Política

Adorni agradeció el respaldo del Gobierno y se refirió a su trabajo en EEUU: “La palabra no debió ser deslomarse”

El jefe de Gabinete admitió que fue un error utilizar ese concepto para describir sus actividades en Nueva York durante la Argentina Week: “Somos humanos y cometemos errores”, afirmó

Guardar
Manuel Adorni recibió el respaldo
Manuel Adorni recibió el respaldo del Gabiente y habló tras sus polémicos dichos

Manuel Adorni volvió a referirse a la polémica alrededor de su viaje a Nueva York en el que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti. Puntualmente, el jefe de Gabinete hizo un posteo en redes sociales acerca de la entrevista que le brindó a Eduardo Feinmann en A24, en la cual reconoció la presencia de su mujer y dijo que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y, por eso, necesitaba estar con su “compañera de vida”.

El hecho escaló en las últimas 48 horas al punto en que toda la plana mayor del Gobierno, incluidos Javier y Karina Milei, salieron a respaldarlo. De fondo también aparece un viaje que el funcionario realizó con Angeletti a Punta del Este en avión privado.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, escribió Adorni en X.

El posteo de Manuel Adorni
El posteo de Manuel Adorni

Y agregó: “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

“Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”, continuó.

Y cerró agradeciendo a todos los funcionarios que lo apoyaron: “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.

Más temprano, la plana mayor del Gobierno salió en defensa del ministro coordinador y uno de los primeros en dar su mensaje fue el presidente Javier Milei: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”.

También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó: "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos“.

Además, se sumaron nombres como el de Sandra Pettovello, Luis “Toto” Caputo, Diego Santilli, Luis Petri y Martín Menem que postearon mensajes en sus redes sociales. Otro de los que expresó su apoyo fue el asesor Santiago Caputo, quien escribió: "No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

Según informó Infobae, en diversos sectores del Ejecutivo coinciden en un detalle: el apoyo a Adorni no se gestó a través de un pedido explícito en el grupo del Gabinete, pero ayudó que diferentes personas de relevancia dentro del Gobierno comenzaran a publicar sus mensajes en las redes. “Fue una suerte de efecto cascada”, afirman desde un campamento libertario; mientras que en otro agregan: “Fue más espontáneo de lo que se dice. Arrancó Sandra [Pettovello] y se fueron sumando poco a poco”.

En efecto, una de las primeras en salir a bancar marcadamente a Adorni esta mañana fue la ministra de Capital Humano. “Siempre juntos!”, reza el posteo, el cual está acompañado de una foto que se sacaron previo a una ceremonia en Casa Rosada. Quienes conversaron con ella en las últimas horas explican que la ministra decidió ser una de las primeras en salir con un apoyo debido a “diferentes operaciones que sufrió en el pasado”.

El ministro coordinador es una de las personas con las que mejor se lleva Pettovello de todo el Gabinete y lo pondera particularmente. Cree que el repudio y la polémica que se generó en los medios y las redes es desmedida en relación al hecho en sí.

Esto parece ser una lectura general al interior del Gabinete. No creen equivocada la invitación de la esposa de Adorni al avión presidencial y tampoco creen repudiable la utilización del taxi aéreo para ir y volver a las playas uruguayas. Aun así, reconocen que todo el episodio se podría haber manejado con mayor prolijidad.

Era declarar mejor el martes [en la primera entrevista que dio ante A24] y tomarse un Buquebus semanas atrás. No hizo nada grave”, lo justifica un ministro. “Creemos que hubo una botoneada y que, además, las primeras declaraciones de Manuel no ayudaron. Pero ahora toca bancar porque nos puede pasar a cualquiera”, explicó otro integrante de las reuniones de Gabinete a Infobae.

Temas Relacionados

Manuel AdorniJavier MileiEstados UnidosNueva YorkArgentina WeekBettina AngelettiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo sigue la investigación contra el empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado

Se trata de Marcelo Segura, que trabaja en el Ministerio del Interior de la provincia, y agredió a Federico Pelli de La Libertad Avanza. Este viernes se llevará a cabo la audiencia de formalización de cargos

Cómo sigue la investigación contra

El Turco García volvió a las recorridas en CABA y repartió preservativos para concientizar sobre enfermedades de transmisión sexual

El ex futbolista, que fue candidato a diputado nacional en 2025, se mostró en el microcentro porteño acompañado de Daniel Amoroso, del partido Integrar

El Turco García volvió a

Cómo se gestó el apoyo del Gabinete a Manuel Adorni y cuáles son las primeras lecturas sobre la polémica

La cúpula del Gobierno se encolumnó detrás del jefe de Gabinete ante los episodios de los últimos días. En las filas del Ejecutivo se justifican diciendo que las críticas son desmedidas. “No va a ser gratis”, advierten hacia adelante

Cómo se gestó el apoyo

El peronismo no K sumó otra actividad en conjunto y mostró un acercamiento con el campo

Con la intención de armar un frente anti Milei, distintos dirigentes compartieron recorridas. Quiénes estuvieron

El peronismo no K sumó

Los sindicatos docentes rechazaron una oferta salarial del Gobierno y amenazan con nuevas medidas de fuerza

La propuesta de subir el sueldo mínimo del sector de $500 mil a $650 mil fue considerada insuficiente. La reunión seguirá el jueves próximo y si no hay acuerdo se definirán más protestas que afectarán las clases en todo el país

Los sindicatos docentes rechazaron una
DEPORTES
Mondo Duplantis volvió a hacer

Mondo Duplantis volvió a hacer historia en el deporte: saltó 6.31 metros y rompió su propio récord por 15° vez

El enorme elogio de Horacio Pagani para Tomás Aranda, el juvenil de Boca: “Es el futuro Messi del fútbol argentino”

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

Antes de Talleres-Instituto, Defensa y Justicia empató con Central Córdoba por la fecha 10 del Torneo Apertura

Del dardo a la F1 por no “ocultar” su maniobra al pedido a Alpine para ahorrar dinero: las perlitas de Colapinto en China

TELESHOW
Wanda Nara respondió a las

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

INFOBAE AMÉRICA

Chile y Estados Unidos acordaron

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100

Provincia argentina de Tucumán se anima a abrir y trabajar el mercado panameño

Reino Unido señaló a Putin como la “mano oculta” detrás de los ataques iraníes contra instalaciones estratégicas