exhiben un dato parcial, agrietado en extremo, aunque muy atendido en el circuito violeta. Las encuestas tradicionales dicen cosas parecidas. Y la reacción de Olivos deja a la vista la magnitud del problema.

El tema del jefe de Gabinete -viajes y patrimonio-, con el agregado del caso $LIBRA y la reactivación de la causa del área de discapacidad, atrapa la atención en el frente judicial. Es un foco que crece, con el añadido de especulaciones de otra naturaleza. Y la preocupación se extiende al Congreso. Allí, resulta incierto el plan de LLA para “recuperar la iniciativa”. Lo único firme es el trámite ahora otra vez acelerado para reformar la ley de glaciares. En la otra vereda, se ven movimientos fuertes pero por ahora desacoplados frente al caso de Adorni. De todos modos, el desafío tiene una fecha que suena lejana ante el desgaste de estos días, pero está agendada: el informe de gestión del jefe de Gabinete ante Diputados, el 29 de este mes. Son dos carriles diferentes.

El informe de gestión llegaría precedido por varias señales llamativas. El lunes quedó cerrado el capítulo de la presentación de preguntas para el funcionario, cuyo número superaría por mucho las marcas anteriores y treparía por encima de las cuatro mil. Resulta un dato nada menor que haya quedado por delante casi un mes hasta el miércoles 29: una mala apuesta inicial a que el paso del tiempo diluya el tema, cuando en cualquier caso lo potenciaría. El camino, por lo demás, es de mínima árido y demasiado largo. Para completar, se agregó un componente de suspicacias internas, según circula en el Congreso.

En principio, se suponía que Adorni iba a tener que presentarse ante el Senado. La explicación: el último informe había sido ante Diputados, pero entonces en boca de Guillermo Francos. El oficialismo prefirió interpretar que el próximo no sería una continuidad, sino el primer informe de una nueva gestión en la jefatura de Gabinete y optó por la Cámara baja. Circularon entonces versiones sobre el arrastre de desconfianzas domésticas en el oficialismo. Otra vez, con referencias directas a Karina Milei. Se habría privilegiado así la Cámara que preside Martín Menem por sobre el manejo de Patricia Bullrich en la otra ala del Congreso.

Como sea, falta mucho, tal vez demasiado, frente al desarrollo de los acontecimientos. Diferentes espacios de la oposición plantearon en Diputados la alternativa de impulsar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar diferentes iniciativas, que arrancan desde el piso de una interpelación. Esa comisión está a cargo de un violeta disciplinado, Nicolás Mayoraz. No parece un camino sencillo. Y el peronismo/kirchnerismo -con pasado propio y denso en materia de corrupción- buscaría motorizar una sesión en el recinto, aunque de momento asoma complicado reunir 129 diputados detrás de ese objetivo.

Manuel Adorni, con Karina Milei, en un palco de Diputados. La próxima visita será para dar su informe

Se verá cómo sigue, es decir, cómo va impactando el tema en espacios dialoguistas y cómo se mueve la oposición No K. Desde esa heterogénea franja partieron las principales denuncias contra el funcionario, que ya tienen recorrido judicial: desde la exLLA Marcela Pagano a Maximiano Ferraro, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Por lo pronto, el oficialismo acaricia la posibilidad de coronar la reforma de la ley de glaciares. A mediados de la semana próxima, lograría dictamen de comisión y de inmediato buscaría sancionar el proyecto, con respaldo activo de los “gobernadores mineros”.

En cambio, más complicado resulta para el Gobierno asegurar proyectos que le permitan recuperar, en escala menor, el manejo de la actividad legislativa. Por supuesto, no se trata ya de sesiones extraordinarias, con agenda determinada sólo por el Ejecutivo. Pero el problema mayor es el clima alimentado por el caso Adorni, también por $LIBRA.

Por supuesto, se agrega que las negociaciones con gobernadores de diferentes espacios estarán marcadas por la situación financiera de las provincias, más delicada incluso que la de fines del año pasado. Ese es un tema para Diego Santilli, atado a la vez a la lapicera de Luis Caputo. La recaudación nacional cayó en marzo por octavo mes consecutivo -con impacto directo en la coparticipación y además, en los fondos discrecionales- y también se deteriora la recaudación local en la mayoría de los distritos.

Antes, en la escala de preocupaciones, el foco de Olivos está puesto en la marcha de los casos que involucran a Adorni y en las novedades del criptogate. Eso mismo motorizó, en simultáneo, especulaciones de tensiones en el fuero federal a partir del desenlace en el Ministerio de Justicia, es decir, a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques. Es un momento especial, marcado también por el envío de pliegos para ocupar más de sesenta vacantes en el Poder Judicial. Es el inicio de una movida para completar una lista aún mayor.

La mirada restringida a disputas de esa naturaleza tiene base real, aunque parcial. Algunos problemas que enfrenta el oficialismo podrían ser explicados por decisiones legislativas que permitían imaginar estribaciones ríspidas. Por ejemplo, la advertencia de Cámara para que el Gobierno aplique la ley de financiamiento universitario. También, los amparos otorgados sobre decenas de artículos de la reforma laboral.

Milei encabezará este jueves el acto central por el 2 de Abril. Las miradas apuntarán al lugar de Adorni en la ceremonia, después de la cita en Olivos que buscó vestirlo con tareas para proyectar “el período 2026/2027”. En lo inmediato, esta noche, el Gobierno debería prestar atención al mensaje de la Iglesia Católica sobre el deterioro presupuestario en el área de discapacidad. Llegará desde Mendoza, en la celebración de Jueves Santo, y estará a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.