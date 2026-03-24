Camila Perochena: “La principal idea que quiere transmitir el Gobierno es que acá no hubo terrorismo de Estado”

La historiadora señala el cambio de narrativa oficial al negar el término 'terrorismo de Estado' y hablar de 'guerra con excesos'

La historiadora Camila Perochena advirtió en una entrevista en Infobae a la Tarde que el gobierno “banaliza y minimiza” el terrorismo de Estado, en medio de los debates por el aniversario del golpe de 1976 y la disputa sobre el sentido público de la memoria.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, Perochena explicó: “Estamos por primera vez en un contexto en el cual desde el gobierno hay un cuestionamiento más claro del Nunca Más y de la idea de terrorismo de Estado y de plan sistemático”. Para la historiadora, la ruptura con los consensos democráticos se expresa en la negativa oficial a emplear el término “terrorismo de Estado” y en la insistencia en definir la dictadura como “una guerra con excesos”.

La disputa sobre la memoria a 50 años del golpe de 1976

“Las fechas redondas de la dictadura implican cambios fuertes”, remarcó Perochena, aludiendo al significado simbólico del cincuentenario. Recordó que en 1996 surgió la agrupación Hijos y “hubo todo un reverdecer de la memoria”. Perochena diferenció este aniversario por la estrategia del gobierno actual, que “rompe los consensos que hubo durante la democracia sobre los 70” y busca construir una identidad política a partir de la confrontación con el pasado.

La historiadora señaló un cambio en la lógica de las derechas: “La nueva derecha está diciendo: quiero construir una identidad de derecha y para eso voy a dar una batalla por el pasado”. En ese sentido, subrayó: “Cada 24 de marzo el gobierno hace de esto una bandera para disputar y construir una identidad de minoría intensa”.

Camila Perochena advierte que el gobierno minimiza el terrorismo de Estado en el aniversario de los 50 años del golpe de 1976 (Infobae en Vivo)

Según su análisis, el relato oficial actual replica la defensa de los militares en los juicios de los 80: “Lo que hubo durante la dictadura militar no fue un plan sistemático, sino que fue una guerra y lo que se cometieron fueron excesos. Eso Milei lo ha dicho explícitamente”. Esta narrativa, sostuvo, omite la noción de terrorismo de Estado y banaliza los crímenes cometidos.

Estrategias discursivas y construcción de sentido en la era digital

Perochena observó que las prácticas comunicacionales del gobierno están “muy relacionadas con las redes sociales y con la movilización de testimonios”. Consideró que, en la discusión pública actual, predominan las consignas simples y efectistas: “Se agarran de la consigna fácil para dar una visión que requiere de complejidades”. Para la historiadora, las redes sociales facilitan la minimización y justificación de la represión estatal.

Interrogada sobre la figura de Isabel Martínez de Perón, Perochena afirmó: “Quedó en un lugar para el cual no estaba lista”, y subrayó que su presidencia, atravesada por disputas internas y falta de experiencia, preparó mecanismos represivos que luego serían sistematizados por la dictadura. Sin embargo, insistió en la continuidad represiva del Estado: “Las Fuerzas Armadas ya intervenían en seguridad interna desde mucho antes”.

Respecto a la planificación del golpe, explicó: “Nuestros militares vieron lo que había pasado en Chile y en España, y ahí ya empiezan a pensar desde mucho antes que la represión tenía que ser clandestina”. En su visión, la preparación de los centros clandestinos y la coordinación entre las fuerzas militares comenzaron meses antes del 24 de marzo de 1976.

El gobierno actual rompe con el consenso democrático sobre la memoria histórica y desafía la visión consolidada desde el retorno de la democracia (Europa Press)

Banalización, negacionismo y el consenso social en torno a la memoria

Consultada sobre la definición de la postura oficial, Perochena fue precisa: “La palabra negacionista nace en Europa para quienes niegan el Holocausto. Yo diría que el gobierno banaliza, minimiza. Nuestro negacionismo no es de decir ‘esto no pasó’, sino de banalizarlo, justificarlo por momentos”.

Resaltó que el discurso oficial “no conceptualiza el terrorismo de Estado como lo que fue” y expuso la asimetría entre las fuerzas estatales y las organizaciones armadas, que “hace imposible denominar a eso que sucedió ahí una guerra”.

Pese a la erosión del consenso democrático desde el poder, Perochena se mostró optimista respecto al sentir social: “El consenso democrático sobrevive más en la sociedad que en sus representantes”. Citó encuestas recientes donde “el 70% dice que la dictadura fue mala y que hay que juzgar a los militares, el 65% sostiene que fue un plan sistemático y solo el 30 % dice que fue una guerra”.

Destacó el papel de la educación y los medios en la transmisión de la memoria: “Es la manera que se tiene de transmitir intergeneracionalmente los traumas de nuestro pasado”. Advirtió sobre el fenómeno de las “minorías ruidosas” que hoy reivindican el terrorismo de Estado: “Siempre hubo grupos justificadores, minoritarios pero intensos. Las redes y el discurso del Gobierno habilitan a estos grupos a hacer gala de esa reivindicación”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.