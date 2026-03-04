El trasfondo de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Gobierno: sus primeras medidas y el cambio clave que hará

Maximiliano Luna

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Jurará mañana al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada donde verá por primera vez a muchos de los miembros del Gobierno. Es la primera vez en la que se mostrará públicamente con Javier Milei. Al menos hasta hoy, nunca lo vio en persona. No es el mismo caso que con Karina Milei. Ambos se reunieron en varias ocasiones y ya habían mantenido contactos hacia finales del año pasado.

El ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, había presentado su renuncia el 23 de octubre y junto con las máximas autoridades de la Casa Rosada habían acordado que marzo el plazo máximo para tomar una decisión sobre su reemplazo. Es decir, una vez que finalizaran las sesiones extraordinarias. Después de muchas especulaciones, el cambio sucedió hoy.

La jugada se completó con el anuncio de la salida del secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Su sucesor es Santiago Viola, apoderado de la franquicia nacional de La Libertad Avanza y una persona de estrechísima confianza de Karina Milei en la Justicia. Amerio también será removido de la representación del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura también por su sucesor.

Eduardo Lule Menem y Santiago Viole

¿Pero hace cuánto estaba claro el tándem Mahiques-Viola iba a desembarcar en el Ministerio de Justicia? Hay quienes dicen que hace mucho más de lo que se piensa. El primer contacto entre Mahiques y Karina se produjo cuatro meses atrás. El nexo fueron los primos Martín Menem y Eduardo ”Lule” Menem junto a Viola, con quien el flamante ministro es amigo desde hace casi 20 años, con impulso de los primos Menem.

Con ese primer acercamiento, Karina Milei lo estudió y llegó a la conclusión de que podía cumplir con las exigencias que le pedía. “Quería una mayor espalda en los contactos del Poder Ejecutivo con lugares sensibles de la Justicia. Será sus ojos en los Tribunales”, afirman en Casa Rosada.

En los últimos días Cúneo Libarona tuvo más de un encuentro con su sucesor para delinear los términos de la transición. Es por eso que varios integrantes del karinismo consideraban que la decisión estaba tomada y que la noticia se confirmara antes de que Milei viaje a Estados Unidos. No fue casual que durante el discurso de Milei del último domingo la transmisión ponchara el palco en donde se ubicaban Eduardo “Lule” Menem y Viola. “Está todo pensado”, contaron entonces a Infobae.

Esta mañana surgieron rumores desde varios despachos de que Milei no le iba a aceptar la renuncia a Cúneo Libarona y que lo iba a decidir una vez regresado al país la semana que viene. No era cierto.

El hasta hoy ministro de Justicia llegó antes de las 10 de la mañana a la Quinta de Olivos en un encuentro que estaba planificado para que también estuviera la Secretaria General de la Presidencia. Finalmente, se sumó a último minuto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Querían que la salida fuera lo menos estruendosa posible. El encuentro ya estaba conversado desde el comienzo de la semana y que una vez concluido se iba a hacer público el cambio de mando.

Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona

Mahiques, de 45 años, proviene de una familia con extendidos vínculos en el Poder Judicial. Su padre, Carlos Mahiques, es camarista de la Casación Federal y su hermano Esteban funge como funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. El menor de los Mahiques, Ignacio, es fiscal porteño y fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

En cuanto al nuevo Ministro de Justicia, desde finales de 2019 que Mahiques ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, es el jefe de los fiscales porteños. También es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

¿Cuáles serán las prioridades de Mahiques para el comienzo de su gestión? Los hermanos Milei le dieron una tarea prioritaria: acelerar la cobertura de las vacantes de jueces y fiscales en la Justicia. Actualmente hay más de 150 pliegos listos para que sean enviados y tratados en la Comisión de Acuerdos del Senado. Mahiques cree que los primeros puestos que deben comenzar a tratar son aquellos más fáciles de negociar, como los fueros de Familia.

Juan Bautista Mahiques

“La prioridad es dar cumplimiento a la cobertura la cantidad de vacantes para que la Justicia comience a funcionar. Comenzaremos con lo que es más fácil de negociar. Hay otros juzgados que tienen una rosca más sofisticada que la iremos viendo con el equipo político”, afirma una fuente inobjetable a Infobae.

Mahiques puso como otra de sus prioridades la de implementar el Sistema Acusatorio en el resto del país. Ese régimen funciona en 17 provincias del país, aunque falta que se implemente en algunos lugares clave: la figurita difícil es Comodoro Py, donde la resistencia proviene más de los fiscales que de los jueces. “Entre otros ejes, va a tener que eficientizar y jerarquizar la infraestructura a la Justicia. Darle mayores herramientas y capacitaciones. También que la Justicia se acerque y mejorar su imagen”, afirman en su entorno.