Denuncian que en la escuela donde Gildo Insfrán se entrevistó con alumnos nunca empezaron las clases

Denuncia de Gabriela Neme

La ex diputada provincial Gabriela Neme denunció este sábado que en el establecimiento educativo donde el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, realizó días atrás una entrevista con estudiantes todavía no comenzaron las clases. El caso había generado indignación porque durante el video se ve que los alumnos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una evidente puesta en escena.

La entrevista se realizó el pasado lunes en medio de una recorrida por la flamante EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. A ese establecimiento se dirigió Neme y grabó un video donde muestra que aún no empezaron las clases. “Es un relato montado. Lo del lunes fue sólo una foto”, empezó a describir e inmediatamente fue increpada por una funcionaria local.

Se trata de Blanca Denis, asesora del gobernador, quien empezó a increparla a los gritos y hasta lanzó una fuerte amenaza: “El día que te filmen tu casa atajate las consecuencias”. Además, según confirmó Neme a Infobae, la misma funcionaria ordenó que no la dejen ingresar a la escuela y a su propio barrio. “Si ven que Neme va al barrio tienen que avisar. Avísenme al instante, por favor. Y las veces que la vean le tienen que mandar a la mierda y correrla, insultarle, decirle de todo”, se escucha en la grabación que le llegó a la dirigente opositora.

“Cualquier cosa que a mí o a mi equipo le pase en el lote es responsabilidad de Blanca Denis y de Gildo Insfrán, porque Blanca Denis es la patotera de Gildo Insfrán. Vamos a seguir yendo. Yo a esa señora no le tengo miedo”, alertó Neme.

La entrevista con adoctrinamiento

"Tío Gildo": Insfrán se hizo entrevistar por alumnos para autoelogiarse

La entrevista que los alumnos le hicieron a Insfrán generó indignación por el claro adoctrinamiento que se observa en la conversación. “Cada escuela significa más oportunidades para los nuevos barrios, así como nos pasó a nosotros, que hoy estamos haciendo por radio y televisión, gracias a que tenemos nuestra propia escuela, donde recibimos educación de calidad”, comenzó su alocución uno de los pequeños entrevistadores.

Y continuó con una pregunta a uno de sus compañeros: “¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“.

“Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió el interrogado.

Si a alguno le quedaban dudas de cuál sería el tono de la charla, la primera pregunta a Insfrán las disipó: “Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?"

Hasta el propio gobernador se sorprendió y respondió: “¿Cómo?“.

Luego, entendió y continuó con un tono proselitista: “Ah, se siente satisfacción. Nosotros desde la política podemos hacer edificios lindos, costear los sueldos de los que trabajan aquí, pero quienes les dan la calidad educativa a ustedes son ellos, los docentes. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, porque el año pasado fuimos primeros en el país en las Pruebas Aprender de alfabetización”.

Gildo Insfrán asumió como gobernador de Formosa el 10 de diciembre de 1995, el mismo día que Carlos Menem comenzó su segunda presidencia

La charla continuó con guiños constantes a quien el pasado 10 de diciembre cumplió 30 años ininterrumpidos al frente del gobierno de Formosa: “Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas, como nos tiene acostumbrados a recibir?“.

Lo están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia, así que no es solamente un privilegio de los que viven en capital. Hasta en el último rincón de la provincia en este momento están recibiendo su kit escolar, para que no tengan problemas sus padres en tener que gastar para comprar esos útiles, o esa indumentaria, o esas zapatillas para que puedan ir a la escuela”, indicó el mandatario peronista, quien asumió su cargo el mismo día en que Carlos Menem inició su segundo período presidencial.

Luego de que los niños le agradecieran “por todos los útiles” recibidos, se despidieron con una frase que despertó las risas de Insfrán y el resto de los presentes: “Con el honor de que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo”.

En el discurso que dio durante la inauguración de la escuela, Insfrán aprovechó el tramo en el que se refirió a la entrega de kits escolares para criticar al gobierno de Javier Milei.

“No importa que nos sigan amenazando, recortando la coparticipación y los fondos que, por leyes nacionales, nos corresponden. Nosotros, con lo poco o mucho que tengamos, siempre vamos a privilegiar atender al que más necesita”, manifestó.

En ese sentido, también lanzó una frase irónica al recordar el discurso que brindó el domingo el Presidente en el Congreso de la Nación, al abrir las sesiones ordinarias. Insfrán dijo que intentó oír las palabras de Milei, pero lamentó: “Solo escuché agravios”.