Política

Amplían la denuncia contra Adorni y no descartan pedir que se cite a las jubiladas que le hicieron el préstamo

La demanda fue presentada por los diputados Paulón, Juliano y Ferraro y solicitan esclarecer cómo el Jefe de Gabinete financió la compra de las propiedades en Caballito y Exaltación de la Cruz

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Manuel Adorni departamento caballito
La puerta de ingreso al departamento en Caballito

El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una ampliación de denuncia judicial formalizada el lunes por los diputados Esteban Paulón, Pablo Adrián Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes solicitan esclarecer el origen y las condiciones financieras de la compra de dos propiedades: un departamento en Caballito y una vivienda en el Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz.

Según la denuncia, que fue difundida por el diario La Nación, el Jefe de Gabinete habría conseguido un préstamo no bancario de dos personas para comprar el departamento en la zona de Caballito. Operación que realizó sin vender otra propiedad a pesar de que su declaración jurada de 2024 muestra una escasez de ahorros.

Además, según las publicaciones, la compra se hizo a un menor precio del mercado y con un préstamo de USD 200.000 que le hicieron las dueñas anteriores, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Las supuestas acreedoras del dinero utilizado por Adorni negaron conocer al funcionario o recordar algún vínculo, lo que incrementó las dudas sobre la operación.

Los documentos del Registro de la Propiedad Inmueble señalan como involucrada a la escribana Adriana Nechevenko, cuya citación como testigo fue solicitada, con el objetivo de precisar su actuación y detallar la documentación firmada en dichas transacciones.

Edificio donde vive Adorni en Caballito
Edificio donde vive Adorni en Caballito

La presentación judicial advierte que no constan detalles sobre el costo financiero, la tasa de interés ni los plazos del préstamo. Por la condición de funcionario, la denuncia recuerda la obligación de Manuel Adorni y su cónyuge de declarar bienes y operaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en cumplimiento de la Resolución 192/2024 publicada el 6 de diciembre de 2024 en el Boletín Oficial.

Además, los denunciantes pidieron extender la investigación y que el juzgado determine las medidas necesarias para revisar el financiamiento de los inmuebles adquiridos por el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.

La estructura financiera de la operación de compra, el préstamo de ambas jubiladas, fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.

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