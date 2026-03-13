Jorge Telerman analizó los dichos de Díaz-Canel sobre el diálogo de Cuba con EEUU: “Las aperturas que promete el régimen son solo fachada”

El exembajador argentino en Cuba expuso en Infobae al Regreso la profundidad de la crisis en la isla y cuestionó la sinceridad del anuncio de Miguel Díaz-Canel sobre la negociación con Estados Unidos

En una entrevista exclusiva durante Infobae al Regreso, el exembajador argentino en Cuba, Jorge Telerman, sostuvo que la crisis estructural en la isla se agrava a pesar de las recientes negociaciones con Estados Unidos y la liberación de presos políticos, y subrayó la falta de perspectivas de mejora inmediata.

Durante el debate en vivo, Telerman compartió su experiencia junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, abordando los escenarios posibles tras la apertura anunciada por Díaz-Canel y las implicancias de un sistema que, según remarcó, “no tiene salida en esta situación”.

Cuba libera presos políticos mientras avanza el diálogo con Estados Unidos

Diego Iglesias puso en primer plano la noticia de la jornada: “Van a liberar a 51 presos políticos, al menos eso es lo que anunciaron”. Se trata de una medida vinculada a la intervención del Vaticano y a las conversaciones entre la administración de Miguel Díaz-Canel y Washington. Iglesias advirtió que el número total de presos políticos en Cuba ronda los 1.000, lo que dimensiona la magnitud del problema.

La negociación entre Cuba y Estados Unidos incluye la liberación de 51 presos políticos, aunque el país caribeño mantiene alrededor de 1.000 detenidos por razones políticas

Según el análisis de Iglesias, los cuatro escenarios abiertos tras el anuncio de Díaz-Canel incluyen desde un acuerdo económico sin cambio político inmediato, hasta la posibilidad de una negociación fallida que deje al régimen debilitado. “Son cuatro escenarios con el primero que planteamos como el más posible de todos”, resumió el conductor.

Jorge Telerman, quien fue embajador en Cuba entre 1998 y 1999, recordó otro momento en que se esperaban aperturas políticas. “Era una de las muchas veces que se pensó que efectivamente iba a haber algún tipo de apertura, pero por distintos motivos esa apertura se frustró”, señaló. Telerman evocó la visita del papa Juan Pablo II como un hito mundialmente intenso, aunque advirtió: “Son infinitamente hábiles en Cuba para mostrar aperturas que finalmente no suceden”.

El bloqueo, la crisis sistémica y la vida cotidiana en la isla

El staff de Infobae al Regreso puso sobre la mesa el impacto del embargo estadounidense y la situación material de la población cubana. Telerman fue categórico: “El sistema de Cuba no tiene salida en esta situación, por más que se le provea hoy de petróleo. Las penurias del pueblo cubano son de hace mucho tiempo y son sistémicas. Es un sistema que no funciona”.

Gonzalo Aziz compartió un testimonio directo de su paso por La Habana: “Tengo un amigo que era el cocotaxista. Es licenciado y tiene que laburar con esa motito porque su sueldo es de tres CUC, tres euros por mes”. Relató la precariedad alimentaria: “Le daban a su familia medio pollo por mes, 10 papas, 12 panes y una botella de aceite”. Telerman coincidió en la gravedad del cuadro: “La crisis, decadencia y caída de Cuba es de larga data, un sistema claramente que no funciona, como casi todas las revoluciones del siglo XX”.

Sobre el embargo, Telerman sostuvo: “Ha sido tan inútil, porque lo único que hace es encarecer los productos porque se triangula. Nunca dejaron de llegar productos a Cuba. Daña a la población toda y mantiene al gobierno”. También remarcó el peso del lobby cubano en Florida para sostener esa política en Washington.

El exembajador argentino remarca la falta de perspectivas de mejora para el pueblo cubano, pese a los anuncios de apertura económica y liberación de presos (Infobae en Vivo)

Perspectivas de cambio y obstáculos a la apertura

Consultado por la ausencia de rebelión popular a pesar de las privaciones, Telerman explicó: “Una cosa es un país que ha conocido la libertad como el nuestro, donde efectivamente los pueblos se rebelan ante la falta de libertad. Cuando vemos sociedades de sistemas cerrados, la mayoría de ellos no vienen de época de libertad”. Agregó que la memoria histórica condiciona las reacciones sociales: “Es muy difícil pedirle a un pueblo que tiene una revolución que termina siendo esta pesadilla, pero que se inicia con las mejores intenciones, derribando un régimen oprobioso”.

En cuanto a los intentos de apertura, Telerman recordó: “Se decía que iban a seguir el modelo vietnamita, pero por distintos motivos, Cuba no solamente que no siguió esa línea de apertura y desarrollo económico, sino que volvió atrás”. Mencionó la experiencia de los paladares y la pequeña iniciativa privada, que fueron permitidos y luego restringidos.

La desigualdad entre diplomáticos y la población local también quedó expuesta. Telerman relató: “La población cubana tiene esa libreta, pero los diplomáticos accedemos a supermercados exclusivos, llenos de cosas que en el resto de la isla no hay. Tener acceso en una sociedad que la mayoría no tiene siempre es incómodo, excepto que seas un psicópata”.

El análisis concluyó con una reflexión sobre la disidencia y la cultura en Cuba: “Si hay presos políticos es porque hay disidencia. Una cosa es la eficacia de esa disidencia, pero existe y hay grandes artistas con posiciones críticas”.

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