Política

Camila Perochena: “La principal idea que quiere transmitir el Gobierno es que acá no hubo terrorismo de Estado”

En diálogo con Infobae a la Tarde, la historiadora analizó el discurso oficial a 50 años del golpe de 1976 y advirtió que la gestión actual busca instalar una narrativa que minimiza la represión y desafía el consenso democrático sobre la memoria de la dictadura

Guardar
La historiadora señala el cambio de narrativa oficial al negar el término 'terrorismo de Estado' y hablar de 'guerra con excesos'

La historiadora Camila Perochena advirtió en una entrevista en Infobae a la Tarde que el gobierno “banaliza y minimiza” el terrorismo de Estado, en medio de los debates por el aniversario del golpe de 1976 y la disputa sobre el sentido público de la memoria.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, Perochena explicó: “Estamos por primera vez en un contexto en el cual desde el gobierno hay un cuestionamiento más claro del Nunca Más y de la idea de terrorismo de Estado y de plan sistemático”. Para la historiadora, la ruptura con los consensos democráticos se expresa en la negativa oficial a emplear el término “terrorismo de Estado” y en la insistencia en definir la dictadura como “una guerra con excesos”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La disputa sobre la memoria a 50 años del golpe de 1976

“Las fechas redondas de la dictadura implican cambios fuertes”, remarcó Perochena, aludiendo al significado simbólico del cincuentenario. Recordó que en 1996 surgió la agrupación Hijos y “hubo todo un reverdecer de la memoria”. Perochena diferenció este aniversario por la estrategia del gobierno actual, que “rompe los consensos que hubo durante la democracia sobre los 70” y busca construir una identidad política a partir de la confrontación con el pasado.

La historiadora señaló un cambio en la lógica de las derechas: “La nueva derecha está diciendo: quiero construir una identidad de derecha y para eso voy a dar una batalla por el pasado”. En ese sentido, subrayó: “Cada 24 de marzo el gobierno hace de esto una bandera para disputar y construir una identidad de minoría intensa”.

Camila Perochena advierte que el
Camila Perochena advierte que el gobierno minimiza el terrorismo de Estado en el aniversario de los 50 años del golpe de 1976 (Infobae en Vivo)

Según su análisis, el relato oficial actual replica la defensa de los militares en los juicios de los 80: “Lo que hubo durante la dictadura militar no fue un plan sistemático, sino que fue una guerra y lo que se cometieron fueron excesos. Eso Milei lo ha dicho explícitamente”. Esta narrativa, sostuvo, omite la noción de terrorismo de Estado y banaliza los crímenes cometidos.

Estrategias discursivas y construcción de sentido en la era digital

Perochena observó que las prácticas comunicacionales del gobierno están “muy relacionadas con las redes sociales y con la movilización de testimonios”. Consideró que, en la discusión pública actual, predominan las consignas simples y efectistas: “Se agarran de la consigna fácil para dar una visión que requiere de complejidades”. Para la historiadora, las redes sociales facilitan la minimización y justificación de la represión estatal.

Interrogada sobre la figura de Isabel Martínez de Perón, Perochena afirmó: “Quedó en un lugar para el cual no estaba lista”, y subrayó que su presidencia, atravesada por disputas internas y falta de experiencia, preparó mecanismos represivos que luego serían sistematizados por la dictadura. Sin embargo, insistió en la continuidad represiva del Estado: “Las Fuerzas Armadas ya intervenían en seguridad interna desde mucho antes”.

Respecto a la planificación del golpe, explicó: “Nuestros militares vieron lo que había pasado en Chile y en España, y ahí ya empiezan a pensar desde mucho antes que la represión tenía que ser clandestina”. En su visión, la preparación de los centros clandestinos y la coordinación entre las fuerzas militares comenzaron meses antes del 24 de marzo de 1976.

El gobierno actual rompe con
El gobierno actual rompe con el consenso democrático sobre la memoria histórica y desafía la visión consolidada desde el retorno de la democracia (Europa Press)

Banalización, negacionismo y el consenso social en torno a la memoria

Consultada sobre la definición de la postura oficial, Perochena fue precisa: “La palabra negacionista nace en Europa para quienes niegan el Holocausto. Yo diría que el gobierno banaliza, minimiza. Nuestro negacionismo no es de decir ‘esto no pasó’, sino de banalizarlo, justificarlo por momentos”.

