Círculo rojo: los múltiples frentes de un gobierno en problemas para volver a “inundar la zona”

Steve Bannon, uno de los cerebros del trumpismo (REUTERS/Cheney Orr)

“La verdadera oposición son los medios. Y la manera de lidiar con ellos es inundar la zona de mierda”. La frase le pertenece a Steve Bannon, la popularizó en una entrevista periodística en el 2018, mientras promediaba el primer mandato de Donald Trump. Cerebro del trumpismo, Bannon intentó darle aire en estos años a buena parte de los experimentos de extrema derecha del planeta y fue fuente de inspiración de los estrategas de Javier Milei: “inundar la zona” fue el concepto implementado entonces por el consultor norteamericano que se apropiaron en La Libertad Avanza para copar la conversación pública, es decir, abarrotar a los medios con información y apropiarse de la agenda.

Esa estrategia, que el gobierno importó al mercado local con éxito, y acompañó con un programa eficaz de reducción de la inflación, entró en crisis en los últimos meses y colapsó en las últimas semanas con las nuevas revelaciones del caso $LIBRA y, en especial, con los desatinos de Manuel Adorni, protagonista de un escándalo que, según la investigación que lleva adelante Ariel Lijo por su viaje en los feriados de carnaval a Punta del Este, arrojarían más novedades en los próximos días. El juez, según fuentes judiciales, podría quedarse además con las denuncias en poder de María Servini respecto a posibles inconsistencias patrimoniales y la adquisición de una propiedad en Exaltación de la Cruz, que fue adelantada el domingo pasado en esta sección.

El martes, las peripecias del oficialismo fueron analizadas en la reunión de la mesa política que se convocó para tratar de desviar el foco de atención en $LIBRA y el affaire Adorni. “Inundar la zona”. El propio jefe de los ministros anunció el envío de un paquete de leyes que tuvo escasísima atención pública, porque en simultáneo a la propalación de los desatinos libertarios, y a la feroz interna palaciega, la concentración de buena parte de la opinión pública empezó a enfocarse en las urgencias del modelo económico: el miércoles, una semana después de informar que los precios de la canasta básica volvieron a estacionarse en torno al 2,9% en febrero -un freno a la desaceleración por noveno mes consecutivo-, el INDEC oficializó un aumento en la desocupación, del 7,5% en el cuarto trimestre del 2025.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos

En ese contexto, el caso Adorni volvió a implosionar otra vez la disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, y explotó hacia afuera en momentos en que la sociedad empieza a mostrar señales evidentes de desgaste y agotamiento. El último informe de la consultora Trespuntozero, una vez desatado el escándalo, exhibió un récord en la imagen negativa de la gestión nacional, del 59,8%. Según ese estudio, el “principal problema nacional” son “los bajos salarios”, con el 26,4% de las preferencias, seguido de cerca por la “desocupación”, con el 18%. El jueves, en Parque Norte, Mauricio Macri machacó en ese punto: dijo acompañar “el rumbo” del gobierno, pero puntualizó en “los precios que suben, los servicios más caros” y “la plata que no alcanza”.

El expresidente, dedicado part-time a la política, visualiza, al igual que su primo Jorge, que La Libertad Avanza podría llegar al 2027 con serias deficiencias en la economía real. El informe mencionado exhibe, por caso, notorias diferencias en la ponderación de la gestión entre los votantes de Milei y de Patricia Bullrich, es decir del PRO, del 2023.

Colaboradores del expresidente recordaron en estos días el posteo que escribió a las 19.08 del 1 de noviembre del año pasado, 24 horas después de la última reunión que mantuvo con Milei en Olivos. En ese posteo, mencionó la falta de “experiencia” de Adorni, que acababa de reemplazar a Guillermo Francos. Macri abundó: “A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”. El jefe del PRO ahora se regodea de las desgracias ajenas.

