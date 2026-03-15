El frente anti-Milei desafía a la avenida del medio: la estrategia de Provincias Unidas y el rol de los dirigentes locales

Miguel Ángel Pichetto fue uno de los principales promotores de la avenida del medio. Hoy busca unir a la oposición en tándem con Cristina Kirchner

La reunión de Miguel Ángel Pichetto con Cristina Kirchner abrió interrogantes entre los referentes de la avenida del medio. Es que el presidente de Encuentro Republicano Federal confirmó que con la ex presidenta coincidieron en la necesidad de construir un frente amplio anti Milei. A partir de entonces inició reuniones, actos y encabezó eventos con dirigentes que comparten el mismo objetivo. A sus movimientos se sumaron gestos de peronistas hacia radicales e integrantes de Provincias Unidas para sumarse a la cruzada. Según pudo saber Infobae, existen conversaciones para conformar una alianza hacia 2027, pero sin una estrategia conjunta entre los distintos sectores. Hay espacios que rechazan de plano al kirchnerismo.

A los coqueteos de Pichetto se sumó una declaración de Juliana Di Tullio que llamó la atención. Durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina relató que un senador radical fue convocado a dar explicaciones, en una especie de reto, al Comité de su provincia por su voto a favor de la reforma laboral. La legisladora cercana a Fernández de Kirchner describió el hecho como un ejemplo de que “hay radicales con orígenes populares y democráticos”. “Somos primos, por eso hay que ir a buscarlos”, agregó.

Juliana Di Tullio habló de ir a "buscar" radicales para construir el frente anti Milei

Este medio no pudo constatar la veracidad de los hechos ni el nombre del senador mencionado. La bancada en la Cámara alta está integrada por legisladores que responden a gobernadores que ya están en alianza con Javier Milei, otros con electorados cooptados por las ideas libertarias y algunos pocos integran la avenida del medio que no termina de definirse como opositora. Sin embargo, las declaraciones de Di Tullio expusieron una incógnita: ¿qué radicales estarían dispuestos a aliarse con el kirchnerismo?

La hipótesis de un acercamiento entre sectores del radicalismo y el kirchnerismo tiene antecedentes. No sería la primera vez que ocurre. En 2006, Néstor Kirchner impulsó La Concertación. El problema es que hoy la característica principal del voto radical es el fuerte rechazo al kirchnerismo. Aunque, como dice Di Tullio, en algunos valores son “primos”. Esos valores democráticos, institucionales y de defensa de la educación pública suelen aparecer en el discurso de dirigentes como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, impulsores de Provincias Unidas. Pero son también algunos de los principales detractores de todas las insignias K.

“Provincias Unidas ya murió”, deslizó a Infobae un armador conocedor del espacio. Como muchos, cree que hacia 2027 la polarización hará que un sector acuerde con el Gobierno y otros con el frente anti Milei. No hay lugar para el espacio de centro. El antecedente es la elección legislativa del año pasado, donde los propios gobernadores no pudieron hacer pie en sus provincias. Pese a ese diagnóstico, en el bloque que preside Gisela Scaglia aseguran que el espacio sigue en construcción.

Miguel Ángel Pichetto se mostró con Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, el senador santafesino Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Diego Nanni

Pullaro marcó en la ExpoAgro el rumbo de lo que será la agenda de Provincias Unidas en el Congreso: la baja de las retenciones. “Estamos encontrando nuestra identidad como espacio”, aseguran ante la complejidad del escenario polarizado. El gobernador santafesino mantiene un vínculo fluctuante con la Casa Rosada. No son considerados aliados de Milei pero tampoco son opositores. El resto de los gobernadores que integran el espacio, entre ellos Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), comenzaron a mostrar señales de acercamiento al Gobierno. Todos viajaron con Milei a Nueva York, por ejemplo.

De todos modos, dentro de Provincias Unidas aseguran que la alianza funciona como desde sus inicios y que incluso mantienen reuniones asiduamente. Reconocen que la ausencia de un candidato presidencial complejiza el armado nacional, pero confían en el proceso hacia adelante y creen que es apresurado hablar de la elección del año que viene. También le bajan el tono a los movimientos de Pichetto. Deslizan que ni Nicolás Massot ni Emilio Monzó están del todo convencidos de sus acercamientos con el kirchnerismo. “Por ahora sólo son fotos individuales”, dicen.

Los integrantes de Provincias Unidas: Carlos Sadir, Gustavo Valdés, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti

Mientras los gobernadores discuten su estrategia, en el radicalismo bonaerense también aparecen señales de acercamiento con sectores del peronismo. Para generar más ruido en la avenida del medio, este jueves se realizó en La Plata un homenaje a Raúl Alfonsín que reunió a peronistas con radicales. El intendente Julio Alak aprovechó la oportunidad y fue directo con su mensaje: “Argentina necesita nuevamente la capacidad de construir consensos amplios, de superar divisiones estériles y de pensar el futuro con una mirada estratégica”. Federico Storani, quien participó del evento, no esconde las coincidencias. Cree que el radicalismo tiene que estar “en las antípodas” del gobierno de Milei.

Storani representa un sector de la UCR que muestra explícitamente un acercamiento con el gobernador Axel Kicillof. El año pasado trascendió una foto juntos en un café platense. En su entorno reconocen que existen conversaciones para armar una alianza, pero también advierten que son negociaciones fragmentadas. “Nosotros no podemos ir con el kirchnerismo”, advierten a la espera de gestos de independización de La Cámpora.

Pero el radicalismo bonaerense tiene un mapa de estrategias y alianzas muy complejo. Por estos días buscan resolver la renovación de autoridades partidarias que, llamativamente, encontró la unidad de los sectores más importantes del partido centenario. Tal es la buena sinergia que Maximiliano Abad y Pablo Domenichini se sentaron juntos en primera fila en el homenaje a Alfonsín. Hasta unos meses atrás se habían enfrentado por la estrategia electoral y la sucesión del Comité.

Maximiliano Abad y Pablo Domenichini coincidieron en el acto homenaje a Raúl Alfonsín en La Plata

Pero esa foto de unidad no implica coincidencias en lo que respecta al futuro del partido. Domenichini, referente bonaerense de Martín Lousteau, fue el principal impulsor de Somos Buenos Aires, la versión provincial de Provincias Unidas. Es de los que cree que la UCR debe profundizar las conversaciones para armar un frente ante Milei en la provincia de Buenos Aires, aunque en su espacio reconocen que La Cámpora sigue siendo un freno para sellar el acuerdo. Abad, en cambio, está muy lejos de acercarse a Kicillof. El año pasado sólo se dedicó a armar una lista en Mar del Plata tras la fuga de Cristian Ritondo a La Libertad Avanza.

Todos los sectores de la avenida del medio coinciden en lo que finalmente pasará el próximo año: no habrá una estrategia electoral nacional unificada y cada provincia sellará el acuerdo que mejor le convenga para retener sus territorios o conquistar nuevos. Nadie imagina a los radicales de Córdoba aliándose con el peronismo. De hecho, los más opositores a La Libertad Avanza hablan de negociar un programa de Gobierno con los libertarios. En Santa Fe sucede lo mismo: el kirchnerismo es mala palabra y Pullaro comparte electorado con Milei. Esa tensión explica por qué, pese a los gestos cruzados y las fotos compartidas, la avenida del medio todavía no encuentra una estrategia común.