Política

El Gobierno busca capitalizar el fallo de YPF para recuperar la agenda y dejar atrás las turbulencias

Tras semanas complicadas, la decisión de la justicia estadounidense trajo calma a la Casa Rosada, pero persisten los desafíos. El cronograma de actividades y el respaldo de los Milei a Manuel Adorni

Guardar
El presidente Javier Milei y sus funcionarios en el Salón Blanco
El presidente Javier Milei y sus funcionarios en el Salón Blanco

Al cierre de lo que resultó ser otra semana compleja, la justicia de Estados Unidos le devolvió algo de aire al gobierno nacional que se mostraba arrinconado producto de los nuevos movimientos en la causa $Libra y la polémica por los viajes y las presuntas propiedades no declaradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el fallo en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF, luego de la condena de Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones, fue doblemente festejado en la administración libertaria.

Por un lado, destacaron las implicancias que supone no tener que afrontar el pago de la millonaria deuda, y por otro, por descansaron de manera parcial en la magnitud de la noticia que permitió correr -por lo menos, por ahora- de foco a varios integrantes del Poder Ejecutivo que desde hace días ocupan las primeras planas de los principales medios de comunicación a raíz de las causas judiciales abiertas. Sin embargo, varias voces libertarias anticiparon que el tema no podrá “sostenerse en la conversación pública”.

Después de varios intentos frustrados por pasar la página, casi sin quererlo, Milei encontró el primer elefante que necesitaba para empezar a dar forma a la manada que le permita tapar el caso que involucra de lleno al funcionario que intentan ratificar. Con la novedad en auge, después de blindarlo con otra foto de gestión, los hermanos convocaron al ministro coordinador a que se ubicara en primera línea durante el mensaje presidencial que se emitió por cadena nacional durante la tarde del viernes en otro intento por despear las dudas en torno a su futuro.

El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la inauguración del centro de Capital Humano
El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la inauguración del centro de Capital Humano

En la misma semana en la que las mediciones arrojaron datos negativos en la interacción de las redes post conferencia del miércoles, en la que Adorni ensayó una especie de explicación, y luego de las declaraciones del piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, y su empleada, la secretaria Vanesa Tossi, en la causa por el viaje del ministro coordinador a Punta del Este, en el oficialismo le bajaron el tono a las declaraciones y se mostraban esperanzados por recuperar definitivamente la agenda. “Una cosa es (Marcelo) Grandio, su vuelo, su compra y otra cosa el pago de Adorni”, diferenciaron por los pasillos de Balcarce 50 ante este medio.

Con el inesperado -nuevo- salvataje de Estados Unidos, que permitió el resurgir de la polarización con el peronismo, el Presidente se esforzó por concretar la capitalización del éxito y ordenó una breve cadena nacional y digitó una fuerte presencia de los funcionarios involucrados en el caso en los medios de comunicación. “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal”, reafirmó desde el Salón Blanco de Casa Rosada en un mensaje a la expresidenta Cristina Kichner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En las últimas horas, con los perfiles del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en alza en las redes sociales, los mencionados desfilaron por canales de televisión y radios ofreciendo los detalles de las gestiones. “La tasa de probabilidades de éxito era muy baja. Así también las chances de que Javier Milei sea presidente”, se jactaba una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante este medio.

Con YPF en las primeras planas, en Balcarce 50 consideran que para terminar de dar vuelta la página deben sostener la agenda de gestión que incluye la convocatoria a una nueva mesa política, a principios de la próxima semana, y otra conferencia de prensa el miércoles, y aspiran cubrir con otras jornadas de ultraactividad de Adorni, al que definen como un funcionario necesario en su rol, mediador entre las tensiones internas, los tres días hábiles de la semana de pascuas.

“Manuel es imprescindible en su rol por múltiples cualidades”, definió ante este medio una fuente con acceso al despacho presidencial que enumeró, entre las capacidades, la correcta interpretación que tiene el funcionario del mandatario y la estrecha confianza con Karina Milei.

La cadena nacional de Javier Milei por YPF
La cadena nacional de Javier Milei por YPF

“Lo fuerte ya pasó”, garantizaba un funcionario durante la tarde del viernes, cuando la marca se la llevaba la historicidad del fallo. En otro despacho del Palacio de Gobierno, coincidían con la premisa aunque se mostraban más cautos.

