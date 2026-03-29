Política

Sin proyectos a la vista, los dialoguistas le reclaman una agenda consistente al Gobierno en el Senado

Con el recambio de diciembre pasado, los dictámenes firmados hasta esa fecha perdieron vigencia y, ante la demora para enviar iniciativas prometidas desde la Casa Rosada, aliados piden precisiones y no regalar espacio al golpeado kirchnerismo

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Sesión Senado - Régimen Penal Juvenil - Reforma Laboral
Senadores del oficialismo y la oposición dialoguista durante una sesión extraordinaria realizada el mes pasado (Fotos: Gustavo Gavotti)

Desde las frenéticas sesiones extraordinarias de diciembre pasado y del reciente febrero, el Senado no encuentra una agenda real gracias al Ejecutivo libertario, que se demora en enviar proyectos anticipados tiempo atrás por Javier Milei, y las bancadas aliadas ya piden precisiones para no regalar espacio a un golpeado kirchnerismo que, por diversas tropelías y disparatadas internas de la Casa Rosada, busca recuperar sin éxito algo de protagonismo. “Traigan leyes”, es la frase que sale desde sectores dialoguistas y resume el estado actual de la Cámara alta.

“En lo inmediato, no veo sesión. La semana que viene es corta -Malvinas y Pascuas- y no sólo no hay iniciativas a la vista, sino que los dictámenes del jueves pasado tampoco podrían tratarse el próximo miércoles, debido a que no tendrán los siete días reglamentarios y es imposible que la oposición peronista habilite con dos tercios”, reconocieron a Infobae desde un bloque dialoguista clave en cuanto a votos.

Desde otro despacho señalaron: “Veo cierta inconsistencia. No se puede vivir de ingreso de pliegos y votaciones para ascensos militares o un embajador. Aún esperamos los judiciales. Es como arrastrar a la fuerza a aliados sin ninguna justificación. Y no estamos para eso ahora, con tantos escándalos que no son nuestros dando vueltas”.

Otro bloque fue más directo y deslizó a este medio que, desde el último encuentro en el recinto, el mensaje a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, fue que, si no se avanzan con despachos sobre iniciativas de ley, no habría anuencia para sesionar. “Nosotros no podemos arriesgar cosas si no tenemos una base de 38-40″, reconocen desde el oficialismo.

“Se equivocaron la última vez. Y dudaron mucho sobre el texto sobre el 24 de marzo. Eso no te puede pasar como oficialismo. Los agarraron con las defensas bajas. La Libertad Avanza quedó como prestamista del recinto a soldados de Cristina Kirchner para lanzar acusaciones de todo tipo. Lo peor de todo es que no se supo reaccionar, lo cual fue más insólito”, lanzó un experimentado senador, que también ratificó que hubo sanos consejos que desoyeron los jerarcas libertarios antes del tropiezo.

Sesión Senado - Régimen Penal Juvenil - Reforma Laboral
La jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich

Como interlocutora única de LLA con la administración central, Bullrich consiguió un puñado de precisiones. Lo cierto es que fue informada que las leyes relacionadas con usurpaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros -ley anti Máximo Kirchner- y sobre expropiaciones ingresarían por el Senado en los próximos días. Es un combo prometido por Milei -propiedad privada- hace casi un mes, cuando abrió un nuevo período de sesiones ordinarias.

Según confirmaron a Infobae, la reforma del Código Penal aterrizará en Diputados. “Eso va para Martín”, se oyó en un pasillo, en referencia al titular de la Cámara baja, el libertario Martín Menem. De esta forma, quedaría descartada la curiosa idea de crear una bicameral para apurar el trámite de un tema tan sensible para el sistema de poder y la sociedad en su conjunto.

Con ninguna reunión de comisión agendada, en la web oficial del Senado sólo aparecen actos relacionados sobre la “semana de Malvinas”. No obstante, referentes del oficialismo y la oposición dialoguista se juntarían -en principio- el martes próximo, con el fin de hallar un sendero más concreto de proyectos a analizar desde abril.

Otra de las iniciativas que sonó, aunque un poco más de lejos, fue la relacionada con las falsas denuncias, cuyo dictamen cayó con el recambio legislativo del 10 de diciembre último. En 2025 llamó la atención la energía que el entonces presidente de la comisión de Justicia y hoy de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, le metió al asunto. Fueron varios encuentros en medio de un vendaval opositor contra el oficialismo. Sobre todo, porque el proyecto original nació de una radical que buscó cargarse la camiseta titular del asunto. Fue uno de los pocos textos que se pudo firmar. No pasó de ahí.

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