Política

Diputados conformó las presidencias de ocho comisiones y La Libertad Avanza se quedó con una clave

Se oficializaron las autoridades correspondientes a Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, Defensa y Turismo, Municipios e Intereses Marítimos. El rol de los libertarios en el armado del cuerpo que tratará la privatización de la Hidrovía

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se conformó la comisión de Legislación Penal en Diputados
La Cámara de Diputados designó a las autoridades de ocho comisiones y LLA se quedó con una clave

En una jornada marcada por la organización parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación conformó este jueves el reparto de las presidencias y principales cargos de sus comisiones operativas. Se designó a las nuevas autoridades y hubo definiciones sobre el rumbo temático en áreas como obras públicas, ciencia y tecnología, defensa y turismo.

La designación de las autoridades en la jornada de hoy mostró al bloque de La Libertad Avanza que, en un principio, decidió correrse de la disputa de las presidencias, entendiendo que son comisiones por las que no pasarán los proyectos claves.

Una de las apostillas que rompió la monotonía de la elección de las autoridades fue en la Comisión de Turismo. La presidencia quedó en cabeza del bloque de Unión por la Patria, que propuso a Gabriela Pedrali y a Jorge Mukdise como vicepresidente segundo. El legislador de Santiago del Estero señaló que “en los últimos años hemos perdido un millón y medio de turistas extranjeros y hemos sumado 4,5 millones de turistas argentinos en el extranjero: unos 6 millones de turistas menos para nuestro mercado”.

La otra comisión que se conformó hoy solía ser de importancia cuando se discutía el Presupuesto, pero que en los últimos años perdió peso. Poco después de las 9 de la mañana, la Comisión de Obras Públicas designó a Martín Aveiro, de Unión por la Patria, como presidente. Defendió la presencia estatal como condición imprescindible para el crecimiento sostenido y la transformación social. El legislador de UP pidió que el Ejecutivo retome las obras paralizadas, sosteniendo que “es mucho más barato que no hacerlo”.

La vicepresidencia primera fue para Fernando Monguillot, del bloque Elijo Catamarca, que a pesar de ser propuesto por el libertario Nicolás Mayoraz, tuvo un discurso en contra del accionar de LLA en el sector al señalar que “la obra pública no es un gasto”.

Martín Yeza
El diputado del PRO Martín Yeza

El diputado Martín Yeza, por el PRO y representando a Fuerzas del Cambio, fue elegido presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El ex intendente de Pinamar anunció la distribución temática de los proyectos legislativos bajo análisis, indicando que “están distribuidos en un 50 % sobre asuntos vinculados a ciencia, tecnología e innovación, y otro 50 % a la inteligencia artificial”.

Yeza sostuvo que el trabajo de la comisión se regirá por un semáforo de coincidencias que indica con color verde las temáticas que convocan proyectos de todos los bloques, como “tecnología para engañar, principios de inteligencia artificial, educación e inteligencia artificial”. El amarillo representa iniciativas relativas a la graduación del riesgo en inteligencia artificial, mientras el rojo señala cuestiones críticas, como financiamiento y modelos regulatorios.

La comisión también significó la vuelta a la exposición dentro de la Cámara Baja de la diputada libertaria Lorena Villaverde, luego de que fuese rechazado su diploma en el Senado. La legisladora rionegrina, envuelta en polémicas durante los últimos meses, asumirá la vicepresidencia de este cuerpo.

La diputada libertaria Lorena Villaverde
La diputada libertaria Lorena Villaverde

Una particularidad “histórica” es que se terminó dando en la conformación de la Comisión de Defensa que será presidida por el libertario Carlos Zapata.

Agustina Propato (Unión por la Patria), designada vicepresidenta primera a propuesta de Germán Martínez, resaltó la presencia de “tres exministros de Defensa: Luis Petri, Agustín Rossi y Jorge Taiana“, lo que augura debates especializados.

Pasado el mediodía, siguió la conformación de las comisiones. La primera fue la Comisión de Asuntos Municipales, donde se designó a Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, como presidenta, quien anticipó una agenda orientada a la promoción del federalismo y la apertura institucional al interior del país.

Donde La Libertad Avanza sí fue por la presidencia, fue en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Este cuerpo es de vital importancia por el rol de puertos y porque también se tratará la licitación de la Hidrovía que el Gobierno impulsó este año.

Hidrovía
El oficialismo se quedó con la comisión que tratará la licitación de la hidrovía

En este aspecto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, propuso una coordinación con la Comisión de Transporte —presidida por Jorge Rizzotti— para desarrollar una reunión informativa con los funcionarios encargados de la licitación de la vía navegable troncal Hidrovía. La presidencia en este caso quedó para el diputado chubutense de LLA, César Treffinger.

Las últimas dos comisiones que se conformaron hoy fueron la de Deporte y la de Finanzas.

En el caso de la primera, fue electo como presidente el sanjuanino Jorge Chica en nombre de Unión por la Patria. Para la segunda, otra vez el oficialismo decidió quedarse con la presidencia y, con el apoyo de los socios, impuso al diputado libertario Santiago Pauli.

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