“Ojalá que sirva. Lo de Manuel tiene que bajar per sé. Lo de $Libra sin hechos nuevos, no creo que prenda. El viernes, intentaron empujarlo con temas anteriores a que Milei fuera Presidente y quedó totalmente tapado por tema YPF, la noticia más relevante del año. Por supuesto que no se puede cantar victoria total en términos jurídicos porque quedan otras instancias, pero de culminar todo así, es trascendental”, confesó una voz del ecosistema libertario.

La clave para disipar los ruidos están puestas en la presentación de la nueva declaración jurada del jefe de Gabinete que presentará el próximo 30 de mayo para despejar dudas sobre su patrimonio y hacer frente a las denuncias de posible enriquecimiento ilícito. En el plano discursivo, un mes antes tiene una nueva parada, el informe de gestión en el que deberá responder los interrogantes de los bloques en la Cámara de Diputados, con el mandatario de testigo desde el Palco Presidencial.

Temas Relacionados

GobiernoYPFManuel AdorniJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno se prepara para debatir las reformas: los últimos cambios y las negociaciones con las provincias

El presidente Javier Milei dispuso una sere de modificaciones sobre el temario original, mientras que Federico Sturzenegger logró sumar a la lista la demorada “Ley Hojarasca”. Los viajes de Diego Santilli para conseguir apoyo

El Gobierno se prepara para debatir las reformas: los últimos cambios y las negociaciones con las provincias

Kicillof refuerza su perfil de candidato y se aferra al fallo de YPF para polarizar con Milei

El gobernador cerró la semana enfrentándose al presidente por la expropiación de la petrolera de bandera nacional y por el fallo a favor de Argentina. Teje lazos con el progresismo de la región y avanza con la construcción en otras provincias

Kicillof refuerza su perfil de candidato y se aferra al fallo de YPF para polarizar con Milei

El “milagro del mameluco” en el medio de la tormenta: Milei se abraza a YPF para saltar los escándalos

El fallo en Estados Unidos fue una bocanada de aire fresca para el Gobierno, pero siguen las preocupaciones por $LIBRA y las causas que involucran a Manuel Adorni. Cómo sigue la interna. Las encuestas que preocupan en Casa Rosada

El “milagro del mameluco” en el medio de la tormenta: Milei se abraza a YPF para saltar los escándalos

Un fallo judicial suspendió dos artículos de la reforma laboral en los convenios del Sindicato de Comercio

La decisión del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín pone en suspenso los cambios en la ultraactividad de los convenios y el tope del 2% a las cuotas solidarias en el ámbito del gremio de Armando Cavalieri

Un fallo judicial suspendió dos artículos de la reforma laboral en los convenios del Sindicato de Comercio

Javier Milei celebró el fallo por YPF con críticas a Cristina Kirchner y Kicillof: “Fue una aventura suicida que nos podría haber costado todo”

El Presidente dio un mensaje en cadena nacional. Dijo que lo ocurrido es un “hecho sin precedentes para el país” porque el fallo “era virtualmente imposible”. Anunció que impulsarán un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones

Javier Milei celebró el fallo por YPF con críticas a Cristina Kirchner y Kicillof: “Fue una aventura suicida que nos podría haber costado todo”
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El aplausómetro en La Bombonera con la selección argentina: de la locura por Messi a los 5 más ovacionados antes del Mundial

La insólita disputa entre los jugadores de Mauritania por la camiseta de la selección argentina en los vestuarios

De eximio tirador a músico fabricante de hits: la historia desconocida de Chichí Peralta como basquetbolista

Fuerte frase de Dibu Martínez sobre la Finalíssima tras el amistoso de Argentina ante Mauritania: “Si jugábamos así, perdíamos”

TELESHOW
Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

El enigmático comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar la casa de Gran Hermano: “La puerta se abre”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque iraní contra una base en Arabia Saudita dejó al menos a 12 soldados estadounidenses heridos

Un ataque iraní contra una base en Arabia Saudita dejó al menos a 12 soldados estadounidenses heridos

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz provocó una escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

Leonardo Padura: “En mis libros no hay una sola mentira sobre Cuba; ése es mi escudo para enfrentar mis miedos”

Donald Trump aseguró que “Cuba será la siguiente” una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente

Cómo influyó Borges en ‘El Eternauta’ y viceversa: una sorprendente conexión literaria