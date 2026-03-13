El Gobierno ensayó una tregua, se alineó detrás de Adorni y busca dejar atrás la polémica

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Tomas CUESTA / AFP)

El gobierno nacional cierra lo que debería haber sido una semana de “éxitos” encolumnado detrás de la figura de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en una polémica a raíz de la abultada delegación que viajó a Estados Unidos en el vuelo presidencial. Pese a las embestidas de la oposición, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no titubeó y salió públicamente a respaldar al funcionario que le responde de manera directa, lo que inmediatamente dio pie al apoyo de la plana completa del Gabinete.

Como en mayo de 2025, la figura del ex vocero presidencial posibilitó que todos los vértices del Triángulo de Hierro depusieran sus diferencias y sintetizaran un mensaje común: el apoyo público al funcionario que acumula denuncias de la oposición.

“Todos saben que no hubo ni irregualaridades, ni corrupción, ni gastos que no pueda justificar”, precisó un funcionario ante Infobae luego de que las redes sociales oficiaran de epicentro de críticas contra el ministro coordinador. Si bien el grueso del Gabinete hizo público su respaldo, en Balcarce 50 niegan que se haya tratado de una directiva oficial y hablan de una acción “espontánea”.

La primera en solidarizarse fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su accionar fue replicado por los ocho ministros restantes, algunos ex funcionarios, legisladores y referentes del ecosistema libertario. Sin embargo, la catarata de mensajes quedó formalmente habilitada luego de que la menor de los Milei escribiera un nuevo mensaje en su cuenta de X, el segundo del año.

Hasta el cierre de esta edición, los únicos dos que no se habían expedido con un mensaje personal fueron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien compartió una foto con el funcionario en cuestión el pasado miércoles; y la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, que se limitó a replicar las palabras de la secretaria general de la Presidencia. El gesto de esta última no pasó inadvertido.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado)

Con un margen de media hora, Karina Milei, Santiago Caputo y el propio Javier Milei utilizaron sus cuentas oficiales para ordenar el alineamiento de la tropa detrás del funcionario señalado. La coordinación virtual, que alcanzó al esquema de cuentas que responden al salón Martín Fierro, tuvo lugar a horas de que varios interlocutores de la administración plantearan que la difusión de la temática respondía lisa y llanamente a “fuego amigo”.

La hipótesis fue resistida en algunos despachos de Casa Rosada. “No es interno, fue José Glinski que maneja la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) el responsable de las filtraciones", contraargumentaron desde otro sector del ecosistema libertario.

Poco menos de 24 horas más tarde, la línea mutó a responsabilizar a la oposición y los medios de comunicación por “operar”, y la explicación que encontró el libertario para justificar la presencia de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en el ARG 01 fue hablar de “costo marginal”.

Pasada la instancia de contención interna y alineamiento para el afuera, luego de que la tensión suspendida durante los primeros meses del año fuera reeditada a raíz de los cambios instrumentados en el Ministerio de Justicia, la determinación del oficialismo es intentar cerrar el tema, respaldar al ministro coordinador y redireccionar la agenda hacia la gestión.

“No hay ninguna posibilidad de que Manuel se vaya. Es una estupidez que no va a escalar”, garantizó a este medio una importante fuente con acceso al despacho presidencial pese a la investigación judicial abierta. “No es grave. Vende porque el escándalo vende y la oposición aprovecha para escandalizarse. Se robaron un PBI y se rasgan las vestiduras porque llevó a su mujer en el avión”, coincidió otro oficialista.

La mesa política se reúne y retrata el intercambio con una selfie

Sobre el cierre de la jornada de jueves, Adorni volvió a hacer eco del tema tras admitir haber utilizado un término que calificó de “desafortunado”, luego de sostener que estaba “deslomándose” en Nueva York, y agradecer los mensajes de apoyo. “Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”, expresó.

Luego de protagonizar una extensa agenda, Adorni se mostró junto a su esposa al cierre de la Argentina Week y aún le resta una reunión en el consulado argentino en Estados Unidos prevista para este viernes. Por eso, se espera que retorne al país el sábado, cuando el mandatario se encuentre participando del Foro Económico en Madrid.

Pasado el fin de semana, encabezará el lunes la primera reunión de mesa política del período ordinario para ordenar la agenda legislativa y establecer las prioridades del 2026. Asimismo, se avecina el primer informe de gestión que deberá brindar ante el Congreso Nacional en calidad de Jefe de Gabinete a mediados de abril, donde se descuenta que la temática se repita entre las preguntas de los bloques opositores en Diputados.

Con la idea de dejar atrás el ruido mediático, pero con la complejidad del reciente expediente preliminar abierto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), en el oficialismo descartan que tenga impacto, aunque admiten que generará molestias menores. “Va a romper las pelotas, pero para nuestro país, y nuestros estándares, no es un tema de gravedad institucional. Venimos de las causas Cuadernos, Hotesur y Vialidad”, argumentaron ante este medio.