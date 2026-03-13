América Latina

El dictador Miguel Díaz-Canel dijo que mantiene conversaciones con EEUU en medio de la crisis energética de Cuba

“Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, afirmó. En estos momentos brinda una conferencia de prensa

Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones con Estados Unidos

El dictador de CubaMiguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su régimen sostiene conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de buscar soluciones a las diferencias existentes entre ambos países. En estos momentos brinda una conferencia de prensa.

Las declaraciones se producen tras recientes intercambios orientados a identificar y resolver los principales temas que afectan la relación entre La Habana y Washington.

Según lo expresado por Díaz-Canel, las charlas con EEUU se desarrollan en un contexto internacional que ha facilitado el acercamiento. El cubano sostuvo que el propósito principal es “identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen”. Además, subrayó la importancia de encontrar soluciones que beneficien a los pueblos de ambas naciones.

Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, sostuvo en declaraciones a la prensa; al tiempo que acotó: “Que no ingrese petróleo genera un impacto inconmensurable en la vida de nuestro pueblo”.

Preguntado sobre los contactos con la Administración Trump, remarcó: “Estos son procesos que se hacen con mucha discreción. Son procesos largos. Todo lleva un tiempo. Estamos en las fases iniciales de ese proceso“.

Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones entre Cuba y Estados Unidos (Captura de la conferencia de prensa posterior al anuncio)

“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos. El objetivo es detectar los problemas bilaterales, cuáles son las vías y ver si hay voluntad de las partes: encontrar áreas de cooperación”, describió.

Luego sostuvo que “es todo un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y mucha seriedad. En esos intrcambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo el principio de la igualdad y el respeto de ambos países".

En un mensaje drigido a la nación minutos antes de la rueda de prensa, el dictador enfatizó en la necesidad de determinar la disposición de ambas partes para concretar acciones conjuntas. Entre los puntos abordados, reiteró la identificación de áreas de cooperación para enfrentar amenazas comunes y garantizar la seguridad y la paz, tanto en los dos países como en la región de América Latina y el Caribe.

Identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones, y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe”, detalló Díaz-Canel.

Personas en una calle en
Personas en una calle en La Habana durante un apagón (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

En su intervención, recordó que no es práctica del liderazgo de la revolución cubana responder a “campañas especulativas” sobre este tipo de temas, dado el carácter “sensible” de las negociaciones. “Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible”, insistió.

El líder cubano aseguró que, en los intercambios, la parte de Cuba ha expresado su voluntad de llevar adelante el proceso sobre la base del respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, así como de la soberanía y la autodeterminación de sus gobiernos. “Esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional”, puntualizó.

La culpa no es del gobierno, no es de la revolución. La culpa es del bloqueo enérgetico que nos han impuesto”, justificó.

Las conversaciones entre La Habana y Washington se producen en un momento en el que la isla está sumida en una profunda crisis política, económica y social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado en varias ocasiones durante las últimas semanas que representantes de su gobierno estaban manteniendo contactos con autoridades de la isla. La Habana lo había negado.

Este jueves, el régimen anunció la excarcelación de 51 presos después de mantener contactos con El Vaticano. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta decisión no hacía ninguna mención a EEUU.

Noticia en desarrollo

