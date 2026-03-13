Manuel Adorni cumple agenda en Nueva York y se prepara para reunir a la mesa política el martes

En medio de la polémica, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cumple con una agenda de actividades en Nueva York, luego de afrontar sus compromisos en la Argentina Week, y se prepara para emprender el retorno al país. El próximo lunes, deberá escoltar al presidente Javier Milei en su viaje a la provincia de Córdoba por lo que postergó la nueva reunión de mesa política para el día martes, la primera del año legislativo formal, que tendrá lugar tras los combulsionados cambios en el Gabinete.

Con el grueso de la delegación en la Argentina, y el presidente Javier Milei en España, el ministro coordinador permaneció un día más en Estados Unidos para cumplir con los compromisos programados con anterioridad.

Según supo este medio, a las 12, mantuvo un encuentro con el cónsul general y director del Centro de Promoción Argentina en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, y luego, ambos representantes argentinos recibieron al inversor de Rosen Partners LLC, una empresa internacional de desarrollo inmobiliario dedicada a proyectos residenciales, comerciales y hoteleros, y presidente del American Jewish Congress, Daniel Rosen.

A las 13, brindó una entrevista grabada para la revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, y a las 15.30 tiene previsto visitar la bolsa de comercio de Nueva York de Wall Street. Allí, mantendrá una audiencia con Will Goodwin, NYSE Director, Operations & NYSE Institute, and Annalise Myre, Senior Associate, Corporate Affairs y recorrerá el piso de la bolsa de valores más grande del mundo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con David Rosen, inversionista del sector inmobiliario, presidente del American Jewish Congress y CEO de Rosen Partners LLC, en Nueva York

El funcionario está acompañado del secretario de Prensa, Javier Lanari, y de su esposa, Bettina Angeletti, y retornarán este viernes a la noche en un vuelo de línea. Pasado el fin de semana, el próximo lunes se mostrará con el mandatario durante su paso por la provincia de Córdoba, donde el libertario disertará en la Bolsa de Comercio. Al día siguente, encabezará la primera reunión de mesa política del período de sesiones ordinarias.

De esta forma, volverán a verse la cara los actores designados por el presidente Javier Milei para discutir los aspectos políticos de la gestión. Será el primer intercambio tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, reemplazado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, ambos designados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La reunión se dará también tras la tregua ensayada por la administración libertaria, que incluye a las terminales que componen el Triángulo de Hierro, pese a la tensión abierta por la reconfiguración de la estructura de poder. En las últimas horas, el grueso del Gobierno se alineó detrás de la figura del ex vocero presidencial señalado por la oposición por incluir a su esposa en la delegación presidencial que se trasladó en el ARG01 a Estados Unidos.

A inicio de semana, Manuel Adorni recibirá a las 11 en sus oficinas a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La mesa política se reúne y retrata el intercambio con una selfie

De la lista de asistentes, la ex ministra fue la única que no se expidió con un mensaje personal en redes sociales para apoyar al funcionario fuertemente cuestionado por la oposición. En su lugar, se limitó a replicar las publicaciones de Javier y Karina Milei. “Lo notamos”, sostuvieron en la administración libertaria.

Con un nuevo encuentro en agenda, uno de los integrantes del reducido círculo confesó a Infobae que la instancia de coordinación se mantendrá durante el año, pero que intentarán ajustar sus alcances y limitacaciones. Este lunes, además de la definición de la agenda legislativa, las terminales del Ejecutivo ensayarán un balance y someterán a revisión lo hecho durante el periódo de extraordinarias que comprendió los primeros meses del año.

“La idea es bajar los lineamientos necesarios para que se cumpla la voluntad de Milei. Es decir, lograra que vayan en la misma dirección y poder limitar los incentivos individuales que mantiene cada uno”, definió a este medio una fuente del oficialismo.