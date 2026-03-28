El “milagro del mameluco” en el medio de la tormenta: Milei se abraza a YPF para saltar los escándalos

Javier Milei con el mameluco de YPF durante una gira internacional en Oslo, Noruega

Javier Milei pensó en ponerse el mameluco de YPF y salir así a hablarle al país en cadena nacional. Uno de los funcionarios que lo vio exultante en la intimidad del festejo jura que la idea, acercada por un colaborador primero en tono jocoso y después de una manera más seria, fue meditada pero no prosperó: la novedad internacional encontró a la comitiva vestida con ropa formal en un pequeño salón que funcionó como camarín en la previa de un acto en un Centro de Formación del ministerio de Capital Humano. El Presidente no tenía a mano ninguno de los 14 conjuntos azules que le regaló la petrolera de mayoría estatal y que usa con frecuencia tanto para trabajar en la Quinta de Olivos como para revolcarse con sus perros. Para cuando salieron apurados a la Casa Rosada para grabar el mensaje nacional, ya nadie insistió con la propuesta.

En esas horas, el mandatario recuperó la sonrisa: después de otra semana espesa, el fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales durante la gestión de Cristina Kirchner fue una bocanada de aire fresco. Si bien a simple vista el asunto parece tema lejano y complejo para buena parte de la población, funcionó como la excusa ideal para mostrar una buena noticia rimbombante. No era sólo un triunfo jurídico; era, sobre todo, una oportunidad narrativa.

El inesperado alivio llegó justo cuando La Libertad Avanza venía de una nueva seguidilla de días ásperos, marcados por los coletazos interminables de los escándalos que envuelven a Manuel Adorni, por el desgaste que sigue generando la causa Libra y por los claroscuros de una economía que no siempre trae las noticias que el gobierno quisiera encadenar en prime time.

“Es el milagro del mameluco”, bromeaban en la plana mayor del espacio violeta mientras se perdían por Balcarce 50 y cerraban la semana con más efervescencia que la que tenían el lunes. El entusiasmo con la noticia fue tan grande que nadie se percató que la cadena se había programado en el mismo horario del partido amistoso de la Selección de Lionel Messi con Mauritania; por eso, la terminaron adelantando para las 19.

La cadena nacional del Presidente junto a parte del Gabinete

Ya sobre el final de la jornada, bastante más relajado que en otros momentos, Milei ironizó con los suyos sobre los mensajes que difundió el peronismo. Es que tanto CFK como Axel Kicillof salieron en redes a reivindicar su accionar en el pasado y a marcar que la estatización de YPF se hizo “conforme a derecho”; ella habló de un juicio “absurdo” y él aprovechó para plantear que el libertario debería pedir perdón por haber respaldado la posición de los fondos litigantes.

Esta semana corta, que incluyó el aniversario de los 50 años desde el inicio de la última dictadura militar y sus marchas masivas, fue la primera en varias que encontró a Javier Milei de corrido en el país después de los viajes a Florida, Nueva York, Santiago, Madrid y Budapest. Le tocó ver, esta vez desde Buenos Aires, cómo el Gobierno luchaba por encontrar agenda y voceros para salir del vendaval. Fue un verdadero Vía Crucis. Ironías del destino: el dueño de una reconocida fábrica de termos y su community manager terminaron, con una polémica viral, predicando mejor las ideas oficiales que los entrenados para ese menester. En las turbulencias más álgidas, el ecosistema violeta parece no tener quien lo defienda: está lleno de funcionarios que apenas dialogan con el liberal, dirigentes prestados, novatos en la política y más de un aficionado.

La idea de que el jefe de Gabinete saliera del ostracismo y se parara frente al micrófono de la sala de periodistas de la Rosada tenía el objetivo de mostrarlo en pie, proactivo, sólido y respaldado. No pudo ser. “Fue una conferencia maldita”, admite por lo bajo uno de los ministros que dijo presente para acompañar al hombre en el patíbulo. El implacable y canchero personaje de antaño terminó enredándose en su propia falta de explicaciones. Desde entonces, fueron pocos los que aceptaron entrevistas periodísticas incluso en medios de comunicación afines. “¿Para qué me voy a exponer? Si él no quiere o no puede justificar sus viajes, sus gastos, su patrimonio, todo se hace muy cuesta arriba”, se excusaban hasta los más locuaces.

Adorni sobrevive en su rol pese a la mamushka de opacidades que lo aqueja: el periplo neoyorkino con su esposa, el verbo “deslomar”, el avión privado a Punta del Este con sus pagos poco claros, la propiedad en un country, la casa en Caballito que apareció sin vender un departamento anterior. Tuvo, por ahora, más suerte que otros como Nicolás Posse, José Luis Espert, Diego Spagnuolo o Demian Reidel, de innegable cercanía con el mayor de los Milei. ¿Por qué? “Porque Manuel es Karina”, es la frase que más se repite desde siempre.

Manuel Adorni durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada

Por un lado, la oposición espera con ansias las declaraciones juradas actualizadas del contador público devenido en político violeta y también el detalle de los contratos que Bettina Angeletti cerró desde 2023 con su consultora MasBe para ver si configuran el posible delito de enriquecimiento ilícito. Están tan atentos a cada detalle que indagaron en el reloj que se asomaba en la muñeca del hombre en la reciente selfie con la senadora Patricia Bullrich: ¿un Rolex Day-Date de USD 14.000? No, apenas un Tommy Hilfiger modelo 1790967 de USD 500, según comprobó el equipo de la organización sin fines de lucro Chequeado.

