Política

Villarruel activa un sistema de pasantías de 20 horas semanales y ofrece más que una jubilación mínima

La decisión de la titular del Senado, que se basa en una ley y reglamentación kirchnerista, incluye varas mínimas sobre promedio requerido y cantidad de materias aprobadas para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. La Vicepresidenta además prorrogó dos generosos retiros para empleados

Guardar
Sesión Senado - Régimen Penal Juvenil - Reforma Laboral
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.

Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.

“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.

Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.

El Congreso de la Nacion se ilumino en conmemoración por la fundación de la Provincia de Buenos Aires en 1820, Buenos Aires; Argentina, el 10 de febrero de 2024.
La fachada principal del Congreso (Prensa Senado)

Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

Retiros por doquier

Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.

Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.

Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.

Temas Relacionados

SenadoPasantíaVictoria VillarruelRetiro voluntarioJubilaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mahiques continúa con los cambios en Justicia y reemplazará al actual subsecretario de Derechos Humanos

La persona que asumirá el cargo es Leonardo Szuchet, un ex funcionario de Mauricio Macri. Se espera que la designación se oficialice esta semana

Mahiques continúa con los cambios en Justicia y reemplazará al actual subsecretario de Derechos Humanos

El Gobierno se mostrará focalizado en la gestión para cambiar de página y se abrirán nuevos debates con la Justicia

Las autoridades nacionales quieren dejar atrás las polémicas sobre Manuel Adorni, que intentará concentrarse en el objetivo de aprobar las reformas en el Congreso. La Corte Suprema hizo un pedido clave para las vacantes

El Gobierno se mostrará focalizado en la gestión para cambiar de página y se abrirán nuevos debates con la Justicia

El canciller Quirno ratificó la posición del país en el conflicto en Medio Oriente: “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional”

El ministro de Relaciones Exteriores valoró el alineamiento con EEUU e Israel decidido por el gobierno de Javier Milei. “Lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo”, afirmó

El canciller Quirno ratificó la posición del país en el conflicto en Medio Oriente: “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional”

"Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente": Amerio resaltó el rol clave de Washington en el fallo por YPF

El Procurador del Tesoro detalló el trabajo coordinado de todo su equipo. Reconoció el acompañamiento diplomático internacional y resaltó la cooperación histórica que marcó una diferencia crucial en la resolución del conflicto judicial

"Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente": Amerio resaltó el rol clave de Washington en el fallo por YPF

Sin proyectos a la vista, los dialoguistas le reclaman una agenda consistente al Gobierno en el Senado

Con el recambio de diciembre pasado, los dictámenes firmados hasta esa fecha perdieron vigencia y, ante la demora para enviar iniciativas prometidas desde la Casa Rosada, aliados piden precisiones y no regalar espacio al golpeado kirchnerismo

Sin proyectos a la vista, los dialoguistas le reclaman una agenda consistente al Gobierno en el Senado
DEPORTES
Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

Tras quedar eliminado del Repechaje al Mundial 2026, el entrenador de Rumania fue internado de urgencia por una “arritmia cardíaca grave”

La actitud de Leandro Paredes que sorprendió en Boca Juniors en medio de su convocatoria con la selección argentina

Jannik Sinner le ganó a Jiri Lehecka y se consagró campeón del Masters 1000 de Miami: el récord de Roger Federer que igualó

TELESHOW
La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal con el líder de Soda Stereo: “Lo resucitaron”

El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El reclamo de Lizy Tagliani a Carmen Barbieri: “No me tomaste”

Pablo Echarri contó qué podría hacer Argentina para que vuelva la ficción a la TV: “Los inversores van a Uruguay por eso”

INFOBAE AMÉRICA

“Eres lo que recuerdas”: por qué Norberto Bobbio desafía el mito de la vejez sabia

“Eres lo que recuerdas”: por qué Norberto Bobbio desafía el mito de la vejez sabia

La belleza de la semana: Isabella d’Este, la gran dama del Renacimiento

Panamá capta $5.2 millones en producciones audiovisuales en el primer trimestre de 2026

Asamblea panameña avala mecanismo para validar sitios web y reducir fraudes en línea

El Parlamento de Israel aprobó el presupuesto de 2026 con un fuerte aumento en el gasto de defensa