El equilibrista. Acostumbrado a la arrogancia, colaboradores de Adorni lo notaron muy cabizbajo en estas horas, lejos de aquellos días de excitación gamer. “Estoy en mi prime”, se disculpó alguna vez, hace algunos meses, frente a un funcionario que lo llamó con una consulta mientras el jefe de Gabinete jugaba a un videojuego de estrategia.

Ni el presidente ni su hermana Karina lo pusieron en duda esta semana, a pesar de la proliferación de investigaciones judiciales y los cuestionamientos internos y externos, y el impacto en la opinión pública: una encuesta reciente de un consultor cercano a la Casa Rosada concluyó que la imagen positiva del ex vocero en la capital bajó del 45 al 37%. Fue primero la hermanísima quien encabezó el operativo blindaje desde sus redes, y esta semana el propio Milei en medio de algunas versiones sobre una posible salida que, por el momento, no figura en los planes de la familia presidencial.

Lo cierto es que la sucesión de revelaciones profundizó, una vez más, la disputa interna. Y obligó a Milei a realizar ejercicios de equilibrio. Una clara señal de compensación la practicó el presidente a mediados de semana, en el ex CCK, en el homenaje a Adam Smith, cuando se adueñó de una frase de su consultor estrella: el auditorio estalló en aplausos, y Milei sonrió, pero su hermana, sentada en primera fila, a metros del colaborador, siguió la escena con gesto adusto y su cara apoyada en la mano izquierda.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

“Tal vez sea cierto que cuando echaron a (Nicolás) Posse y se repartieron las áreas, el poder de la gestión quedó desbalanceado y Santiago se quedó con un montón de atribuciones”, reconoció por estas horas un soldado de Las Fuerzas del Cielo. Pero aunque esa afirmación fuera cierta, por el tenor de la disputa interna, cualquier intento de balanceo por parte de la hermanísima -dispuesta, según confían, en avanzar en esa dirección- será interpretado indefectiblemente en una pérdida de influencia por parte de Caputo.

Frente a esa disyuntiva es que Milei intenta ser un contrapeso de su hermana. Al presidente, además, no le gusta alimentar la agenda de los medios. Como ahora con Adorni, más allá de las diferencias en ambos casos, intentó blindar a José Luis Espert hasta el último minuto. La noche del viernes 3 de octubre del año pasado, cuando el diputado ingresó a Olivos para entregarle su renuncia al presidente, arrinconado por pruebas más que evidentes de su vínculo con “Fred” Machado, el jefe de Estado le pidió que siguiera. No solo eso. El propio Milei escribió, según su entorno, el posteo desde la cuenta de X del economista con una respuesta al periodista Eduardo Feinmann: “Hola Edu! No me bajo nada, te veo el lunes en tu programa de A24, salute!”. Espert renunció 48 horas después.

No es el caso de Adorni, por una sencilla razón: a diferencia de Espert y de otros ex colaboradores libertarios como Posse o Ramiro Marra, el jefe de Gabinete cuenta con el aval, por ahora absoluto, de la secretaria General. Le confía, al igual que a su pareja, Bettina Angeletti, con la que trabó un vínculo muy sólido.

La hermanísima confía en poquísimas personas. Principalmente en Mara Gorini, su mano derecha, temida por los ministros. Y no está dispuesta a entregar a un alfil como el ministro coordinador en medio de la puja a cielo abierto con Las Fuerzas del Cielo. En esa guerra, Eduardo Menem, “Lule”, y su primo Martín, cumplen un rol destacado: a ellos se les atribuye a viva voz la necesidad de avanzar cuanto antes sobre las posesiones de Caputo. Marzo fue el mes del recambio en Justicia, ¿abril puede traer novedades?

