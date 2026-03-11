Política

Gustavo Sáenz en Argentina Week: “Hoy lo que el mundo demanda Argentina lo tiene”

El gobernador de Salta participa del evento en Nueva York, que es organizada por la Embajada argentina y es el escenario donde gobernadores destacaron la importancia de la seguridad jurídica y reglas claras para estimular el interés internacional

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto a una representante durante la Argentina Week en Nueva York, promoviendo inversiones para la provincia.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, participó este martes junto a Luis Caputo y otros nueve mandatarios provinciales en la reunión del Council of the Americas en Nueva York durante Argentina Week, una cita clave para atraer inversiones a Argentina.

Sáenz enfatizó ante empresarios e inversionistas internacionales que la “gran oportunidad” para el país radica en “darle al mundo lo que el mundo demanda”. El encuentro superó las expectativas de los organizadores, mostrando el renovado interés global en las oportunidades macroeconómicas y sectoriales del país.

El evento, organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, reunió a representantes de empresas multinacionales y líderes políticos de distintos signos. En este punto, Sáenz destacó que la presencia de gobernadores de diferentes partidos señala el consenso sobre el rumbo macroeconómico: “No importa de dónde venimos sino que tenemos en claro hacia dónde vamos”.

El mandatario planteó que la estabilidad y la previsibilidad argentina, claves para el desarrollo de nuevos proyectos, están respaldadas por la decisión política de sostener “políticas de Estado que no deben cambiar por más que los gobiernos cambien”. Y envió un mensaje directo a los empresarios al afirmar: “No tengan miedo, que cada uno de nosotros venimos a garantizar la seguridad jurídica y las reglas de juego claras”.

Consenso político y condiciones para la inversión extranjera

Durante su intervención, el gobernador de Salta recalcó la importancia de generar confianza institucional y transmitir seguridad a los potenciales inversores. Hizo hincapié en que el “rumbo de la macroeconomía está acompañado” y que la convergencia de dirigentes provinciales en este foro transmite una visión común sobre la urgencia de captar inversiones en el corto plazo.

El dirigente definió a este momento como “la gran oportunidad que tiene Argentina” para ofrecer al mundo recursos y sectores estratégicos en un contexto donde la demanda internacional supera la oferta disponible. “Hoy lo que el mundo demanda Argentina lo tiene”, puntualizó, aludiendo tanto a energía como a minerales críticos y agroindustria.

Gran parte de la comitiva argentina en Argentina Week

El funcionario afirmó que las posibles fluctuaciones políticas o discusiones internas no alterarán el marco jurídico y la voluntad de sostener una política de Estado orientada a facilitar proyectos a largo plazo. “Se pueden cambiar muchas cosas en el ámbito interno, pero tenemos en claro que esta es la gran oportunidad”, sostuvo.

El gobernador estableció un bloque de respuesta directa a empresarios: la seguridad jurídica, previsibilidad y reglas de juego claras en cada provincia serán los principales activos que Argentina ofrece hoy al capital internacional. El mensaje institucional giró en torno a la permanencia de ese entorno estable más allá de eventuales cambios de administración.

Potencial regional y ventajas competitivas de Salta

El gobernador caracterizó a Salta como un nodo estratégico argentino y sudamericano. “En Salta podemos decir que tenemos petróleo, cobre, plata, todos los minerales críticos, energía, agroindustria y vinos”, enumeró Sáenz. Resaltó la posición geográfica de la provincia, limítrofe con Chile, Bolivia, Paraguay y seis jurisdicciones nacionales, y la calificó como “lugar privilegiado”.

Sáenz defendió una Argentina “que crece de manera simétrica”, con la mira puesta en que el “gigante dormido que es el norte despierte con todo su potencial”. Y planteó que no busca priorizar una sola región, sino igualdad de oportunidades en todo el territorio.

El mandatario remarcó ante el foro internacional del Council of the Americas y en la Argentina Week de Nueva York: “Si a la Argentina le va bien y al gobierno le va bien, no le va bien a Milei, le va bien a los argentinos”.

Javier Milei, presidente de Argentina, habla en el seminario Argentina Week en Nueva York ante una audiencia de empresarios y líderes económicos. (Presidencia)

En el piso 15 del edificio del JPMorgan, Javier Milei y su gabinete defendieron ayer el plan de ajuste económico que bajó la inflación, redujo el déficit fiscal y achicó a niveles históricos de emisión monetaria.

Tras la disertación del Presidente, el Canciller, Pablo Quirno, ocupó el centro del escenario para describir hacia adelante que están esperando en la Casa Rosada. Y estableció: “Tenemos muchas propuestas en los próximos 2 años. Todas van en la misma dirección: crear condiciones de inversión. Podemos crear las condiciones para cambiar a la Argentina por décadas al pasar estas leyes. Esa es la razón de por la que estamos acá. Decirles que estamos haciendo para que se sientan cómodos de invertir, contratar empleo y hacer con sus ganancias lo que deseen”.

