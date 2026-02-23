Denunciaron al líder de la UOM por manejo de fondos sindicales en favor de La Cámpora: su dura respuesta

El titular de la UOM, Abel Furlán, y Sol Calle, que trabaja para el gremio

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, fue el eje de una denuncia en las últimas horas por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. Este acuerdo, firmado en febrero de 2023 en condiciones de confidencialidad y revelado por el diario Clarín, otorga a esa empresa la administración de la caja sindical que recauda mensualmente más de 100 millones de pesos provenientes de unos 200 mil afiliados.

El contrato, firmado por Furlán y Raúl Branconi, uno de los accionistas de USEM, prevé que la compañía recibirá un 0,5% del total de aportes como comisión, lo que garantiza ganancias millonarias al menos por 10 años.

Ante la consulta de Infobae, la UOM atribuyó la denuncia una “campaña de desprestigio” vinculada con las elecciones que habrá en el gremio metalúrgico en marzo, donde, advirtió, Furlán competirá en la seccional Zárate-Campana con “una lista armada por Paolo Rocca”.

Abel Furlán y Cristina Kirchner

El convenio con USEM generó tensiones entre la dirigencia y los delegados de las seccionales, alimentando sospechas por supuesta falta de transparencia en la administración de los fondos. Varios dirigentes del gremio manifestaron su sorpresa al enterarse del acuerdo por fuentes ajenas a la estructura sindical, lo que potenció el malestar hacia Furlán, que pondrá en juego su liderazgo en las elecciones de la UOM que se realizarán en marzo: primero del 2 al 4 de ese mes en la Seccional Zárate-Campana, donde por primera vez en 30 años habrá una lista opositora, y luego, el 18, a nivel nacional.

El manejo financiero de USEM incluye la potestad de abrir cuentas bancarias a nombre de las seccionales y hacer pagos directos en representación del gremio, herramientas que usualmente están bajo control interno sindical, según documentación citada por Clarín.

La denuncia periodística adquirió mayor dimensión a partir de la revelación de los lazos entre USEM y Sol Calle, que fue concejal del Frente de Todos y sigue a Furlán a sol y sombra, ocupando importantes cargos en nombre del gremio a los no llegan ni miembros del secretariado.

Una movilización de la UOM por reclamos salariales

Calle figura como accionista de USEM junto a Branconi y consolidó su influencia gremial ocupando cargos de representación internacional ante organismos como la OIT e Industriall Global Union: la cuestionan porque trabaja en la UOM como estrecha colaboradora de Furlán y, al mismo tiempo, es socia de la empresa contratada.

El texto del acuerdo otorga a USEM SA la exclusividad en la administración de los recursos sindicales provenientes del 80% de los aportes que antes eran gestionados por una firma vinculada a Raúl Olmos. El 10% de los ingresos por obra social sigue bajo dominio de la conducción nacional, mientras que el 90% va a las seccionales. Para las cuotas sindicales, la empresa administra el 80% de las recaudaciones, mientras el 20% queda en las arcas del consejo directivo nacional.

El contrato estipula que todos los empleados de USEM deben dedicarse de forma exclusiva al trabajo para la UOM, una regla difícilmente cumplida en el caso de Sol Calle, dada su permanencia en cargos gremiales. Además, la rescisión unilateral del acuerdo sólo puede ejercerse por parte de USEM, previa notificación con treinta días de anticipación, mientras que la UOM carece de la facultad de cancelar el vínculo antes del plazo estipulado.

Angel Derosso, el opositor de Abel Furlán en la Seccional Zárate-Campana de la UOM

En materia operativa, el secretario general queda habilitado para decidir pagos excepcionales, aunque carecen de precisiones públicas los criterios y usos que podrían derivarse de este poder. La divulgación de estos términos, según Clarín, pone de relieve el desequilibrio a favor de la empresa contratada y la debilidad de los controles internos en la estructura sindical.

Ante la consulta de Infobae sobre esta denuncia, la UOM dio la siguiente respuesta en forma oficial:

“Estamos a 7 días de una elección interna. Con un proceso electoral abierto con una lista armada por Paolo Rocca. En un contexto en el que enfrenta al gobierno nacional de Milei y lidera el sector más duro del movimiento obrero.

“A la vez, con decisiones que impulsó reformas hacia la transparencia interna de la UOM como tocando intereses y cortando negocios preexistentes. Profesionalizando la gestión y se encamina a certificación ISO de los procesos de compras, contrataciones, pagos y todo lo referido a la administración de recursos.

“En ese marco, se está llevando adelante una campaña de desprestigio sobre su persona y su gestión con foco en las elecciones seccionales del 2 al 4 de marzo. Y se espera que se profundice de cara a las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo”.

Roberto Bonetti y Antonio Caló, dirigentes de la UOM Capital

A principios de marzo, en efecto, Furlán se enfrentará a una lista opositora en la Seccional Campana-Zárate, encabezada por Angel Derosso, quien fue secretario de Organización de esa seccional clave de la zona norte bonaerense hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con el líder sindical y en julio creó la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, cuya lista quedó oficializada para competir.

La alusión a Rocca que hizo la UOM nacional obedece a que cerca de Furlán aseguran que la candidatura del dirigente opositor es impulsada por el presidente del Grupo Techint, a la que pertenece Tenaris Siderca, la principal empresa donde actúa la Seccional Zárate-Campana.

Furlán, enrolado en el kirchnerismo, buscará su primera reelección como titular nacional de la UOM (fue quien desplazó a Antonio Caló en marzo de 2022), en medio de la oposición surgida en su propia seccional y en otras importantes filiales del sindicato metalúrgico.

Abel Furlán, con otros dirigentes del Fresu en la última movilización al Congreso contra la reforma laboral

En otras seccionales de la UOM también habrá listas opositoras, como en La Plata, donde su titular, Antonio Di Tomasso, se enfrentará a la Lista Amarilla, liderada por Rubén Castro, que pertenece a la disidente Agrupación Celeste y Blanca, encabezada por dirigentes de la conducción de la seccional que fueron excluidos.

Lo mismo sucederá en seccionales como Morón, Río Grande (Tierra del Fuego), Mendoza, San Francisco (Córdoba) y Villa Constitución, donde al combativo titular de la esa filial, Pablo González, declarado opositor de Furlán, le surgió una lista disidente del trotskismo.

En la poderosa Seccional Capital de la UOM, como anticipó Infobae, se oficializó el desplazamiento de Caló por parte de Roberto Bonetti, hasta ahora su secretario adjunto, quien lidera la única lista que participará de los comicios de la UOM, acompañado por Gustavo Naso, de 54 años.