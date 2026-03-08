Política

El Gobierno no define prioridades en el Congreso y se demora el envío de las reformas anunciadas por Milei

La modificación de la Ley de Glaciares llegará al recinto en Diputados recién a mediados de abril y no hay otros temas en la agenda. La Casa Rosada aún no formalizó ninguno de los proyectos anunciados por el Presidente el domingo pasado

Javier Milei en la apertura
Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El ritmo frenético que los libertarios lograron imponer en el Congreso durante el verano se cortó abruptamente. Tras haber encadenado una serie de importantes victorias legislativas, como la aprobación de la reforma laboral o la ratificación en tiempo récord del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, todo parecía indicar que el presidente Milei apostaría a prolongar la racha victoriosa y sacarle provecho a la mayoría que logró consolidar gracias a los bloques aliados y la ayuda de algunos gobernadores. Sin embargo, ambas Cámaras entraron en una suerte de letargo y no hay sesiones previstas hasta abril.

El domingo pasado, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei anunció el envío de “90 paquetes de reformas estructurales” para “rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”. Hasta el momento, ninguno de esos proyectos pasó por mesa de entrada. De hecho, ni siquiera los principales referente de La Libertad Avanza en Diputados y el Senado saben de antemano cuáles serán los temas prioritarios para la Casa Rosada.

“Por ahora, solo tenemos por delante la Ley de Glaciares”, reconoció un importante referente del bloque violeta en Diputados. Pero ese debate se demorará ya que el oficialismo accedió a convocar a audiencias públicas para que la sociedad civil participe de la discusión. Serán el 25 y el 26 de marzo y el dictamen recién podría firmarse después de eso, pero esa semana se superponen el feriado del 2 de abril por Malvinas y Semana Santa, por lo que la sesión sería convocada recién para el miércoles 8 o el jueves 9 de abril.

La Libertad Avanza aceptó el
La Libertad Avanza aceptó el pedido de convocar a audiencias públicas para que la sociedad civil participe del debate

El trámite de la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado fue exprés, pero el cambio de actitud del oficialismo estuvo motivado por el miedo a la judicialización ya que ese requisito lo impone el Acuerdo de Escazú que Argentina firmó en 2020. También hubo diputados libertarios que deslizaron que estarían dispuestos a hacer cambios en el texto si permiten que la ley tenga más claridad y así se eviten futuras disputas en los tribunales. Todo en pos de no ahuyentar a las inversiones extranjeras.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario en el Senado reconocieron que la Casa Rosada aún no definió qué proyectos enviará primero. El domingo pasado Milei adelantó que planea reformar el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial; la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia; el Régimen Tributario y el Código Aduanero; ratificar el Acuerdo con EEUU y firmar nuevos acuerdos internacionales; eliminar barreras ambientales; reformar el Régimen Electoral y el sistema de financiamiento de los partidos políticos; reformar la Justicia y el Código Penal; reformar los tres niveles educativos; sancionar una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

La reunión de Mesa Política
La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

En las filas libertarias especulaban con que la reforma política estará entre los primeros proyectos en llegar al Congreso. Esta incluirá como punto principal la eliminación de las primarias (PASO), pero también incrementar los requisitos para crear y mantener la vigencia de los partidos políticos, cambiar el sistema de financiación (más parecido al de Estados Unidos, con aportes privados sin límites) y adoptar el sistema de circunscripción uninominal.

El propio Milei aludió específicamente al último punto en su discurso: “Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados”.

Las circunscripciones uninominales fueron incluídas en los primeros borradores de la Ley Bases, pero luego quedaron desechadas por rechazo de los aliados. Este sistema, que rige principalmente en países anglosajones, como Estados Unidos e Inglaterra, implicaría reemplazar el sistema de representación proporcional. La iniciativa requeriría aplicar una compleja ingeniería institucional: obligaría a subdividir cada distrito en circunscripciones, tantas como cargos electivos haya en disputa y cada partido político podría presentar un candidato en cada una. Al final de la elección, se impondría sólo un candidato por circunscripción.

Martín Menem y Cristian Ritondo
Martín Menem y Cristian Ritondo

Los opositores dialoguistas, como el PRO, la UCR y Provincias Unidas, aún no sentaron posición pública sobre la eliminación de las PASO, pero saben que beneficiaría principalmente a los oficialismos y complicaría a las coaliciones que no tienen un candidato único definido. Hace dos años también rechazaron el sistema de circunscripción uninominal y los cambios drásticos en el financiamiento de los partidos.

Respecto a las aparentes demoras del Ejecutivo en plantear la nueva agenda legislativa, desde el oficialismo señalaron que Milei “está reestructurando el Gabinete”. Este miércoles renunció Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia y Juan Bautist Mahiques fue nombrado en su lugar, con la venia de Karina Milei. También asumió el “karinista” Santiago Viola como secretario de Justicia, virtual número 2 de la cartera, en reemplazo de Sebastián Amerio, quien responde a Santiago Caputo y ahora se desempeñará como Procurador del Tesoro. No se descartan más cambios.

