Pilar Ramírez, legisladora y mano derecha de Karina Milei: “El que más hizo por los porteños en los últimos tiempos fue el presidente”

“El que más ha hecho por los porteños en los últimos tiempos fue el presidente”, así lo afirmó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez en dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía. La funcionaria analizó el escenario político de la Ciudad de Buenos Aires, la relación con Jorge Macri y el rol de Karina Milei en la construcción partidaria. Destacó el liderazgo presidencial y defendió la estrategia de consolidar el espacio libertario.

En su análisis, la legisladora destacó las transformaciones impulsadas desde el Ejecutivo nacional y sostuvo que las políticas implementadas beneficiaron de forma directa a los habitantes de la ciudad. Ramírez evitó atribuir la construcción del liderazgo solo a una figura y remarcó el trabajo conjunto con Karina Milei.

“Hay un equipo fuerte que trabaja todos los días para transformar este país, y es lo que venimos haciendo hace dos años. Hay un liderazgo marcado, que es el del presidente, que es el que todos los días trabaja para que esta Argentina, como dice él, vuelva a ser grande”, expresó.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza subrayó la importancia del trabajo conjunto con Karina Milei en la construcción del espacio libertario

El rol del presidente y la interna política

Consultada por la asunción Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, Ramírez indicó que “el cambio fue una decisión del presidente. Una necesidad de transformar, hacer cambios profundos en el poder judicial o en la administración de justicia en beneficio de los argentinos. No hay un quiebre, es parte del mismo gobierno y de las mismas políticas que viene llevando adelante el presidente. Es una decisión del presidente, lo nombra él y va a seguir trabajando en la misma línea que venía haciéndolo Mariano”, sostuvo Ramírez.

Ante la pregunta sobre la supuesta interna en el oficialismo, la legisladora fue tajante. “No veo fantasmas donde no los hay”, aseguró. Y explicó: “Forman parte de una misma mesa política. Acaban de generar logros importantísimos para todos los argentinos. Creo que eso es lo que tenemos que ver”.

Ramírez también se refirió al perfil de Karina Milei. “Es la secretaria general de la presidencia. Tampoco hubo otros secretarios generales de la presidencia que hayan dado notas. Es su perfil. Me parece que está bien también”, señaló.

Estrategia, alianzas y proyectos en la Ciudad

Sobre el futuro del partido, Ramírez remarcó la importancia de fortalecer la estructura en la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos una idea clara, que es la que me transmite Karina y es la que venimos trabajando, y es seguir haciendo fuerte el partido en ciudad, seguir trabajando como venimos trabajando, pero no solo para la ciudad”, indicó.

Ramírez afirmó que La Libertad Avanza apostará a fortalecer su estructura en la Ciudad de Buenos Aires con una agenda legislativa ambiciosa

Respecto a la posibilidad de alianzas en 2027, Ramírez puntualizó: “El 2026 va a ser un año de gestión. De mucho trabajo, de seguir trabajando por el partido y el 2027 será un año de decisión política donde estaremos pensando si alianzas sí o alianzas no". En este punto ratificó: “Lo que sí está claro es que nosotros queremos jugar con candidatos violetas y que queremos ir en esa línea. Pero hoy hablar de si va a haber alianzas o no va a haber alianzas, la verdad que es como hacer futurología. Es muy difícil”.

Sobre la agenda legislativa, Ramírez aseguró que las medidas buscar fortalecer el espacio. En este sentido detalló que buscan “tener una agenda legislativa ambiciosa que se pueda replicar en las distintas provincias. Tiene que ver con algunas cosas que ha ido marcando ya creo que Manuel Adorni. Distintos temas que interesan y que vamos a estar trabajando los referentes de cada partido también”.

Relación con Jorge Macri y la oposición en la ciudad

En relación con el jefe de Gobierno, Ramírez fue clara. “Nosotros somos oposición en la ciudad. Somos oposición, consciente y oposición en lo posible responsable. Y tratamos de, obviamente, que nos escuchen y llevar nuestros acuerdos para lograr las mejores leyes. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, y a veces se enojan porque votamos en contra, pero bueno, nosotros vamos a ser siempre fieles a lo que nosotros se le ocurre”, declaró.

