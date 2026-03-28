El Gobierno busca capitalizar el fallo de YPF para recuperar la agenda y dejar atrás las turbulencias

El presidente Javier Milei y sus funcionarios en el Salón Blanco

Al cierre de lo que resultó ser otra semana compleja, la justicia de Estados Unidos le devolvió algo de aire al gobierno nacional que se mostraba arrinconado producto de los nuevos movimientos en la causa $Libra y la polémica por los viajes y las presuntas propiedades no declaradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el fallo en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF, luego de la condena de Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones, fue doblemente festejado en la administración libertaria.

Por un lado, destacaron las implicancias que supone no tener que afrontar el pago de la millonaria deuda, y por otro, por descansaron de manera parcial en la magnitud de la noticia que permitió correr -por lo menos, por ahora- de foco a varios integrantes del Poder Ejecutivo que desde hace días ocupan las primeras planas de los principales medios de comunicación a raíz de las causas judiciales abiertas. Sin embargo, varias voces libertarias anticiparon que el tema no podrá “sostenerse en la conversación pública”.

Después de varios intentos frustrados por pasar la página, casi sin quererlo, Milei encontró el primer elefante que necesitaba para empezar a dar forma a la manada que le permita tapar el caso que involucra de lleno al funcionario que intentan ratificar. Con la novedad en auge, después de blindarlo con otra foto de gestión, los hermanos convocaron al ministro coordinador a que se ubicara en primera línea durante el mensaje presidencial que se emitió por cadena nacional durante la tarde del viernes en otro intento por despear las dudas en torno a su futuro.

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la inauguración del centro de Capital Humano

En la misma semana en la que las mediciones arrojaron datos negativos en la interacción de las redes post conferencia del miércoles, en la que Adorni ensayó una especie de explicación, y luego de las declaraciones del piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, y su empleada, la secretaria Vanesa Tossi, en la causa por el viaje del ministro coordinador a Punta del Este, en el oficialismo le bajaron el tono a las declaraciones y se mostraban esperanzados por recuperar definitivamente la agenda. “Una cosa es (Marcelo) Grandio, su vuelo, su compra y otra cosa el pago de Adorni”, diferenciaron por los pasillos de Balcarce 50 ante este medio.

Con el inesperado -nuevo- salvataje de Estados Unidos, que permitió el resurgir de la polarización con el peronismo, el Presidente se esforzó por concretar la capitalización del éxito y ordenó una breve cadena nacional y digitó una fuerte presencia de los funcionarios involucrados en el caso en los medios de comunicación. “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal”, reafirmó desde el Salón Blanco de Casa Rosada en un mensaje a la expresidenta Cristina Kichner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En las últimas horas, con los perfiles del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en alza en las redes sociales, los mencionados desfilaron por canales de televisión y radios ofreciendo los detalles de las gestiones. “La tasa de probabilidades de éxito era muy baja. Así también las chances de que Javier Milei sea presidente”, se jactaba una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante este medio.

Con YPF en las primeras planas, en Balcarce 50 consideran que para terminar de dar vuelta la página deben sostener la agenda de gestión que incluye la convocatoria a una nueva mesa política, a principios de la próxima semana, y otra conferencia de prensa el miércoles, y aspiran cubrir con otras jornadas de ultraactividad de Adorni, al que definen como un funcionario necesario en su rol, mediador entre las tensiones internas, los tres días hábiles de la semana de pascuas.

“Manuel es imprescindible en su rol por múltiples cualidades”, definió ante este medio una fuente con acceso al despacho presidencial que enumeró, entre las capacidades, la correcta interpretación que tiene el funcionario del mandatario y la estrecha confianza con Karina Milei.

La cadena nacional de Javier Milei por YPF

“Lo fuerte ya pasó”, garantizaba un funcionario durante la tarde del viernes, cuando la marca se la llevaba la historicidad del fallo. En otro despacho del Palacio de Gobierno, coincidían con la premisa aunque se mostraban más cautos.

“Ojalá que sirva. Lo de Manuel tiene que bajar per sé. Lo de $Libra sin hechos nuevos, no creo que prenda. El viernes, intentaron empujarlo con temas anteriores a que Milei fuera Presidente y quedó totalmente tapado por tema YPF, la noticia más relevante del año. Por supuesto que no se puede cantar victoria total en términos jurídicos porque quedan otras instancias, pero de culminar todo así, es trascendental”, confesó una voz del ecosistema libertario.

La clave para disipar los ruidos están puestas en la presentación de la nueva declaración jurada del jefe de Gabinete que presentará el próximo 30 de mayo para despejar dudas sobre su patrimonio y hacer frente a las denuncias de posible enriquecimiento ilícito. En el plano discursivo, un mes antes tiene una nueva parada, el informe de gestión en el que deberá responder los interrogantes de los bloques en la Cámara de Diputados, con el mandatario de testigo desde el Palco Presidencial.