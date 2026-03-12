El Gobierno define cómo enfrentar los ruidos internos en una semana clave para la economía y el alineamiento regional

Javier Milei, presidente de Argentina, habla en el seminario Argentina Week en Nueva York ante una audiencia de empresarios y líderes económicos. (Presidencia)

Con el grueso del Gabinete en Estados Unidos, el Gobierno Nacional destacó el impacto de la Argentina Week, que culmina este jueves en Nueva York, y subrayó el alineamiento regional de derecha que teje el presidente Javier Milei con sus últimos viajes. El balcance del mega evento que tuvo por objetivo atraer inversiones intenta además neutralizar las tensiones internas, generadas luego de los cambios en el Gabinete, y disipar las críticas cosechadas a raíz de la abultada delegación que viajó en el avión presidencial.

Luego de paneles temáticos, exposiciones de funcionarios y gobernadores, e incluso la participación del mandatario, en la administración libertaria se muestran a gusto con la primera edición del evento que promete tener continuidad. “El balance es positivo. La Argentina tuvo que invertir dos años de enorme tiempo y esfuerzo para poder garantizar una plataforma de estabilidad y desarrollar firmes pilares para los cuales desarrollar el creimiento. Hoy es el momento para mostrar resultados”, remarcó una importante fuente a Infobae.

Con una multiplicidad de representantes, en el Poder Ejecutivo destacan la tarea del canciller, Pablo Quirno, activo en la organización junto al JPMorgan, Bank of America y Citibank, pero también la centralidad del ministro de Economía, Luis Caputo. Junto con la participación del mandatario, los presentan como los tres grandes protagonistas de la semana.

Sin embargo, el punto más alto que detectan es la presencia de 11 gobernadores de distintos signos políticos que participaron en el evento, invitados por la Cancillería en una dinámica que -sostienen- inició en el Council of the Americas y que concluirá este jueves con la disertación de los representantes provinciales en dos paneles.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)

El gesto político de los mandatarios provinciales, en una clara demostración de gobernabilidad, que cosechó elogios del empresariado, parece haber sido leído con positividad por la administración republicanda de Donald Trump, que a través del secretario del Tesoro, Marco Rubio, había alertado de la necesidad de construir consensos. “Uno de los factores más visibles frente al inversor de Estados Unidos fue que los gobernadores estuvieron presentes. Imposible no darle esa lectura. Cada uno de ellos subraya que han encontrado que el Gobierno garantiza las condiciones para que las provincias pueda monetizar los proyectos que se desarrollan en las mismas”, explicó un funcionario ante este medio.

Casi sobre el final de la primera edición, y luego de una jornada con múltiples actividades, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se vio envuelto en una polémica a raíz de la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que acompañó al mandatario el ARG 01, aprovechó para denunciar “mentiras” y “fake news” tras la difusión de imágenes modificadas con IA donde se lo veía junto a su pareja de paseo por Nueva York. Si bien la escalada en redes adquirió relevancia con el correr del miércoles, desde Estados Unidos le bajaron el precio al impacto interno.

“Eso es cabotaje, consumo doméstico. Acá no entra un alfiler, hubo una enorme expectativa por la figura que genera Milei, pero también porque vuelve a mostrarse a la Argentina con una capacidad de ejecución que supera cualquier palabra”, resumió un asistente del evento.

El mismo funcionario, denunciado por la oposición que reclama su presencia en el Congreso, se encargó de desmentir las acusaciones en declaraciones a Infobae al sostener que “no hubo ningún episodio extraño”, y que le delegación presidencial que escoltó al mandatario libertario fue “la más chica de la historia”. Luego de sus palabras, intentó ponerle fin al tema.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) en la Argentina Week

A más de 8 mil kilómetros de distancia, los pocos funcionarios que circulaban por los pasillos de Casa Rosada le bajaban el precio al episodio y cerraban filas detrás de la figura del exvocero, funcionario que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “No es ni siquiera tema. Manuel salió a declarar porque es transparente y abierto. Lo de deslomarse quizás no fue una frase feliz, pero es una idiotez pedir que renuncie”, sentenció una voz con acceso al despacho presidencial.

“Manuel es buena gente. Es buena persona. Si tengo que poner las manos en el fuego por él, lo hago. Algunos lo vieron en el piso y lo patearon”, lo defendió otro interlocutor del ecosistema al tiempo que detectó “fuego amigo” en la difusión del tema en redes sociales. La postura expuesta cobra fuerza en más de un despacho violeta.

La ausencia del grueso del Gabinete le dio la chance al Gobierno de atenuar además las diferencias internas generadas luego de los cambios en el Ministerio de Justicia. El enroque del tándem Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio por la designación de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola expuso la acumulación de poder que cosecha la mejor de los Milei, desde el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre, en detrimento de las limitaciones en el alcance al que someten al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El próximo lunes, la mesa política volverá a reeditar sus habituales intercambios en Casa Rosada con un temario de gestión, con especial foco en la agenda legislativa, pero también con algunos debates internos en el tintero.

El alineamiento internacional y los desafíos de la derecha en la región

En las filas libertarias quieren capitalizar el “éxito” del mega evento y destacan la estrecha relación entre la Argentina y los Estados Unidos. “El vínculo con Estados Unidos es lo que corona este esfuerzo. Es un factor adicional que le da mayor atractividad a la Argentina. Una orientación muy clara de nuestros valores, pertenencia en un mundo que está mostrando día a día distintos actores en competencia feroz entre grandes potencias”, remarcaron por los pasillos de Balcarce 50.

Javier Milei, participó de la ceremonia de asunción del presidente de la República de Chile, José Antonio Kast

Horas después de intensificar su alineamiento con la derecha en la región, ratificada con la presencia de Milei en la jura del reciente electo José Antonio Kast en Chile, y luego de confraternizar con Flavio Bolsonaro, a quien le expresó su apoyo en los comicios presidenciales de Brasil, el mandatario retorna al país por algunas horas para luego partir a Madrid a disertar en el Foro Económico de tinte liberal.

“Sabes que te estoy apoyando. Vas a ganar. Con fuerza que vas a salir adelante”, fue el mensaje que el libertario le transmitió al hijo de exmandatario cariona, condenado por promover un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, que se medirá en octubre contra Luiz Inació Lula da Silva por la presidencia del país vecino.

A días del lanzamiento de la alianza regional Escudo de las Américas, que incluye a varios países de la región a excepción de Brasil y México, en la administración libertaria se esperanzan en la tarea por profundizar el alcance de la derecha en el continente lo que les permitirá restringir el alcance del populismo.