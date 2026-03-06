EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto

Al inicio del séptimo día desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, bombardeos aéreos de Israel alcanzaron las capitales de Irán y Líbano, mientras que Estados Unidos atacó en el mar un portaaviones iraní, en una escalada de la ofensiva contra la flota naval de la república islámica.
Durante la madrugada del viernes, el régimen iraní respondió con nuevos ataques de represalia dirigidos a países vecinos que cuentan con presencia de fuerzas estadounidenses, como Qatar y Arabia Saudita, países que frustraron ataques con drones.
Los enfrentamientos cumplen ya una semana, y de acuerdo con fuentes militares israelíes, gran parte de los sistemas de defensa aérea y los lanzadores de misiles iraníes fueron neutralizados. Desde Washington, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, calificó como un “error de cálculo” que Irán piense que EEUU no puede sostener los ataques.
Donald Trump calificó “una pérdida de tiempo” considerar el envío de tropas terrestres estadounidenses al país persa tras la advertencia del canciller iraní Abbas Araghchi, ya que las autoridades del régimen “lo han perdido todo”. “Han perdido su Armada. Han perdido todo lo que pueden perder”, resaltó.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Israel informó que la mañana del viernes lanzó una serie de ataques sobre Teherán, con el objetivo de impactar la “infraestructura del régimen” iraní en el marco de lo que calificó como una “nueva fase” del conflicto.
Periodistas de AFP presentes en la capital iraní reportaron explosiones de gran intensidad en distintos sectores de la ciudad. Medios locales también alertaron sobre ataques aéreos de magnitud en la zona urbana de Teherán.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que en este momento sería “una pérdida de tiempo” considerar el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán. Trump desestimó la advertencia del canciller iraní, Abás Araqchi, quien aseguró que una invasión terrestre estadounidense o israelí sería un desastre para los invasores.
La Fuerza Aérea de Israel atacó anoche el cuartel general y diez edificios de gran altura en Beirut que albergan infraestructura militar de la organización Hezbolá. Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo una amplia serie de ataques en la capital libanesa durante la noche, dirigidos contra instalaciones consideradas terroristas de Hezbolá.
Entre los objetivos alcanzados se encuentran la sede del Consejo Ejecutivo de la organización y un almacén donde se almacenaban vehículos aéreos no tripulados, que Hezbolá emplea en ataques contra Israel.
Arabia Saudita informó que destruyó tres drones al este de Riad el viernes, en medio de la continuidad de los ataques iraníes en el Golfo. “Tres drones fueron interceptados y destruidos al este de la región de Riad”, publicó el Ministerio de Defensa saudí en X, citando a un portavoz oficial.
Tras una nueva oleada del Ejército israelí contra el grupo terrorista este viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) enviaron un mensaje para las autoridades de la milicia: “Hezbollah eligió unirse a esta guerra, y enfrentará las consecuencias de esa decisión”
La advertencia fue publicada en la cuenta de X y las FDI sumaron en el posteo: “Hezbollah se buscó esto por sí mismo. No amenaces a nuestra gente”.
El Ministerio de Defensa de Qatar informó que se frustró un ataque con drones contra la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio.
En los últimos días, Irán lanzó drones y misiles hacia bases estadounidenses en la región como respuesta a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, que resultaron en la muerte de varios de sus principales líderes
El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, evitó descartar la posibilidad de que el país se sume a la ofensiva contra Irán iniciada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel.
“A medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman”, explicó el funcionario en una entrevista con la cadena Sky News durante una visita a la base de la Fuerza Aérea británica en Akrotiri, Chipre, atacada por un dron a principios de esta semana.
Healey subrayó que todas las acciones adoptadas hasta el momento por el Reino Unido en el marco de la guerra “son defensivas, legales y están coordinadas con otros aliados”. Entre las medidas mencionadas se encuentran el empleo de helicópteros antidrones Wildcat, el despliegue del destructor HMS Dragon en el Mediterráneo oriental y la reunión de equipos de planificación para coordinar una respuesta internacional.
La agencia oficial de noticias libanesa Ani anunció nuevos ataques del Ejécito de Israel contra seis localidades del sur de Líbano, sin mencionar víctimas por el momento.
Según la misma fuente, otro ataque tuvo como objetivo la localidad de Dours, en las afueras de Baalbek, en el este.
“Aviones de guerra enemigos lanzaron ataques nocturnos sobre las ciudades de Srifa, Aita al-Shaab, Touline, Sawana y Majdal Selm”, informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA) oficial del Líbano.
El Gobierno de Kuwait informó este jueves que cerca de 70 militares resultaron heridos como consecuencia de los ataques de represalia lanzados por Irán contra diversas ubicaciones en países de Medio Oriente que albergan bases e instalaciones de Estados Unidos.
Junto a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, Kuwait ha sido blanco en los últimos días de múltiples bombardeos iraníes, dirigidos principalmente contra bases militares estadounidenses, instalaciones con presencia de tropas de Estados Unidos y otros complejos vinculados a las fuerzas norteamericanas.
La defensa aérea kuwaití detectó y neutralizó hasta 212 misiles balísticos y 394 drones, según informó el portavoz oficial del Ministerio durante una comparecencia.
La élite de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció a inicios del viernes una serie de lanzamientos de misiles contra el centro comercial israelí de Tel Aviv, según informó la agencia estatal iraní IRNA.
“Misiles se dirigen hacia Tel Aviv”, indicó IRNA, citando una declaración de la Guardia sobre “un ataque combinado con misiles y drones... dirigido a lugares en el corazón de Tel Aviv”.