Un paréntesis relevante: la trascendencia de esta controversia permitió descubrir que el Gabinete tuvo aumentos salariales de hasta el 100% gracias al decreto 935/2025 que se publicó recién el 2 de enero de 2026. Así, “Manu”, como lo llaman los íntimos, pasó a ganar poco más de $7.000.000.

En paralelo, la escapada a Uruguay durante el último carnaval es una usina infinita de material incómodo: 1) el piloto del Honda Jet matrícula LVHWA declaró que el que pagó fue el periodista amigo del jefe de gabinete, que para peor conservaba en ese entonces contratos con la TV Pública; 2) la secretaria de ese hombre dejó constancia de que los pasajeros pidieron que no dejara asentado contablemente el periplo; y 3) en la Justicia presumen que las facturas que aparecieron tienen inconsistencias y se emitieron a las apuradas. Así las cosas, crecen las posibilidades de un llamado a indagatoria en la causa que crece en el escritorio del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Suspicacias: el magistrado, que también investiga presuntas coimas y asociación ilícita en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estuvo cerca de llegar a la Corte Suprema por impulso de los Milei.

No es el único expediente que preocupa al poder: los mensajes, documentos, fotos y videos del trader Mauricio Novelli que constan como prueba en la causa Libra son radioactivos. En Olivos creen que si el caso no penetra aún más en la sociedad es porque tiene complejidades difíciles de procesar para el común de los mortales, al revés de lo que pasa con los pormenores del Adorni-gate: todo el mundo los entiende. Apenas un ejemplo de esos laberintos: además de las llamadas entre Novelli y los hermanos más famosos de la nación antes y después del tuit presidencial con el tristemente célebre token para invertir, se descubrió que su dispositivo tuvo interacciones digitales con una dirección de las Islas Caimán, paraíso de las sociedades offshore, en dos fechas clave: el día que Milei se encontró con Hayden Davis en el palacio gubernamental (30 de enero de 2025) y en las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda (13 de febrero de 2025). ¿Coincidencias?

Milei y Mauricio Novelli

Firme en su decisión de mantenerse con la cabeza erguida, Manuel Adorni prometió dar su informe de gestión el 29 de abril en la Cámara de Diputados. Si llega a esa jornada, lo acompañará su amigo el presidente. Como paso previo a intentar echarlo vía una moción de censura, el kirchnerismo más duro y bloques aliados pretendían una interpelación, un formato que permite que cada legislador pueda tener un ida y vuelta con el político visitante. No hubo número para llegar tan lejos. Eso sí: previendo meses difíciles en todos los frentes, La Libertad Avanza confirmó que va a impulsar a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político.

En este contexto, cerca de Adorni son conscientes de que el jefe de los ministros pasa su peor momento: una reciente encuesta de Innova concluyó que el 70% de la población lo considera “corrupto” y un estudio de OK Media determinó que el 73% de los consultados dijo que “debería renunciar”.

No es el único sondeo que cayó como una bomba en los despachos oficiales: el relevamiento de marzo de AtlasIntel, una consultora internacional respetada en LLA porque es la que mejor predijo el resultado de las elecciones en 2023, muestra un cuadro muy adverso. El 65% evalúa como mala la situación económica de la Argentina, el 57% cree que el panorama va a empeorar y el 74% evalúa negativamente el mercado laboral. Hay más: la corrupción aparece como el peor problema del país con 43,3%, seguida muy de cerca por el desempleo con 42,2%. Son datos que se suman a los que ya consolidó Aresco, Trespuntozero, D’Alessio IROL-Berensztein, Zuban Córdoba, Jorge Giacobbe y asociados, Explanans, QSocial Big Data, DC Consultores, Casa Tres, Opina Argentina, Radar, RDT, Opinaia, Pulso Research, Analogías y la Universidad de San Andrés, entre muchos otros.

¿Qué pasó en los pocos meses que separan el exitoso resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2025 a este presente más opaco? La respuesta desvela, y sobre todo enoja, a Milei y a los suyos. La ira puede medirse prestando atención al comportamiento online del primer mandatario: el sitio web milei.nulo.lol comprobó que sólo este 25 de marzo pasó 3 horas y 19 minutos en X, buena parte del tiempo respondiendo a usuarios anónimos o a personas sin ningún tipo de responsabilidad política. En su diatriba digital, hasta escribió debajo de un reel de Infobae en vivo. También compartió un cuadro que destacaba la desaceleración inflacionaria de este período gubernamental, aunque los más rápidos en la red social del pajarito le marcaron que no había incluido la etapa menemista. Algo parecido le pasó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado: posteó un gráfico para derrumbar la acusación opositora de la enorme destrucción de empresas, pero fue forzado a consignar que no había incorporado el segmento de PYMEs con hasta 5 empleados, sector donde la malaria es preocupante. En la Argentina mileísta de 2026, la suba en la actividad económica puede convivir con la destrucción de empleo y la morosidad de los ciudadanos de a pie.

Una buena para los habitantes de la Casa Rosada: los problemas que florecieron después de las sesiones ordinarias del Congreso ordenaron, al menos por el momento, las internas que crecían descontroladas en los pasillos libertarios. Súbitamente, karinistas y caputistas parecieran haber entendido que el horno no está para bollos y que no es tiempo de más daño autoinfligido. “Hay una pausa momentánea en los ataques mutuos”, describe un operador equidistante entre los dos polos de poder. Algo es algo.