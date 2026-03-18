Imputaron a dos ex miembros de Camioneros por un fraude en Mar del Plata y el caso podría complicar a más dirigentes

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

La investigación judicial sobre una presunta estafa por USD 10 millones en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata, propiedad del Sindicato de Camioneros, avanzó con la imputación de Claudio Balazic y Paulo Villegas, dos dirigentes del gremio que habían sido apartados de su cargo por Hugo Moyano hace seis meses.

El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, examina supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del establecimiento sindical y fuentes judiciales confirmaron que a ambos se les notificó la formación de la causa para evitar posibles planteos de nulidad dado que a principios de mes se inició la pericia contable para determinar posibles hechos ilícitos.

Todavía no se avanzó con otras medidas de prueba, aunque ya se recolectó documentación y se recibieron testimonios del personal del hotel, mientras el Sindicato de Camioneros aportó un perito a la causa.

Claudio Balazic, ex dirigente del Sindicato de Camioneros, quedó imputado en la causa judicial por presunto fraude

En la justicia marplatense no se descarta que haya más imputados en el curso de la investigación, aunque nadie tiene precisiones acerca de cómo podría afectar a Moyano el avance de la causa sobre el supuesto fraude.

Cuando la denuncia judicial fue presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, se informó que el administrador del hotel sindical fue separado de su función y denunciado, aunque su abogado defensor sostuvo que no tenía autonomía de decisión. Entre las pruebas que evalúa la justicia figuran cheques firmados por los directivos removidos.

La presentación que motivó la apertura de la causa judicial fue efectuada el 12 de septiembre de 2025 por irregularidades detectadas en las cuentas del hotel del sindicato, de 12 pisos y ubicado en Santa Fe 2373, que permanece cerrado debido a obras de remodelación. El establecimiento fue inaugurado oficialmente en 2006 por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El hotel del Sindicato de Camioneros en Mar del Plata

En octubre pasado, luego de presentarse la denuncia judicial en Mar del Plata, Hugo Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic.

La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balaziz y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.

Aparicio, apodado “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y considerado un hombre clave en la estructura del sindicato, con una cercanía histórica con Pablo Moyano, de la misma forma que, según trascendió en su momento, los dos dirigentes echados también habrían sido estrechos allegados al hijo mayor de Hugo Moyano: hay quienes sospechaban que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que el líder sindical se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras desplegada en favor de Pablo.