El bloque libertario creció de tres a catorce legisladores en la Ciudad y logró importantes avances en la baja de impuestos locales

Sobre el diálogo con el oficialismo porteño, añadió: “Hay un diálogo institucional correcto, sí. Hace un tiempo no teníamos, hoy tenemos diálogo, sí. Y nosotros en la legislatura dialogamos mucho entre los bloques, intentamos lograr las mejores leyes para los porteños". Seguidamente indicó: “A veces logramos que nos escuchen y ahí podemos avanzar en buenos proyectos, a veces no logramos ese diálogo. Hoy estamos en mejores, o este último tiempo hemos tenido mejor diálogo”.

Ramírez subrayó el crecimiento de La Libertad Avanza: “Hicimos una tarea titánica el último tiempo. Primero empezamos siendo tres legisladores, fuimos ocho y hoy somos catorce. No teníamos partido en la ciudad y conformamos un partido en la ciudad. Ganamos no una, sino dos elecciones. Y, el año pasado tuvimos una enorme alegría. Yo lo dije en más de una reunión de comisión. Todos los partidos pedían baja de impuestos. Nos peleábamos por ver quién era el que más pedía baja de ingresos brutos simplificados. La verdad que es una conquista enorme de La Libertad Avanza".

De forma continua, la funcionaria aseguró que “los piquetes se acabaron por la decisión del presidente, por el trabajo de Patricia Bullrich, por el trabajo de Sandra Pettovello. La ciudad tuvo veinte años de caos y no se podía circular. Ninguno de nosotros podía circular. Se terminaron cuando este presidente tuvo la decisión. Entonces, me parece que hay muchas cosas y es lo que nosotros o lo que yo digo, el que más ha hecho por los porteños este último tiempo fue el presidente”.

Desafíos sociales y económicos en la Ciudad

Consultada sobre la situación social, Ramírez expresó: “Sí, claro que me preocupa, obviamente. Me preocupa ver una mamá con chiquitos. Yo tengo chicos, tengo nenes chiquitos y también te preguntan por esas situaciones. Sí, me preocupa. Creo que no es una situación que se pueda resolver diciendo: los vamos a sacar a todos de acá o diciendo que tenemos buenos lugares para que vayan".

Sobre la posible alianza en 2027, Ramírez indicó que la definición se pospondrá un año, priorizando candidatos propios del espacio violetas

En este sentido analizó: “Me parece que es un plan mucho más integral, y ojalá se pueda resolver con decisión, con empatía también. Nadie decide vivir en la calle. Nadie quiere estar en esa situación. Y muchas veces las personas que eligen esa situación es porque o no pueden o no tienen otra oportunidad".

Sobre la reactivación económica, sostuvo: “El presidente lo dijo el otro día. Él sabe que todavía hay situaciones que no están buenas, y reconocemos el enorme esfuerzo que están haciendo los argentinos. Pero la verdad es que transformaciones como esta, procesos como estos requieren tiempo. Vos estás cambiando la matriz productiva".

La funcionaria aseguró que “muchas veces cambiamos y entendemos que los procesos son difíciles y no son parche lo que estamos llevando adelante. Por suerte los argentinos entienden que el camino es por acá. Nos volvieron a acompañar en las urnas hace poquitos meses, así que entendemos que de a poco y a medida que esto vaya avanzando van a empezar a verse los resultados”.

Proyección y visión de liderazgo

Ramírez valoró la dirección que tomó la gestión porteña cuando se alineó con el modelo libertario: “Rescato esta intención de asemejarse a lo que nosotros venimos proponiendo y que entiendan que es por ahí. Me gusta que nuestras ideas estén llegando y que ellos intenten sostenerlas, que entiendan que la ciudad necesitaba orden, y que estén encaminando hacia ahí”.

La legisladora reconoció los desafíos sociales y económicos, remarcando el acompañamiento de los argentinos a las políticas de cambio estructural impulsadas por el gobierno nacional

Sobre el perfil de Karina Milei, afirmó: “No me guío por la construcción pública, me guío por lo que es Karina y por lo que la conozco. Camino muchas veces con Karina, lo que ella despierta en la gente. Entonces, más allá de lo que a veces quieran hacer pensar de lo que es, la gente recibe otra cosa”.

En cuanto a una posible candidatura de la hermana del presidente, la legisladora indicó: “Me encantaría, pero eso es una decisión de ella. La verdad que yo creo que ella en el lugar que esté va a hacerle bien a la Argentina”, concluyó.

