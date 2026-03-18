Un diputado pidió un rifle de aire comprimido por delivery, el paquete llegó al Congreso y generó alerta

Javier Sánchez Wrba, con las manos en los bolsillos, conversa en la Cámara de Diputados

La mañana transcurría con normalidad en el anexo de la Cámara de Diputados hasta que de repente se encendieron todas las alertas.

Un joven, con aspecto de repartidor, ingresaba y pasaba por el escáner un paquete que cuando el personal de seguridad miró la pantalla todo salió de la monotonía habitual. El custodio del anexo no lo podía creer y rápidamente dio la voz de alarma. En la pantalla se veía, envuelto en su caja, un rifle ingresando al Anexo del Congreso de la Nación.

Rápidamente se acercaron los custodios y el repartidor quedó demorado. Se activaba el protocolo de seguridad mientras los hombres y mujeres de seguridad se hacían del paquete que en su interior tenía un arma y en su exterior el nombre a quien estaba dirigido: Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque del Pro.

Con la misma inmediatez con la que se movieron para hacerse del paquete, la seguridad llamó al despacho del diputado oriundo de Trenque Lauquen quien, al enterarse, se acercó al ingreso del edificio. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, explicó Sánchez Wrba a los periodistas acreditados, e hizo referencia a que todo fue un mal entendido. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, dijo el legislador que supo formar parte del equipo de Federico Pinedo.

Una vez esclarecido el hecho, el diputado tomó el paquete y se dirigió a las cocheras del anexo para depositarlo en el baúl de su vehículo.

La carta de Javier Sánchez Wrba para Martín Menem, explicando por qué compró el aire comprimido

La repercusión que generó el hecho en redes sociales, y que ralentizó el ingreso al edificio, hizo que el legislador bonaerense señalara que “es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, en referencia a un posteo en X del también diputado Esteban Paulón que hizo referencia al hecho sin nombrar al diputado amarillo.

Desde la presidencia de la Cámara hicieron referencia al rápido accionar de la seguridad pero le bajaron el tono al hecho señalando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.

Hace alrededor de dos semanas atrás sucedió un hecho similar pero en el ingreso del Senado. En la previa a la última sesión ingresaban los senadores al Palacio Legislativo y uno de ellos se quedó en la puerta conversando. Para acelerar los tiempos, le entregó su mochila a una asesor que ingresó y la pasó por el escáner.

Maxilimiliano Luna

En ese momento, y luego de que pasara la mochila, la seguridad del Senado la retuvo frente a la mirada de la asesora que no entendía el por qué y hacía referencia a que era propiedad del legislador Eduardo Wado de Pedro, del bloque Justicialista.

Enterado de lo que sucedía “Wado” apuró el paso e ingresó al Palacio y fue junto al hombre de seguridad que sostenía su mochila. “Tiene un elemento que no puede pasar”, le dijo frente a la atónita de mirada del mercedino.

Cuando abre la mochila, el gesto de preocupación cambió por una sonrisa: se había olvidado un cuchillo de asado en el interior de la mochila. La tensa situación cambió a risas y el senador prometió salames quintero de Mercedes para agradecerle al hombre de seguridad que ya para ese entonces también sonreía.