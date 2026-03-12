Política

Álvaro González: “Pocas veces en la historia un ministro va a tener el poder de Mahiques para nombrar a 200 jueces”

El diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura cuestionó también la falta de nombramiento del Poder Ejecutivo en las vacantes judiciales. “Hubo una decisión política del Gobierno de no enviar los pliegos”, consideró

¿Por qué no se cubren las más de 200 vacantes judiciales? Álvaro González cuenta los detalles de las negociaciones en Diputados y las trabas que impiden normalizar el sistema

El diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Álvaro González, afirmó en una entrevista en Infobae al Mediodía que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asumirá un poder pocas veces visto” para designar jueces, tras la acumulación de vacantes en el Poder Judicial.

Durante la charla con el equipo de Infobae en vivo, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, González cuestionó al gobierno de Javier Milei por “designar cero jueces” en sus primeros dos años de gestión y lo evaluó como “una decisión política de no mandar los pliegos”.

Tras la reciente asunción del titular del Ministerio Público Fiscal porteño, González consideró la relevancia institucional del tema. “No podés tener semejante cantidad de vacantes teniendo la posibilidad de haberlos llenado”, dijo, y relató que el Consejo de la Magistratura cumplió su tarea al elevar las ternas de futuros jueces, por lo que le atribuyó la falta de avances al Poder Ejecutivo. Consultado por las causas de la mora, González reconoció: “No tengo una explicación al respecto”.

Para González, la demora impacta en la vida cotidiana y en el funcionamiento del sistema judicial. “Yo creo que es un tema que la sociedad lo tiene en cuenta el día que te toca. No lo tiene en su mirada de todos los días. Para el sistema judicial es un tema muy importante, y para todos aquellos que rindieron para ser jueces”. E ilustró las consecuencias concretas de la parálisis en el sistema. “Pasó un año para que un juzgado de Familia pueda tener un arco detector de metales, porque las familias que van a resolver los conflictos a esa sede judicial van armadas”, ejemplificó.

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

En concreto, consideró que avanzar en las vacantes “va a agilizar mucho al sistema judicial” y reviste una necesidad porque, “institucionalmente, los poderes tienen que estar todos completos y funcionando”. “Soy un convencido de que están hecho todo lo que había que hacer para que eso estuviera resuelto. Hay una decisión política por el cual no se resolvió”, insistió sobre la responsabilidad del gobierno libertario.

Sobre la interna del gobierno, vinculó los cambios en el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura a la disputa de poder entre los sectores de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el consultor Santiago Caputo: “En el gobierno había una tensión interna. Y esa tensión interna fue resuelta en octubre y hubo un sector que ganó, que es el sector de Karina”.

Captura – ÁLVARO GONZÁLEZ –
Captura – ÁLVARO GONZÁLEZ – Infobae en Vivo

Al referirse al desafío de Mahiques para cubrir todas las vacantes y la nueva etapa del Gobierno, el diputado del PRO subrayó: “Debe haber pocas veces en la historia argentina que un ministro de Justicia tenga el poder que va a tener Mahiques, con doscientos cargos arriba de la mesa, para nombrar doscientos jueces”.

Y concluyó: “Eso también le va a requerir al doctor Mahiques su expertise, que lo tiene porque, incluso, es de la familia judicial. Pero le va a dar un poder pocas veces visto en términos institucionales internos vinculados del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”.