En la última semana hubo versiones inquietantes sobre la SIDE. Se mencionaron, incluso, supuestos encuentros de “Lule” con viejos jerarcas del organismo. Por ahora, solo trascendidos internos. En el caso de ARCA, también bajo el dominio del consultor, hay menos nerviosismo puertas adentro. Existe un vínculo entre ese organismo y Juan Ignacio Waissman, jefe de gabinete de asesores de Karina Milei, funcionario de carrera de la ex AFIP.

Martín y Lule Menem impulsan avances sobre las áreas controladas por Santiago Caputo

Pero la disputa de poder interna de los Menem no tiene solo a Caputo como uno de sus objetivos: la jefa del bloque de LLA en el Senado también figura dentro de ese plan de acción. En particular, según trascendió de fuentes cercanas a la familia riojana, por el “manejo de los pliegos” de jueces que ahora están bajo revisión de Mahiques. El primer bosquejo de ese plan fue confirmar al senador Juan Carlos Pagotto, que responde a los Menem, al frente de la comisión de Acuerdos. Detrás de esa pelea se esconde un enfrentamiento más sustancioso: las relaciones con el Poder Judicial. Un desafío para Mahiques, en simultáneo a las investigaciones como $LIBRA y los viajes de Adorni, que tienen en vilo a la Casa Rosada. Se habla de una contienda cruzada entre bandas.

Antes de ingresar a la Cámara alta, los pliegos judiciales deben ser revisados por la secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy. Muy cercana al consultor estrella de Milei, la abogada también estuvo en la semana en el foco de algunos extraños trascendidos. Tal vez por eso, con la excusa de la decisión de la Justicia neoyorquina por la expropiación de YPF y la demanda del fondo Burford, Ibarzabal Murphy se apareció por primera vez en televisión, en su primera entrevista periodística. En compañía de Amerio: parte de la plana mayor de la escudería caputista.

Esos dos funcionarios, además de Quirno, habían recibido una mención especial del presidente en el comunicado oficial por la suspensión del juicio de YPF hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Otra vez el Milei equilibrista. El presidente también ensayó malabares en Tucumán, el jueves por la noche, cuando volvió a destacar a Bullrich. A su lado, Karina Milei esta vez sí aplaudió, tímidamente. Y le dio una leve palmada en la pierna.

Es la economía... Horas antes de esa puesta en escena, en un seminario financiero en la ciudad de Buenos Aires, Luis Caputo, “Toto”, reconoció la aceleración de precios de los últimos meses -la vinculó con la recomposición de los precios relativos, especialmente en bienes regulados y la carne- y admitió que el gobierno no puede “controlar la demanda” ni el desbalance en el mercado monetario: “No podemos forzarlos a ustedes a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, dijo el ministro. Los registros oficiales dan cuenta de que en diciembre y durante el verano buena parte de los argentinos volvieron a cubrirse en dólares, no solo por las vacaciones sino, según los analistas, frente a la posible falta de confianza en el programa económico. Algo similar ocurrió a mediados de semana con el economista Juan Carlos de Pablo, uno de los preferidos en Olivos, que en compañía de Milei, en el ex CCK, fue concluyente respecto al vínculo el jefe de Estado con la administración republicana y al apoyo del Tesoro. “¿Qué pasa si el presidente Trump pierde las elecciones de medio período y se convierte en un pato rengo? Nos jodemos”, afirmó De Pablo.

A Trump, ese apoyo irrestricto a Milei que tiene un test clave en noviembre, en las elecciones legislativas de Estados Unidos, también le trajo dolores de cabeza puertas adentro. Una consultora que trabaja en ese país, y que realizó una serie de grupos focales en estos meses, detectó que a un sector, aunque sea minoritario, de la sociedad norteamericana le cayó pésimo ese salvataje tan promocionado al plan económico de La Libertad Avanza.

De ese rescate del último trimestre del 2025, que llevó a que Milei arrasara en nuestras elecciones de medio término, a estos días, la economía real entró en un terreno pantanoso. La situación se agudiza por la guerra en Medio Oriente y el impacto en el precio del petróleo.

