Política

Jorge Telerman analizó los dichos de Díaz-Canel sobre el diálogo de Cuba con EEUU: “Las aperturas que promete el régimen son solo fachada”

El exembajador argentino en Cuba expuso en Infobae al Regreso la profundidad de la crisis en la isla y cuestionó la sinceridad del anuncio de Miguel Díaz-Canel sobre la negociación con Estados Unidos

Guardar
El exembajador argentino en Cuba expuso en Infobae al Regreso la profundidad de la crisis en la isla y cuestionó la sinceridad del anuncio de Miguel Díaz-Canel sobre la negociación con Estados Unidos

En una entrevista exclusiva durante Infobae al Regreso, el exembajador argentino en Cuba, Jorge Telerman, sostuvo que la crisis estructural en la isla se agrava a pesar de las recientes negociaciones con Estados Unidos y la liberación de presos políticos, y subrayó la falta de perspectivas de mejora inmediata.

Durante el debate en vivo, Telerman compartió su experiencia junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, abordando los escenarios posibles tras la apertura anunciada por Díaz-Canel y las implicancias de un sistema que, según remarcó, “no tiene salida en esta situación”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Cuba libera presos políticos mientras avanza el diálogo con Estados Unidos

Diego Iglesias puso en primer plano la noticia de la jornada: “Van a liberar a 51 presos políticos, al menos eso es lo que anunciaron”. Se trata de una medida vinculada a la intervención del Vaticano y a las conversaciones entre la administración de Miguel Díaz-Canel y Washington. Iglesias advirtió que el número total de presos políticos en Cuba ronda los 1.000, lo que dimensiona la magnitud del problema.

La negociación entre Cuba y
La negociación entre Cuba y Estados Unidos incluye la liberación de 51 presos políticos, aunque el país caribeño mantiene alrededor de 1.000 detenidos por razones políticas

Según el análisis de Iglesias, los cuatro escenarios abiertos tras el anuncio de Díaz-Canel incluyen desde un acuerdo económico sin cambio político inmediato, hasta la posibilidad de una negociación fallida que deje al régimen debilitado. “Son cuatro escenarios con el primero que planteamos como el más posible de todos”, resumió el conductor.

Jorge Telerman, quien fue embajador en Cuba entre 1998 y 1999, recordó otro momento en que se esperaban aperturas políticas. “Era una de las muchas veces que se pensó que efectivamente iba a haber algún tipo de apertura, pero por distintos motivos esa apertura se frustró”, señaló. Telerman evocó la visita del papa Juan Pablo II como un hito mundialmente intenso, aunque advirtió: “Son infinitamente hábiles en Cuba para mostrar aperturas que finalmente no suceden”.

El bloqueo, la crisis sistémica y la vida cotidiana en la isla

El staff de Infobae al Regreso puso sobre la mesa el impacto del embargo estadounidense y la situación material de la población cubana. Telerman fue categórico: “El sistema de Cuba no tiene salida en esta situación, por más que se le provea hoy de petróleo. Las penurias del pueblo cubano son de hace mucho tiempo y son sistémicas. Es un sistema que no funciona”.

Gonzalo Aziz compartió un testimonio directo de su paso por La Habana: “Tengo un amigo que era el cocotaxista. Es licenciado y tiene que laburar con esa motito porque su sueldo es de tres CUC, tres euros por mes”. Relató la precariedad alimentaria: “Le daban a su familia medio pollo por mes, 10 papas, 12 panes y una botella de aceite”. Telerman coincidió en la gravedad del cuadro: “La crisis, decadencia y caída de Cuba es de larga data, un sistema claramente que no funciona, como casi todas las revoluciones del siglo XX”.

Sobre el embargo, Telerman sostuvo: “Ha sido tan inútil, porque lo único que hace es encarecer los productos porque se triangula. Nunca dejaron de llegar productos a Cuba. Daña a la población toda y mantiene al gobierno”. También remarcó el peso del lobby cubano en Florida para sostener esa política en Washington.

El exembajador argentino remarca la
El exembajador argentino remarca la falta de perspectivas de mejora para el pueblo cubano, pese a los anuncios de apertura económica y liberación de presos (Infobae en Vivo)

Perspectivas de cambio y obstáculos a la apertura

Consultado por la ausencia de rebelión popular a pesar de las privaciones, Telerman explicó: “Una cosa es un país que ha conocido la libertad como el nuestro, donde efectivamente los pueblos se rebelan ante la falta de libertad. Cuando vemos sociedades de sistemas cerrados, la mayoría de ellos no vienen de época de libertad”. Agregó que la memoria histórica condiciona las reacciones sociales: “Es muy difícil pedirle a un pueblo que tiene una revolución que termina siendo esta pesadilla, pero que se inicia con las mejores intenciones, derribando un régimen oprobioso”.

