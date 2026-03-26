AI celebra que la ONU reconozca la esclavitud de los africanos como el "crimen más grave"

Nairobi, 26 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) celebró que la Asamblea General de la ONU haya reconocido la esclavitud de los africanos durante el comercio transatlántico de esclavos como el "crimen más grave contra la humanidad", al aprobar una resolución propuesta por Ghana.

La resolución, aprobada este miércoles, representa "un paso trascendental hacia el reconocimiento legal y la reparación para quienes han sufrido los daños persistentes de la esclavitud en todo el mundo", señaló AI la pasada noche en su cuenta de la red social X.

La organización pro derechos humanos espera que la resolución "inicie el camino hacia la justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana, y marque un avance positivo para el mundo en un momento en que el derecho internacional está siendo atacado".

Estados Unidos, Israel y Argentina rechazaron el texto propuesto por Ghana, que contó con el voto positivo de 123 miembros de la Asamblea General de la ONU.

Se registraron 52 abstenciones, entre ellas la de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas.

La resolución señala "la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos" como el máximo crimen por "la ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital".

Antes de la votación, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, pidió este miércoles "impulsar una agenda global de justicia reparadora" que compense los daños de la esclavitud y la trata trasatlántica de esclavos.

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado. EFE