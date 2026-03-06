Política

Axel Wahnish, embajador en Israel: “Esperemos que para el 20 de abril todo esté estable para poder recibir a Milei”

El diplomático se refirió a la situación de los argentinos varados en medio del conflicto militar y, además, aseguró que aún no hay fecha para el traslado de la embajada a Jerusalem

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, relató hoy cómo es vivir en medio del conflicto bélico con Irán y aseguró: “Es muy traumático todo para la sociedad porque no hay clases, salís a la calle se ve vacía, muchos negocios cerrados, pero lo más traumático es que suena la alarma y entras en pánico”.

A su vez, y consultado sobre la posible extensión en el tiempo de los bombardeos y el viaje a Israel que Javier Mieli tiene planificado para el mes de abril, sostuvo: “Esperemos que ya para el 20 esté todo estable y calmo para poder recibir al Presidente”, señaló Wahnish.

El representante diplomático, en diálogo con Radio Rivadavia, aseguró que Milei fue invitado oficialmente a encender una antorcha durante la ceremonia nacional del Día de la Independencia (Yom Ha’atzmaut), un gesto tradicionalmente reservado a figuras destacadas de la sociedad israelí. “Acá es un superhéroe”, reveló.

“Acá celebran el Día de la Independencia, Yom Ha’atzmaut, con una ceremonia nacional donde prenden antorchas y se elige, por alguna razón u otra, a héroes o personas sobresalientes de la sociedad. Cada año, en total, prenden doce antorchas. Esta sería la primera vez que el primer ministro Netanyahu invita a un presidente de otro país a prender una antorcha”, explicó el embajador.

A su vez, Wahnish se refirió a la promesa de Milei de trasladar la sede diplomática argentina de Tel Aviv a Jerusalem. “Es muy simbólico. El primero que lo hizo con mucho impacto geopolítico fue Trump. Nuestro presidente hizo esa declaración, esa promesa. No tenemos fecha concreta todavía de cuándo se va a poder concretar, pero es una declaración que hizo el presidente y estamos atentos”, expresó el embajador.

Wahnish en una foto de archivo, en la Catedral Metropolitana (Ariel Torres)

Los argentinos y el conflicto militar

Sobre los argentinos varados en Israel, señalo que hay 200 personas en esa situación, "rogando por favor que los ayudemos a seguir”. “Lo más seguro y menos riesgoso es quedarte donde estás porque, hoy en día, no hay salida aérea para nadie. Los cielos están completamente cerrados para salir. Sí están repatriando israelíes que quedaron varados afuera, que quieren volver, pero hoy en día no hay salida aérea para nadie. La única salida que hay es vía Egipto, por el sur, en el cruce de Taba”, indicó.

A su vez, al hablar de los bombardeos, sostuvo: “Ves el cielo y parece un show de fuegos artificiales porque ves la oleada de misiles y te ponés a pensar si uno llegara a caer porque tiene entre 14 y 19 metros de alto con una carga explosiva de cuatro veces más de lo que fue atentado a la AMIA”.

“Desde el sábado, desde que empezó esta operación, hicimos reunión de equipo de emergencia con toda la embajada y todo el consulado. Lamentablemente, ya tenemos experiencia porque es lo que ocurrió en junio del año pasado. Tenemos un WhatsApp de urgencias y en las redes estamos publicando todo, todo el tiempo. La cantidad de consultas es incontable. Hay por lo menos, a cálculos de ahora, 260 argentinos turistas varados acá, desesperados por salir”, completó.

Al inicio del séptimo día desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, bombardeos aéreos de Israel alcanzaron las capitales de Irán y Líbano, mientras que Estados Unidos atacó en el mar un buque iraní, en una escalada de la ofensiva contra la flota naval de la república islámica.

Durante la madrugada del viernes, el régimen iraní respondió con nuevos ataques de represalia dirigidos a países vecinos que cuentan con presencia de fuerzas estadounidenses, como Qatar Arabia Saudita, países que frustraron ataques con drones. También apuntó a Tel Aviv, en Israel.

