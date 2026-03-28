Kicillof refuerza su perfil de candidato y se aferra al fallo de YPF para polarizar con Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner realzó considerablemente su perfil en su carrera por la instalación hacia 2027. Hubo un episodio fundamental: el presidente Javier Milei lo subió al ring discursivo luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York anulara la condena de primera instancia que ordenaba al país abonar USD 16 mil millones por la expropiación de YPF, una decisión ejecutada por el hoy gobernador en 2012. Kicillof cerró la semana en el centro de la escena política y aceleró su construcción federal.

El fallo de YPF puso nuevamente al presidente y al gobernador bonaerense a mostrar credenciales. Milei encabezó una cadena nacional en la que se despachó contra el mandatario bonaerense y la expresidenta. “A la expresidenta solo la mencionó; en cambio del gobernador hizo una consideración personal: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que de la administración que expropió las empresas en un pimer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof”, dijo.

En cadena nacional, Milei responsabilizó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof del juicio que afrontó el estado Argentino por la expropiación de YPF

Ayer, viernes, en diálogo con Infobae en Vivo, Kicillof volvió a confrontar con Milei; luego de que el presidente le endilgará la judicialización realizada producto de la expropiación de la petrolera de bandera. “Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei. Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”, dijo.

El caso de YPF es la continuidad de una semana que tuvo distintos cruces con la administración nacional. Desde la gestión bonaerense buscarán contraponer modelos y sostener el reclamo por el recorte de fondos. Será parte de su agenda discursiva a nivel nacional. Dar cuenta del recorte de fondos a todas las provincias. En el caso de Buenos Aires, Kicillof anunció que la Fiscalía de Estado bonaerense hará una nueva demanda ante la Corte para que Nación actualice y destrabe el pago correspondiente al Pacto Fiscal sellado en 2017 y actualizado en 2021. Es la octava demanda que se genera desde La Plata. La estrategia judicial desplegada no tuvo mayores avances, con excepción de la demanda por el giro de fondos a la caja previsional de la provincia vía ANSES. Como contó este medio, en el Ejecutivo provincial hay cierta expectativa de que esa causa avance. Hubo una primera audiencia y habrá una nueva el 21 de abril.

Kicillof con intendentes del peronismo y la ucr

Ante 62 intendentes, el mandatario provincial pidió el acompañamiento político a la avanzada judicial contra la Nación. También prometió que el 16% de lo que se logre recuperar, será coparticipado a los municipios. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ya convocó a sus pares a la audiencia del mes de abril. Los intendentes definen los pasos a seguir.

Mientras Milei daba su conferencia de prensa y rotulaba de inefable al gobernador, Kicillof estaba en Montevideo, Uruguay, reunido con el saliente ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad. El exfuncionario de la gestión de Lula, renunció a su cargo días atrás para pelear por la gobernación del Estado de Sao Paulo. Ambos participaron del IV Encuentro de la Red Futuro, titulado HAY OTRA ESPERANZA. Kicillof cerró el evento en cuestión en la capital uruguaya. No es la primera vez que participa de una reunión de estas características.

Axel Kicillof y Fernando Haddad en Montevideo

A la par de la gestión diaria, en el entorno del mandatario provincial se busca avanzar en la construcción federal. Sin una estrategia clara, el gobernador habilita a distintos dirigentes a promover el Movimiento Derecho al Futuro en distintos puntos por fuera del territorio bonaerense. Hay dos ex intendentes del conurbano que fueron a profesar la idea de construir una alternativa encabezada por el mandatario de Buenos Aires en 2027. Se trata de Alberto Descalzo (ex jefe comunal de Ituzaingó) y Julio Pereyra (director del Banco Provincia y ex intendente de Florencio Varela), quienes desplegaron la bandera del MDF en la provincia de Corrientes. La lógica es apoyarse en los intendentes y legisladores de esos territorios que no están dentro del esquema cristinista y buscan un punto de referencia a nivel superestructural. Descalzo dijo que fue un primer mojón y que seguirá en otras provincias. Días atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco fue a Santa Fe a participar de un encuentro de la CTA de los Trabajadores; una de las patas sindicales que tiene el MDF. Son provincias donde no gobierna el peronismo. Lo mismo sucedió la semana pasada cuando en un encuentro de un sector del peronismo en Córdoba se proyectó un video de Kicillof saludando. Fue en Villa Carlos Paz organizado por el exsenador nacional, Carlos Caserio. Por la Provincia estuvo el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien también tiene cierta tutela en el armado federal de Kicillof.

En el entorno de Kicillof estaban acomodando la agenda para que el mandatario provincial participara en la vigilia que llevan adelante los excombatientes de la Guerra de Malvinas en Río Grande. Ese acto de conmemoración y homenaje a los caídos se realiza cada 2 de abril y, de estar presente, será un punto de partida para las recorridas del mandatario por fuera de Buenos Aires este 2026.