En cuanto a los intentos de apertura, Telerman recordó: “Se decía que iban a seguir el modelo vietnamita, pero por distintos motivos, Cuba no solamente que no siguió esa línea de apertura y desarrollo económico, sino que volvió atrás”. Mencionó la experiencia de los paladares y la pequeña iniciativa privada, que fueron permitidos y luego restringidos.

La desigualdad entre diplomáticos y la población local también quedó expuesta. Telerman relató: “La población cubana tiene esa libreta, pero los diplomáticos accedemos a supermercados exclusivos, llenos de cosas que en el resto de la isla no hay. Tener acceso en una sociedad que la mayoría no tiene siempre es incómodo, excepto que seas un psicópata”.

El análisis concluyó con una reflexión sobre la disidencia y la cultura en Cuba: “Si hay presos políticos es porque hay disidencia. Una cosa es la eficacia de esa disidencia, pero existe y hay grandes artistas con posiciones críticas”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Jorge TelermanCubaMiguel Díaz-CanelEstados UnidosInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Le dieron cuatro meses de prisión preventiva al empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado

Esta mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos. Marcelo Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía

Le dieron cuatro meses de

Cancillería confirmó que 984 argentinos que habían quedado varados en Medio Oriente regresaron al país

La mayor parte de los evacuados proviene de Emiratos Árabes Unidos e Israel. El canciller Pablo Quirno afirmó que siguen monitoreando la situación

Cancillería confirmó que 984 argentinos

Malena Galmarini presentó un proyecto para prohibir los celulares en las cárceles: “No pueden seguir siendo call centers del delito”

La iniciativa de la senadora bonaerense contempla además la posibilidad de instalar inhibidores en las unidades penitenciarias de la provincia para evitar estafas

Malena Galmarini presentó un proyecto

El oficialismo avanza en el control de comisiones claves en Diputados

El bloque oficialista se aseguró la conducción de las principales, lo que le permitirá manejar los tiempos legislativos y bloquear los proyectos de la oposición

El oficialismo avanza en el

Manuel Adorni cumple agenda en Nueva York y se prepara para reunir a la mesa política el martes

El jefe de Gabinete escoltará a Javier Milei en Córdoba y al día siguiente citará al reducido círculo para fijar la agenda legislativa y coordinar la dinámica interna. El cronograma de actividades en Estados Unidos

Manuel Adorni cumple agenda en
DEPORTES
“No podía ver, tenía crema

“No podía ver, tenía crema facial en la cara”: la insólita declaración de una figura de la Premier League que causó revuelo

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

Estuvo en pareja con la futbolista “más viral” y se puso de novio con una modelo de 19 años: el nuevo romance de Douglas Luiz

El viaje especial de Diego Milito para gestionar con el Inter la situación de Valentín Carboni en Racing

La profunda reflexión de Matías Almeyda en la previa de Sevilla-Barcelona: “Hay guerras y estamos hablando de jugar un partido”

TELESHOW
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa con un divertido ida y vuelta a bordo: “Tremendo vecino me tocó”

Quién es Santiago Motolo, el actor de “El marginal” que investiga la Justicia tras filmarse disparando en el barrio 31

El blooper de Sofía Gonet en una autopista de Miami: “¿Por qué todo nos sale mal siempre?"

Investigan a un actor e influencer que fue filmado disparando al aire en el barrio 31 junto a un vecino

El glamoroso viaje de Pampita a Nueva York: moda y relax en la Gran Manzana

INFOBAE AMÉRICA

El lago de Ilopango será

El lago de Ilopango será sede del Oceanman 2026 y proyecta a El Salvador en el turismo deportivo internacional

Cómo el cerebro entrena su atención para silenciar los sonidos repetidos y captar lo relevante

Ucrania inaugura su embajada en Panamá y firma compromisos de cooperación

De odontólogo a músico: Marito Rivera cuenta su historia tras 55 años de carrera en El Salvador

Gobierno panameño admite sorpresa por salida de la naviera COSCO del puerto de Balboa