Bonetti, nuevo líder de la UOM Capital, recalentó la interna con fuertes críticas a Furlán: “Tenemos salarios miserables”

Roberto Bonetti fue proclamado como titular de la UOM Capital

“En la UOM Capital no necesitamos la policía, ni el ejército, ni los barras brava cuidando las urnas. Con los trabajadores nos alcanza”. En diálogo con Infobae, pocas horas después de haber sido proclamado secretario general de la UOM Capital en los cinco días de elecciones que finalizaron este viernes, Roberto Bonetti confirmó con esa definición que es el principal adversario interno de Abel Furlán, el titular del gremio a nivel nacional, que se impuso en los comicios de la Seccional Zárate-Campana en medio de un fuerte operativo de seguridad y denuncias de fraude por parte de la lista opositora, que impugnará el resultado ante la Justicia.

Tras haber sido durante años secretario adjunto de Antonio Caló, que decidió dar un paso al costado, Bonetti es desde hace 24 horas el líder de la seccional más poderosa del sindicato metalúrgico que, además, fue el gremio de origen dos importantes “próceres” de la UOM como Augusto Timoteo Vandor y Lorenzo Miguel.

Pero el flamante jefe de la UOM porteña se muestra dispuesto a levantar su perfil hacia adentro y hacia afuera del sindicato. Por un lado, le atribuyó a Furlán que los metalúrgicos tengan “salarios miserables con porcentajes de aumento miserables y bonos de 15 mil pesos que no alcanzan ni para comprar un kilo de carne y que no tienen nada que ver con lo que se prometió en su momento, que íbamos por salarios dignos”.

Abel Furlán, el titular de la UOM nacional

En la entrevista con este medio, Bonetti afirmó que su principal desafío será defender a los trabajadores ante el deterioro del empleo y los avances sobre las conquistas laborales. “Estamos ante un escenario complicado, en particular los sindicatos industriales, porque nos están pegando de lleno en la línea de flotación con los puestos de trabajo que se caen todos los días”, dijo al cuestionar al gobierno de Javier Milei. Y agregó: “Lo vamos a tener que enfrentar desde la política porque esta realidad que vivimos pone en evidencia la necesidad de cambiar de rumbo económico”.

Al mismo tiempo, hizo una fuerte advertencia acerca de una de las leyes más importantes de la administración libertaria: “Frente a la reforma laboral, esta seccional de la UOM no va a permitir que se le quite ningún derecho a ningún trabajador”, aseguró.

“Esto lo hemos demostrado en las últimas semanas —añadió— cuando escrachamos a varias empresas por no querer pagarnos el aumento salarial. Y también a una empresa que pretendió echar trabajadores pagándoles el 50% de la indemnización. Aunque no pudimos dar vuelta los despidos porque evidentemente trabajo no hay, con nuestra protesta logramos en 24 horas que pagaran el 100%. Esa va a ser la impronta de esta seccional”.

Roberto Bonetti y Antonio Caló, en un acto de la UOM

Enfocado en criticar a Furlán, el líder de los metalúrgicos porteños puntualizó una de las situaciones más graves que enfrenta el gremio: “Más del 60% de los metalúrgicos está debajo de la línea de pobreza. En la última paritaria, antes de Navidad, planteamos que era necesario hacer una movilización ante la Secretaría de Trabajo para que homologue el convenio. No nos escucharon y lo homologaron a mediados de febrero”.

Bonetti sostuvo que los bajos sueldos son consecuencia directa de la política impulsada por el secretariado nacional de la UOM. “Más allá de que dibujan los números sumando los bonos, que se dan por única vez, la realidad es que siempre se perdió salario. En cuatro años no levantaron un solo ladrillo para hacer algo por los metalúrgicos. Y lamentablemente ahora estamos en las redes con denuncias cruzadas para todos lados”.

“Nosotros estamos enfrentados con la conducción nacional (de la UOM) desde el primer día —agregó Bonetti—. Cuando Furlán fue electo secretario general, nuestros representantes votaron en blanco. Y durante estos cuatro años actuamos en soledad”.

El dirigente resaltó: “Hace 2 años y medio estuvimos en contra de la negociación salarial (de Furlán) y fuimos los únicos que lo dijimos durante una reunión de consejo directivo de la UOM. El tiempo nos dio la razón”.

Roberto Bonetti, con todo su secretariado, asumió al frente de la UOM nacional

Al ser consultado sobre la posibilidad de reelección de Furlán en la UOM nacional cuando se reúna el colegio electoral del próximo 18 de marzo, Bonetti expresó dudas sobre la legitimidad de la votación en la Seccional Zárate-Campana. “No lo sé. Se proclamó ganador, pero hay presentaciones en la Justicia. De acá al 18 veremos qué sucede porque (en la elección) hubo barras bravas y hay videos de la policía llevándose las urnas”, señaló. “Hay disconformidad de muchos dirigentes —añadió al aludir a una posible rebelión interna contra Furlán—, pero ninguno quiere sacar los pies del plato”.

Respecto de la transparencia en las elecciones metalúrgicas, Bonetti reivindicó la modalidad empleada en la Seccional Capital, donde hizo hincapié en la participación de los afiliados sin ningún incidente: “No necesitamos ni ejército, ni policía, ni barras bravas cuidando las urnas. Con los trabajadores nos alcanza —señaló— Los compañeros vinieron durante cuatro días a votar en las fábricas sin ningún incidente”.

Roberto Bonetti, al frente de una movilización de la UOM Capital

Tanto en su discurso cuando fue proclamado ganador de las elecciones como ante Infobae, Bonetti llenó de elogios a Caló. “Le agradezco toda su gestión y destaco toda la tarea que realizó no solamente al frente de nuestra seccional, sino también en la conducción nacional, ya que tomó una UOM que estaba prácticamente quebrada, la ordenó, hizo muchísima obra, como hoteles, campings, policlínicos y centros de capacitación, y la dejó con 17 millones de dólares de superávit”.

Enseguida, atribuyó a Furlán una maniobra para desplazar a Caló de la UOM nacional: “Antonio fue muy mal recompensado por esa tarea en el sindicato porque lo traicionaron en un conciliábulo entre gallos y medianoche. A la UOM Capital se le ofreció un lugar en el secretariado, pero lo rechazamos porque teníamos en claro que ese contubernio iba a terminar mal. Y ahora no sé si está terminando, pero está mal porque tenemos los salarios por debajo de la línea de pobreza”.

Bonetti también opinó sobre la denuncia contra Furlán por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. “El convenio existe. Eso no es mentira. Yo no sé sus alcances, pero nunca vi un convenio así, donde la empresa puede rescindir el convenio en 30 días y la UOM no lo puede rescindir en 10 años. Si un secretario general lo firma, está comprometiendo dos mandatos y medio de su gestión. Eso me resulta sugestivo. No puedo decir si está mal o si hay malversación porque no tengo los datos. Eso lo tendrá que investigar la Justicia”.