Resaltó que el discurso oficial “no conceptualiza el terrorismo de Estado como lo que fue” y expuso la asimetría entre las fuerzas estatales y las organizaciones armadas, que “hace imposible denominar a eso que sucedió ahí una guerra”.

Pese a la erosión del consenso democrático desde el poder, Perochena se mostró optimista respecto al sentir social: “El consenso democrático sobrevive más en la sociedad que en sus representantes”. Citó encuestas recientes donde “el 70% dice que la dictadura fue mala y que hay que juzgar a los militares, el 65% sostiene que fue un plan sistemático y solo el 30 % dice que fue una guerra”.

Destacó el papel de la educación y los medios en la transmisión de la memoria: “Es la manera que se tiene de transmitir intergeneracionalmente los traumas de nuestro pasado”. Advirtió sobre el fenómeno de las “minorías ruidosas” que hoy reivindican el terrorismo de Estado: “Siempre hubo grupos justificadores, minoritarios pero intensos. Las redes y el discurso del Gobierno habilitan a estos grupos a hacer gala de esa reivindicación”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Camila Perochenadictadura militarmemoriaterrorismo de EstadoNunca Másgobierno MileinegacionismoInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Reunión clave en la Quinta de Olivos: Javier Milei recibió a Juan Bautista Mahiques para revisar el nuevo Código Penal

Del encuentro también participa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo es definir los detalles del proyecto para enviarlo al Congreso

Reunión clave en la Quinta

Ley de Glaciares: ambientalistas y bloques opositores convocaron a una marcha contra los límites de participación en el Congreso

La protesta de mañana se organiza tras la negativa judicial a ampliar la audiencia pública y busca visibilizar el reclamo por la representación social en el debate legislativo sobre la norma que regula áreas periglaciares

Ley de Glaciares: ambientalistas y

$LIBRA: un documento dispuso la creación de un centro de blockchain dirigido por uno de los investigados en una universidad

Estaba entre los archivos del celular de Mauricio Novelli, a los que accedió Infobae. Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores ahora investigado por la Justicia, fue designado director. Desde la casa de estudio afirman que no se avanzó

$LIBRA: un documento dispuso la

Miles de personas llenaron la Plaza de Mayo a 50 años del golpe militar: hubo críticas al Gobierno en el acto central

Una multitud asistió a la conmemoración por el 24 de marzo frente a la Casa Rosada. La cronica de un día atravesado por el dolor y el recuerdo del inicio del período más sangriento de la historia argentina

Miles de personas llenaron la

Manuel Adorni dará mañana una conferencia de prensa en Casa Rosada y participará de una actividad con Javier Milei

El jefe de Gabinete retomará la actividad con un intenso cronograma para dejar atrás la polémica por los vuelos. Se apoya en el respaldo que le dan el Presidente y Karina Milei

Manuel Adorni dará mañana una
DEPORTES
Furor por el look de

Furor por el look de los jugadores de la Selección al arribar a Ezeiza: de la particular chomba de Julián Álvarez al “chef” Otamendi

Los posteos de Franco Colapinto antes del GP de Japón de Fórmula 1: “Manijaaaaa”

La revelación de un ex piloto de F1: “Verstappen buscará la manera de llegar a Mercedes porque tiene el mejor coche”

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

TELESHOW
Así fue el emotivo regreso

Así fue el emotivo regreso de Daniela Ballester a la televisión tras sufrir un ACV hemorrágico: “No sabía si me moría”

Sofía Martínez habló a corazón abierto de su decisión de ser madre: “Tengo 32 años y estoy congelando óvulos”

Guillermina Valdés compartió el talento culinario de su hijo Dante: “¡Me vuelvo local!”

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

INFOBAE AMÉRICA

Frederiksen gana las elecciones en

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Principal potabilizadora de Panamá reduce operaciones por falla en motor de bombeo

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Relaciones entre El Salvador y Kosovo avanzan hacia una agenda de cooperación con foco en tecnología e innovación

Canal de Panamá iniciaría en un año traslado de primeras 50 familias por construcción de nuevo embalse