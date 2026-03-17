Milei ratificó su alineamiento con EEUU e Israel en la guerra contra Irán: “Dejamos en claro en dónde nos paramos”

El Presidente fue el orador principal (JUAN MABROMATA / AFP)

En el momento de máxima tensión global y luego de haber recibido amenazas por parte de Irán, el presidente Javier Milei participó -y habló- este martes de un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel y ratificó su alineamiento geopolítico, al remarcar que su Gobierno “dejó en claro dónde se para” dentro del conflicto en Medio Oriente.

“Hoy, la Argentina es socia en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, y así intentaron, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana”, sostuvo.

El mandatario nacional no solo asistió con la plana mayor del Gabinete del acto en el que se volverá a reclamar justicia por el ataque terrorista que dejó 29 muertos y más de 240 heridos, sino que también brindó unas palabras.

De esta manera, se convirtió en el segundo jefe de Estado en dar un discurso en el marco de un homenaje a las víctimas de este hecho, solamente por detrás de Carlos Menem, que lo hizo en 1993.

El mandatario fue el primero en tomar la palabra

En esta oportunidad, el encuentro se desarrolló bajo una incesante lluvia que se tornó intensa minutos antes de la llegada del libertario, pero que se calmó un poco cuando estaba hablando ante el público.

“Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”, señaló.

En este sentido, Milei remarcó que tanto este ataque como el que sufrió la AMIA dos años más tarde, “intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo”, sin la cual “se pierde el respeto por la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida”.

Asimismo, el Presidente se refirió a las causas judiciales que se iniciaron para tratar de esclarecer los acontecimientos y destacó que la Argentina “ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la República Islámica de Irán y de Hezbolá en la ejecución de estos hechos atroces”.

El acto se desarrollo bajo una lluvia incesante

A 34 años de aquel terrible episodio en la historia argentina, todavía no se condenó a ningún responsable y a pesar de que la investigación tiene bastante probado la participación de miembros de la mencionada organización pro iraní, los acusados siguen impunes.

Además, cuestionó a las anteriores administraciones y subrayó que “la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán representó otro paso necesario para restablecer el rumbo correcto en la investigación; sin embargo, aún queda trabajo por delante”.

“Nuestro país impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia. Al mismo tiempo, el Estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento”, enumeró.

El reclamo porque avance el juicio en ausencia de los acusados por el ataque fue protagonista a lo largo de toda la jornada y estuvo también presente en los discursos de los demás oradores, que también celebraron que el país “se haya puesto del lado correcto de la historia”.

Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina

Al tomar la palabra, el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, advirtió que su país y los Estados Unidos “han decidido actuar para impedir que el plan de Irán avance” y terminar así con los “ataques sistemáticos contra la sociedad con el fin de generar muerte y destrucción”.

“Luchamos contra el terrorismo como instrumento de acción y una dictadura que se opone a los valores de la democracia, oprimiendo y asesinando su propio pueblo. Frente a ellos, el silencio no es neutralidad, es complicidad. No todos lo expresan con claridad, no todos lo sostienen con convicción. Señor presidente Javier Milei, usted ha sido una voz firme en defensa de libertad, de la democracia, de los valores del Occidente. Usted se ha ubicado en el lado correcto de la historia. En nombre del Estado y del pueblo de Israel y de los que creen en el mundo libre, debo decirle una vez más, no solo a él, a todos ustedes, muchas gracias”, resumió el representante diplomático.

Del acto también participaron familiares de las víctimas argentinas del 7 de octubre de 2023, como Sandra Miasnik, familiar de Shiri Bibas y sus hijos, Ariel y Kfir, quienes fueron secuestrados de su hogar por Hamás durante los atentados de esa fecha en la Franja de Gaza.

El encuentro, en esta oportunidad, se realizó bajo la consigna “la primera vez no se olvida, porque deja huella”y busca seguir recordando a las víctimas de la voladura del edificio que estaba ubicado en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, en el barrio porteño de Retiro.

Las ofrendas florales en honor a las víctimas

En ese lugar, actualmente hay una plaza conmemorativa de la tragedia, hasta donde se acercaron las principales autoridades nacionales y miembros del Poder Judicial, del Congreso y de la comunidad judía.

Por otra parte, el acto se lleva adelante en un contexto de extrema sensibilidad, tras las amenazas abiertas del régimen islámico contra Milei, al que acusó de haber cruzado una “línea roja imperdonable”.

En una editorial de un diario oficialista de Teherán, apuntaron contra el líder libertario por haber declarado públicamente en Nueva York que Irán es “enemiga” de Argentina y reiterar su alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

Una vez que terminó su exposición, el Presidente se retiró del lugar por motivos de seguridad, aunque en el sitio permanecieron varios de los funcionarios que lo acompañaron.

Estuvieron, por ejemplo, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, del Interior, Diego Santilli, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri.

Debido a las condiciones climáticas, todo el evento se adelantó y las ofrendas florales en memoria de las víctimas que iban a colocar representantes de diferentes sectores ya habían sido puestas en su lugar, aunque Sela pidió que, de todas formas, se nombre a todos los que iban a entregarlas.

*Fotos: Jaime Olivos