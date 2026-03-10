Lorena González: “Alberto Fernández no me benefició con obras, la constructora las ganó en licitaciones”

Alberto Fernández y Lorena González tuvieron un vínculo durante varios años

La ex participante de Gran Hermano y directiva de la empresa Niro Construye aseguró en diálogo con Infobae que las obras adjudicadas a la compañía durante la gestión de Alberto Fernández se obtuvieron mediante procesos licitatorios abiertos. González detalló que, aunque mantuvo un vínculo personal con el ex presidente antes de su llegada al poder, dicha relación se había interrumpido mucho antes del inicio de su gobierno. Además, describió el contexto en el que retomó el contacto durante la pandemia y sostuvo que la empresa no recibió beneficios por su vínculo con el ex mandatario.

De acuerdo con González, Niro Construye obtuvo cuatro contratos a través de licitaciones nacionales entre 2019 y 2023, en el marco del programa estatal Procrear, y perdió varias otras adjudicaciones en las que también compitió. La directiva aseguró que la empresa enfrentó una situación económica crítica durante la pandemia, con obras paralizadas y fuertes compromisos financieros, y actualmente se encuentra en convocatoria de acreedores. González insistió en que no existieron privilegios en la asignación de obras y afirmó que cualquier acusación debería estar respaldada por documentación concreta.

“La constructora ganó las obras en licitaciones nacionales, no hubo ningún beneficio por mi relación con Alberto Fernández”, enfatizó González en diálogo con Infobae.

Si bien admitió haber mantenido un vínculo afectivo con Fernández después de su salida de la Jefatura de Gabinete en 2008 —cargo que ocupó durante las presidencias de Néstor Kirchner y los primeros años del mandato de Cristina Kirchner—, remarcó que ese lazo se interrumpió antes de que Fernández regresara a la política como candidato presidencial en 2019. Según su relato, el contacto posterior se limitó a algunos intercambios esporádicos de mensajes y no incluyó conversaciones sobre el futuro político del dirigente.

Lorena González es una de las directivas de Niro Construye

El reencuentro con Fernández ocurrió en la Casa Rosada durante la pandemia de COVID-19, cuando González solicitó una reunión ante la delicada situación económica de la empresa. Al momento del encuentro, la directiva aseguró que hacía más de un año que no mantenía contacto con el ex presidente. “Cuando me reuní con él en la Casa Rosada hacía más de un año que no teníamos contacto”, manifestó.

La empresaria explicó que la solicitud de audiencia se produjo porque Niro Construye atravesaba una coyuntura crítica: varias obras estaban paralizadas, la empresa debía sostener su estructura operativa y su socio —ex marido y padre de su hijo— se encontraba internado en grave estado de salud. González sostuvo que el objetivo de la reunión fue exponer el impacto de la paralización de proyectos en el sector de la construcción y la dificultad para sostener empleos y equipamiento.

Durante la entrevista, Lorena González reconstruyó el inicio de su relación con Alberto Fernández. Explicó que se conocieron después de que Fernández abandonara la Jefatura de Gabinete en 2008, en un momento en que el dirigente estaba distanciado del kirchnerismo tras el conflicto por la resolución 125. La relación, de carácter afectivo, se extendió por un tiempo y luego se interrumpió. Con el correr de los años, el contacto quedó reducido a intercambios ocasionales de mensajes, sin continuidad sentimental ni política.

González indicó que, al momento de anunciarse la candidatura presidencial de Fernández en 2019, ya no existía una relación entre ambos. El anuncio de la fórmula junto a Cristina Kirchner la sorprendió, según relató, y no formaba parte de ninguna conversación previa.

A partir de la crisis sanitaria iniciada en 2020, el sector de la construcción sufrió una fuerte parálisis por las restricciones impuestas para frenar la propagación del COVID-19. En el caso de Niro Construye, múltiples proyectos financiados por el programa Procrear quedaron detenidos, obligando a la empresa a sostener una estructura operativa costosa y a afrontar el pago de salarios, mantenimiento de maquinaria y otros gastos fijos.

González explicó que la situación se agravó por la enfermedad de su socio principal, lo que la dejó al frente de la empresa en un momento de alta incertidumbre. Ante este escenario, decidió contactar a Fernández para solicitar una reunión, con el objetivo de plantear el impacto de la paralización de obras y buscar alternativas para la continuidad de los proyectos. El encuentro, según relató la directiva, se realizó en la Casa Rosada y Fernández la derivó a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para analizar la situación de los proyectos paralizados.

Uno de los ejes centrales de la defensa de González está vinculado al proceso de adjudicación de contratos de obra pública. Explicó que Niro Construye participó en licitaciones nacionales abiertas, compitiendo con otras empresas del sector. La compañía evaluó cada proceso según su estructura operativa, capacidad técnica y conveniencia económica. En el caso específico del programa Procrear, la firma presentó ofertas para diversas licitaciones y obtuvo cuatro adjudicaciones, mientras que no resultó seleccionada en otras. “Nunca estuvimos beneficiados”, señaló la directiva, quien consideró que el hecho de haber ganado y perdido diferentes concursos demuestra la transparencia del proceso. González insistió en que no existió trato preferencial ni privilegios debido a su vínculo anterior con el ex presidente.

El ex presidente Alberto Fernández

La interrupción de obras públicas durante la pandemia tuvo un impacto negativo en la salud financiera de la empresa. González confirmó que Niro Construye se encuentra actualmente en convocatoria de acreedores debido a las deudas acumuladas por inversiones en maquinaria, vehículos y equipamiento. La compañía enfrenta juicios laborales, compromisos financieros por leasing y deudas bancarias, producto de la interrupción de proyectos y la imposibilidad de sostener las operaciones en condiciones normales.

La directiva remarcó que la firma tiene más de cinco décadas de trayectoria en el sector de la construcción en la Argentina. Según el portal institucional de Niro Construye, la empresa fue fundada en 1968 y ha participado en desarrollos habitacionales, obras urbanas e iniciativas deportivas en el país. “Niro es una empresa fundada por un inmigrante italiano y nunca tuvo denuncias de corrupción”, subrayó González.

En el tramo final de la conversación, González reiteró que su objetivo fue aclarar públicamente que no existieron beneficios irregulares en la adjudicación de obras a Niro Construye. La directiva sostuvo que las interpretaciones que vinculan su relación pasada con Fernández con la obtención de contratos estatales carecen de sustento documental. “Si alguien dice que hubo un beneficio, lo tiene que acreditar con documentos y certezas”, concluyó.