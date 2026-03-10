El Senado sesionará la semana que viene para dar ingreso a pliegos de militares, diplomáticos y jueces

Senado de la Nación

La Libertad Avanza y sus aliados acordaron convocar a una sesión en el Senado para el próximo miércoles 18 de marzo que tendrá como principal objetivo dar ingreso a varios pliegos de diplomáticos, jueces y ascensos militares. El temario de la sesión, aún no definido, podría incluir además dos tratados internacionales con Francia y Austria sobre doble imposición y evasión fiscal.

La reunión de labor parlamentaria que comenzó pasada las 18.30 estuvo presidida por el libertario Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra formalmente a cargo del Poder Ejecutivo a raíz del viaje de Javier Milei a Estados Unidos para promocionar la “Argentina Week”.

También estuvieron presentes Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza; Carlos Arce, por el Frente Renovador de Misiones; Natalia Gadano, por Movere por Santa Cruz; Beatriz Ávila de Independencia; Julieta Corroza de La Neuquinidad; y tres representantes del interbloque Popular: José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino.

Según pudo saber Infobae, la prioridad del oficialismo es avanzar con los pliegos, pero antes de poder enviarlos a la Comisión de Acuerdos, debe ingresar formalmente en una sesión. Se trata de una formalidad que inesperadamente terminó complicando a los libertarios debido a que las sesiones ordinarias perdieron el ritmo vertiginoso que supo tener el Congreso durante el verano.

En el marco de esta necesidad de convocar a una sesión el oficialismo reunió este mismo martes a un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Presupuesto para dictaminar algunos convenios internacionales que fueron firmados durante el gobierno de Alberto Fernández y reunían amplio consenso. También obtuvo despacho un acuerdo que busca prevenir y eliminar la pesca ilegal.

El ministro Juan Bautista Mahiques juró la semana pasada

Entre las prioridades del Gobierno se destaca el pliego del juez Carlos Mahiques, que integra la Cámara Federal de Casación Penal, el principal tribunal penal antes de la Corte Suprema. El magistrado, que es padre del flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, cumplirá 75 años en noviembre (la edad límite que establece la Constitución) y para poder continuar en su tribunal por otros cinco años deberá tener aval del Senado. El Poder Ejecutivo ya giró su pliego el mes pasado.

Sin embargo, el nuevo ministro de Justicia asumió la semana pasada con el mandato de llenar las más de 200 vacantes para jueces, 72 para defensores oficiales y 65 para fiscales. Por eso no se descarta que en los próximos días el Poder Ejecutivo, a través de Mahiques, amplíe la cantidad de pliegos para ingresar.

La intención del oficialismo era convocar a sesión este miércoles pero las ausencias de aliados clave obligaron a Patricia Bullrich a postergar todo una semana. Varios de los senadores viajaron junto con los gobernadores de sus provincias a Canadá y Estados Unidos en busca de inversiones.

Cambios en Presupuesto

El plenario de comisiones también tuvo una novedad relevante en términos de relación de fuerzas al interior de La Libertad Avanza. El el jujeño Ezequiel Atauche fue corrido de la presidencia de la comisión de Presupuesto y en su lugar quedó Agustín Monteverde.

Monteverde es economista y, según trascendió, ese fue un requisito que exigió el propio Javier Milei. Además tiene buena sintonía con la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, con quien compartió la boleta de senadores por la Ciudad de Buenos Aires.