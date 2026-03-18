Guillermo Moreno: “No creo que Cristina quiera liderar al peronismo para 2027”

El economista y ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, habló sobre el futuro del peronismo y sostuvo no estar convencido de que Cristina Kirchner quiera liderar al partido en 2027.

En una entrevista con Infobae el regreso, Guillermo Moreno descartó la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner busque encabezar el movimiento peronista en las próximas elecciones presidenciales. “No creo que Cristina quiera liderar el peronismo para 2027”, sostuvo el ex secretario de Comercio Interior, al tiempo que definió los principales desafíos que enfrenta el espacio y repasó su vínculo actual con figuras centrales del peronismo.

Consultado sobre su relación con la expresidenta, Moreno reveló: “Me junté con Cristina el día que la condenaron, la última vez que me junté habrá sido hace 60 días. La vi muy bien, cuando hay algún tema se puede hablar. Cuando estuve en gestión ya hablábamos poco, ahora solo si pasa algo”. Respecto a la posibilidad de que Fernández de Kirchner vuelva a postularse como candidata presidencial. “Ella conduce un sector importante y nos tenemos que juntar todos”, reiteró y aclaró que la exmandataria conduce un sector relevante, pero no necesariamente busca encabezar el espacio en 2027..

Durante la conversación, el ex secretario de Comercio Interior también opinó sobre otras figuras relevantes del peronismo. Al ser consultado por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sostuvo: “No creo que Kicillof sea el candidato del peronismo. Siempre voy a tener conducta partidaria, si es el candidato, lo voy a votar. A Villarruel también la votaría si fuera nuestra candidata”. En ese sentido, enfatizó la importancia de la disciplina partidaria y relativizó la centralidad de ciertos nombres en el armado político de los próximos años.

El economista diferenció su agrupación de otras corrientes políticas y fue categórico al señalar: “El progresismo son los mismos que Milei, son posmodernos, en 2012 eran Kicillof y todo ese grupito, Alberto Fernández, igual que Milei, son todos de escuela de Frankfurt. No creo en el progresismo, mucho menos ahora, después del Gobierno de Alberto se dieron cuenta. Ahora somos una agrupación bien peronista”. De esta manera, el dirigente marcó distancia tanto con el actual presidente como con el sector identificado con el progresismo, ubicando a su espacio en una posición diferente dentro del mapa político nacional.

Moreno sostuvo que Axel Kicillof no sería el candidato del peronismo aunque aseguró que mantendría la disciplina partidaria

Moreno abordó además la gestión de los últimos gobiernos. Definió al Gobierno de Alberto Fernández como “un asco”, subrayando que no lo considera propio del peronismo. “Fue socialdemócrata, no fue peronismo. Estaban formándose los dirigentes que estaban. Axel no es de la Cámpora. El Gobierno del Frente de Todos fue socialdemócrata, lo dijo Alberto Fernández”, sentenció Moreno. Añadió que conocía a Fernández desde hacía muchos años y que, cuando fue elegido candidato, manifestó públicamente que se trataba de una mala elección. Además, calificó al gobierno de Mauricio Macri como “horrible” y sostuvo que la gestión de Javier Milei resulta “aún peor”.

En relación con la política exterior y comercial, Moreno manifestó su postura frente a la presencia de productos asiáticos en el mercado local. “Quiero que las manufacturas chinas se retiren de las Américas. Como hizo Trump. Hay que hacer aranceles, derechos de exportación y cuotas. Yo soy trumpista porque está haciendo todo lo que hizo Moreno”, expresó durante la charla. Además, señaló que mantiene el récord de exportaciones e importaciones y defendió la apertura comercial de su gestión.

El exfuncionario también se refirió al financiamiento de los medios de comunicación y la pauta oficial. Consideró que “la pauta, es al revés, tiene que haber algo que financie los medios desde el Estado. Para mí la comunicación es muy importante. Si la comunicación no estuviera vigente no nos enteraríamos de lo que pasa en Medio Oriente. La publicidad condiciona, la pauta no debería condicionar. Tenés que emprolijar, hay un debate más interesante que es sobre los medios públicos. Sobre si los medios públicos deben ganar dinero o deben ayudar al bien común”.

Moreno cerró la entrevista marcando una diferencia entre su gestión y las posteriores: “Cuando hablas de Gobierno peronista, no hablan de mi gestión. Cuando yo estaba en gestión vivían bien, por eso no hablan”. Durante el debate, el ex secretario de Comercio Interior hizo hincapié en su pertenencia al peronismo y en la necesidad de definir el rumbo futuro del espacio.