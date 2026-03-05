Los discursos de Javier Milei: por qué su estilo genera adhesión y rechazo al mismo tiempo

El presidente Javier Milei convierte sus discursos en eventos mediáticos que generan tanto adhesión como rechazo en la sociedad argentina

El discurso del presidente Javier Milei el domingo pasado dividió opiniones en la sociedad argentina. Facundo Nejamkis, analista político, sostuvo en Infobae en Vivo A las Nueve que las palabras del mandatrio no tuvieron “una respuesta uniforme. Hay gente que le genera rechazo, depende mucho tu posición política, tu franja etaria”. En este sentido aseguró que Milei se dirige a públicos diversos y sus mensajes impactan de manera diferente según el contexto social y político.

Nejamkis explicó que el fenómeno Milei responde a la combinación de un clima de época y a la demanda de ciertos sectores sociales. “El verdadero Milei, que lo catapultó a la presidencia de la nación, a un rol totalmente diferente del originario de él, porque no era un político de carrera, no era alguien que venía con una trayectoria signada por la vida pública. Era un economista”, indicó. “No se convierte en atractivo por las teorías económicas. Se convierte en atractivo por esto”.

En este sentido, el analista destacó la capacidad del presidente para captar la atención. “Hoy la gente mira esto, la gente más joven, como mira una serie, o los programas de reality, mira reacciones”, afirmó. “En términos comunicacionales, inteligentemente convierte este show en un show atractivo. Porque si no, hoy no le interesa a nadie un presidente que va a hacer una hora y media un discurso del estado de la unión”.

Los mensajes de Milei impactan de manera diferente según el contexto social, político y la franja etaria del público destinatario Fotos: Comunicación Senado.

El cambio en la comunicación política y la estrategia oficial

Nejamkis analizó el contraste entre la política tradicional y el escenario actual. “El ámbito es un ámbito del siglo XIX. Es el Congreso. Es telones rojos, sillones rojos o verdes, madera, campanita, micrófono, la gente de traje, el lenguaje, el protocolo, se firma el cuaderno, reciben al presidente. Eso no cambió nada, es igual que hace cien años”, describió.

El analista remarcó la diferencia en el destinatario del discurso. “Antes un discurso de estas características era solo al ámbito legislativo y apenas desbordaba en los diarios al otro día. Hoy la gente mira esto, la gente más joven, como mira una serie, o los programas de reality”, reiteró.

Asimismo, señaló la importancia de la autenticidad en la política actual. “A ver, quiero decir, vos con Alberto Fernández no podés armar este show, por más que la época te lo reclame, porque sabés que no va a ser así, no la va a llamar Chilindrina Trotska Milei. Con Cristina sí, pero también Cristina estaba más atravesada por la formalidad de la política”, sostuvo.

El contexto político y los desafíos económicos

El analista político evaluó la situación actual del Gobierno. “El gobierno atraviesa un momento prime en términos políticos. Pasa lo que quiere por el Congreso, saca lo que quiere, tiene doblegado a casi todos los gobernadores, puede negociar con ellos casi lo que quiere, en las dos cámaras logra números altísimos para sancionar leyes, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no tiene mayoría propia y que el año pasado Milei no podía ni siquiera vetar porque le daban, le revertían los vetos”, explicó.

El gobierno de Javier Milei muestra fortaleza política en el Congreso, logrando acuerdos y votos incluso sin mayoría propia REUTERS/Agustin Marcarian

El especialista advirtió diferencias entre la fortaleza política y la situación económica. “Esa fortaleza política no se traslada de la misma manera a lo económico”, afirmó.

Y agregó: “Veo que 7 de cada 10 argentinos perciben que hay una situación nuevamente preocupante con el incremento de precios en la Argentina. Te dicen: ‘Yo noto que hay una inflación creciente’”. También remarcó: “Te crece el número de argentinos que dice que el salario no le alcanza”.

El analista interpretó que el Gobierno refuerza la confrontación política en un contexto económico adverso. “El gobierno elige el recurso de la confrontación con el actor protagonista del ciclo anterior para reforzar el apoyo de un momento en que lo económico no es lo que más lo acompaña”, aseguró.

El rol de la oposición y el debate sobre la moral

Entre otras cosas, Nejamkis se refirió al desafío que enfrentan los opositores ante el discurso presidencial. “El presidente lo que te dice es: ‘Si vos querés tener déficit, sos inmoral y sos un ladrón’. Todos sabemos que eso no es así, que hay muchos países donde hay déficit y donde la gente no es inmoral ni es ladrona. El déficit fiscal no es una cuestión de moral. Es una cuestión de política económica que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo".

El analista remarcó un vacío de liderazgo y proyecto en la oposición. “La oposición no tiene un liderazgo con autoridad moral suficiente como para poder discutir eso. No tiene un proyecto alternativo como para poder discutir eso. Ideas son proyectos. Pero es una interacción en el mundo que vivimos. En el siglo XIX y siglo XX existían las grandes ideas, los grandes relatos, y después aparecían líderes que llevaban adelante esos grandes relatos. Hoy eso no funciona así, se constituye interactivamente”, explicó.

144 Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Comunicación Senado.

“Hoy Milei logró interpretar una parte importante de la sociedad que prefiere una sociedad más abierta al mundo, que prefiere que el Estado intervenga lo mínimo posible, que en la medida de lo posible baje impuestos, que en la medida de lo posible proteja, que combata contra la inflación. Bueno, esas ideas hoy son las dominantes", concluyó.

