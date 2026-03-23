El Senado fomenta un curso de coaching ontológico para conocer “cuerpo, lenguaje y emociones”

La fachada principal del Congreso (Prensa Senado)

La Dirección General de Recursos Humanos del Senado, que comanda Alejandra Figini -responde a la vicepresidenta, Victoria Villarruel-, fomenta un curso de tres clases que está por llegar a su fin y que apunta a “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”, que es realizado por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” aparece el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

Según la documentación en la página web del Senado -escandalosa diferencia con Diputados, que parece un monumento a la oscuridad desde que nació internet y no le interesa a nadie-, Figini se apoyó en un decreto que firmó Villarruel en 2025 sobre las funciones de la Dirección que lidera, “entre las cuales se le encomendó la tarea de proyectar” la “capacitación y perfeccionamiento de los agentes”.

En la Cámara alta ahora existe un “Registro de Prestadores de Actividades de Capacitación” (RePAC). Una persona ya inscripta es una planta permanente (categoría A-3) que desde hace años reporta a diversos despachos de extracción radical y recibió el visto bueno para dictar “seis horas cátedra” que serán pagadas, una vez que finalice el mismo, a través de los famosos “módulos” que siempre se comentan cuando suben las dietas de los senadores.

Como argumentos del “programa” relacionado con el “coaching ontológico” se señaló que “nos aporta conocimiento sobre nosotros mismos, sobre nuestra forma de vincularnos, de vivirnos la vida”. Seguido a ello, se dejó en claro que dichos conocimientos, “aplicados al entorno laboral, nos permiten conocer y mejorar nuestra forma de ser en el trabajo, la manera en que nos vinculamos y formamos equipo”.

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel (NA)

“Esta capacitación está diseñada para incorporar conceptos y herramientas de coaching que permitan hacer un autoexamen de cómo somos en el trabajo y cómo podemos mejorar para aportar en la construcción de mejores equipos y ambientes de trabajo en el HSN”, reza el texto. Las últimas siglas se refieren al Honorable Senado de la Nación.

Son dos los módulos. El primero está atado a las “bases del coaching”, el “modelo del observador”. Allí, se encuentran además los conceptos de “capacidad recursiva del lenguaje”, “interpretación”, “escucha”, “actos del habla”, “qué es un juicio y cómo se fundamenta”. En tanto, el segundo abarca “emociones básicas”, “gestión emocional”, “el cuerpo en la sociedad moderna”, y “cuerpo y conversaciones”. Se detalla que la “bibliografía” está conformada por “documentos elaborados por el equipo docente de la Dirección de Capacitación Técnico-Profesional”.

En la resolución de Figini, del 6 de marzo pasado, se especifican los “tres encuentros presenciales para profundizar sobre los temas más relevantes y despejar dudas”, y una evaluación “mediante dos cuestionarios auto administrados de respuestas múltiples”. Los requisitos involucran “concurrir a dos de tres de las clases presenciales” e “igualar o superar el 60% de cada uno de los cuestionarios auto administrados en la plataforma de capacitación”. Se pedirá, sobre el final, “completar la encuesta anónima al finalizar el curso”.

“Win-win”

El reciente 13 de febrero, la propia Villarruel firmó un decreto presidencial en la Cámara alta para actualizar el máximo de módulos para la celebración de contratos “de servicios” -senadores- e “institucionales”. Hasta dicha resolución, los mínimos eran de 138 y 845 para el primer caso, y de 138 y 716 para el segundo.

“Dichos valores han quedado desactualizados frente a la realidad del mercado y a la situación económica vigente -del gobierno libertario del cual forma parte-, y en pos de responder a las necesidades profesionales de contratación, se propone modificar los límites vigentes estableciendo para ambos supuestos un mínimo de 138 y un máximo de 1.267 módulos”. A valores de marzo, estar en lo más arriba implicaría poco menos de $3,5 millones. Este sistema ha permitido, en el pasado, que situaciones -como, por ejemplo, algún ex legislador, amigos o familiares- hayan buceado sin sobresaltos en diferentes gestiones.