Este gráfico de líneas proyecta la morosidad de cartera familiar como porcentaje de la deuda, mostrando un notable aumento en las entidades no financieras hasta diciembre de 2025. (Banco Provincia)

Las altas tasas de morosidad de las familias, incluso de las empresas, se repite como un patrón recurrente, además de la caída del consumo, que refleja la complejidad del estado actual del programa económico, y que empieza a generar cada vez más preocupación en los burócratas del Ejecutivo. Es una inquietud que atraviesa también a los gobernadores, que optaron por mantenerse en un cuidadoso bajo perfil. “Nadie se quiere mover. En todo caso, quieren que, si se profundiza la situación actual, sea Milei el que rompa el contrato con la sociedad”, explicó un operador provincial. Un jefe provincial sintió la caída en la actividad en carne propia: propietario, por herencia familiar, de algunas estaciones de servicio en su provincia, explicaron sus colaboradores que las ventas cayeron un 25%.

Una evidencia de la dificultad de la situación actual es la precarización del empleo que tiene su expresión más nítida en el conurbano bonaerense. Hay municipios que empiezan a exhibir cierres moderados de locales que, en algunos casos, se transforman en bocas de expendio informales en casas. Esa mutación provoca, en paralelo, una caída en los ingresos formales de las arcas municipales.

En Santa Fe, por ejemplo, el gobernador Maximiliano Pullaro trabaja en un proyecto de ley para aliviar la carga de las deudas de las mutuales de las familias de los trabajadores municipales. Eso incluye a los policías, que en el verano tuvieron en vilo a Rosario por reclamos salariales.

La precariedad del empleo y, en especial, el aumento récord en la morosidad trae aparejada otra problemática aún más intrincada: un avance desmedido del narcotráfico. Las deudas en billeteras virtuales o en plataformas de juego clandestino se posicionan como la entrada perfecta para los clanes narco, que se hacen cargo de esas obligaciones por retribuciones. En algunos distritos incluso empezaron a financiar comedores comunitarios y hasta costearon festejos familiares. “En algunos casos, algunos ‘soldaditos’ pueden llegar a levantar entre $100.000 y $150.000 por día”, aseguró un dirigente barrial. “La droga es más difícil erradicar que el hambre. La penetración del narcotráfico es total, vivimos en un narco-estado paralelo. A veces se comienza por necesidades, a veces por juego”, resaltó Eduardo García, obispo de San Justo, en La Matanza, entrevistado durante la semana en Infobae al mediodía.

En los barrios, las aplicaciones de movilidad en motocicleta, una opción de traslado mucho más económica, se vieron saturadas. Existe también una saturación en la venta ambulante en el espacio público y en las ferias regularizadas. Desde la UTEP se prepara además un informe sobre malnutrición. En el Gran Buenos Aires sobrevuela, para colmo, una creciente preocupación por el anuncio de finalización del programa Volver al Trabajo a partir de abril -ya estaba pautado desde hacía tiempo- para dar paso a la implementación de vouchers de capacitación laboral. Solo en territorio bonaerense comprendía a un universo de 462.000 beneficiarios que percibían de manera directa unos $78.000. “Son familias que dejan de tener ese ingreso y es plata que deja de circular en la economía local”, aseveró un referente social.

Peronismo en movimiento. “Está creciendo la percepción negativa de esperanza a futuro. Eso lo vemos, pero también es cierto que el gobierno depende de sí mismo para dar vuelta esa tendencia. Sin propuestas que entusiasmen, con un reciente gobierno fallido y sin candidatos competitivos por peso propio, la mejor opción del peronismo hoy es agazaparse y esperar que este período termine en una catástrofe económica”, resaltó Damián Valentín, director de la consultora DAT.

Lejos de agazaparse, en el peronismo se intensificaron en estos últimos tiempos los movimientos internos. Solo la semana pasada, Axel Kicillof, por ejemplo, que ya no disimula su proyecto nacional, dio una extensa entrevista a un medio cordobés, presentó a sus equipos técnicos en La Plata y el jueves hizo su presentación formal en la capital.

“Axel tiene que demostrar independencia”, deslizó un dirigente bonaerense que está enrolado detrás de una alternativa peronista en la que trabajan desde Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó hasta Ricardo Quintela, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Sergio Uñac. En esa tribu dicen que el gobernador bonaerense debe presentar una alternativa moderna. “¿Por qué voto con el kirchnerismo el rechazo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa, si encima recién se va a implementar dentro de diez años?“, se preguntó un legislador nacional que apoyó el acuerdo junto a La Libertad Avanza.

Al gobernador le adjudican, por ejemplo, un dogmatismo mucho más marcado que la propia Cristina Kirchner, que ya dio, recientemente, sobradas muestras de pragmatismo: primero cuando aceptó aliarse otra vez con Sergio Massa y postular a Alberto Fernández, y después cuando bajó en cuestión de horas a Eduardo de Pedro, “Wado”, como su candidato presidencial, en el 2023, aún cuando el camporista estaba a punto de lanzar su spot de campaña junto a Juan Manzur.

Ricardo Quintela con Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, en Buenos Aires, y con "Wado" De Pedro y Mariano Recalde en La Rioja

El miércoles, un grupo de diputados y senadores nacionales compartió un asado junto a Quintela en las oficinas céntricas que Tolosa Paz ocupa cerca de Casa Rosada. Se habló de intensificar esos encuentros: se prepararía, por caso, uno más grande para abril próximo en Entre Ríos.

A las pocas horas, el gobernador de La Rioja recibió la visita en su provincia del senador De Pedro y de Mariano Recalde, muy cercanos a CFK. La expresidenta sigue cada vez más convencida del colapso del programa económico. La prisión domiciliaria en San José 1111 la tiene fastidiada. La internación de fines de año en el sanatorio Otamendi le causó algunos malestares que aún le perduran. Cree, en tanto, que hay que convocar a una gran primaria a todos los sectores del peronismo. En eso mismo piensa Sergio Massa, que propicia una apertura del PJ, incluso para figuras por fuera de las estructuras formales. Un outsider. El colmo fue el del pastor Dante Guebel, propiciado por sindicalistas, al que lanzaron desde el Gran Buenos Aires sin su presencia. ¿Podría ser el banquero Jorge Brito? El ex ministro tenía una relación casi familiar con su padre. Distinta es la relación con el hijo.

Massa, de todos modos, todavía se guarda su propia carta. “Dependerá del gobierno, pero Sergio cree que todavía tiene una bala en la recámara”, lo justificó un legislador nacional. Tanto Massa como otros dirigentes del peronismo escucharon en los últimos tiempos las quejas de un sector del círculo rojo empresario. No de los hombres de negocios del sector energético que están fanatizados con el presidente. A algunos de ellos les adjudican la avanzada contra Paolo Rocca. “Hagan algo para sacarlos”, le dijo hace poco más de una semana un industrial a un grupo de legisladores.

Sergio Massa y Axel Kicillof, en una imagen durante la campaña electoral de 2023. Foto: Reuters

Más compleja es la situación del senador Gerardo Zamora, que hasta hace algunos meses mantenía sus aspiraciones presidenciales pero que se resguardó en estos tiempos por su vínculo tan estrecho con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y los coletazos de las investigaciones relacionadas con la AFA. La sede de la casa madre del fútbol, sobre la calle Viamonte, fue motivo de una requisitoria el último viernes, un operativo impulsado por el juez Adrián González Charvay. Hacía tres semanas que las puertas de Viamonte estaban cerradas. No podía entrar ni siquiera personal administrativo. En la puerta había un cartel hecho a mano que decía “sede social Mercedes 1366, Pilar”.