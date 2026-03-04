Política

Retiraron una placa en la Casa de Argentina en Francia que recuerda a las víctimas de la dictadura

Un grupo de residentes manifestó su rechazo al símbolo dedicado a los 30 mil desaparecidos. Apuntan contra el director de la institución, el abogado Santiago Muzio. La institución tiene un vínculo histórico con la Ciudad Universitaria de París

El antes y después de
El antes y después de la placa conmemorativa a los 30 mil desaparecidos en la Casa Argentina de París

La máxima autoridad de la Casa de Argentina en Francia, una tradicional delegación académica sobre suelo francés, quedó en el centro de la discordia por retirar una placa conmemorativa que homenajeaba a las víctimas de la dictadura militar de 1976. A pocos días del 50° aniversario del golpe del Estado, los residentes impulsan una solicitada para que se restituya la pieza.

La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) atribuyó la decisión al actual director libertario de la institución, Santiago Muzio. Desde el 10 de febrero la placa no está, y tras reclamos formales, hasta la fecha nadie sabe su paradero.

La pieza estaba instalada desde el 24 de marzo de 2022, en el marco de la Ley Nº 25.633, que apunta a “consolidar la memoria colectiva de la sociedad” y “suscitar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo”, recordaron desde la ACAF. El entonces director y músico, Miguel Ángel Estrella, la colocó ese día junto a la plantación de un árbol en el jardín de la institución, acompañado de una cerámica recordativa, obra del artista Pedro Torres Agüero.

El episodio generó una fuerte reacción de la ACAF, que impulsa una petición por residentes, que le exige a Muzio que cumpla con el artículo 2 de la Ley Nº 25.633, que estipula: “Dentro del Consejo Federal de Cultura y Educación, el ministerio de educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión, en los calendarios escolares respectivos, de jornadas relacionadas con el Día Nacional instituido por el artículo precedente, que consolidan la memoria colectiva de la sociedad, suscitan sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y promueven la defensa permanente del Estado de derecho y la plena validez de los derechos humanos’”.

El abogado Santiago Muzio sonríe
El abogado Santiago Muzio sonríe ante la cámara en el bunker electoral de Javier Milei en la campaña electoral de 2023 (@santag78)

Desde el Ministerio de Capital Humano, explicaron que la medida consiste como parte de “plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”. Las autoridades no precisaron si la placa será reinstalada y solo admitieron el retiro “de revestimientos incorporados en años anteriores”, indicaron desde La Nación.

Miembros de la comunidad académica y científica de residentes en París manifestaron indignación con la medida. “Le solicitamos que proceda rápidamente a la reinstalación de esta placa conmemorativa y que autorice, como se hace todos los años tanto en la Embajada como en Casa Argentina, la colocación de una ofrenda floral en memoria de las víctimas del golpe de Estado, de acuerdo a la Ley N° 25.633″, reclama la CAF.

La solicitud cobra especial peso frente a la proximidad por el Día Nacional por la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Santiago Muzio, director de Casa
Santiago Muzio, director de Casa Argentina en París, se reunió con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha de Brasil (@santag78)

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó al abogado Santiago Muzio al frente de la delegación el 23 de diciembre de 2024, a través de la resolución 748/2024. El funcionario y referente libertario es simpatizante de las agrupaciones ultraconservadoras de Europa, especialmente la francesa Reunión Nacional (RN) y la española VOX.

Según la ACAF, Muzio colabora con la diputada europea Marion Marechal, vinculada a Marion Le Pen y a proyectos como el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), donde fue director de la sede en España y donde planifica talleres en París.

“Muzio actualmente trabaja en la implantación de esa escuela en París, poniendo a disposición de la misma las instalaciones de la Casa de Argentina en la Ciudad Universitaria durante los fines de semana para módulos de formación en campaña electoral y ciencias políticas. Aunque el ISSEP anuncia vagamente que el lugar de la formación es el ISSEP París, las sesiones del año 2025 se han llevado a cabo en la Casa de Argentina, de manera casi clandestina”, afirmó la Asamblea en su comunicado.

La ACAF, reunida en París
La ACAF, reunida en París con pancartas y consignas por el 24 de marzo

El propio Muzio actuó como anfitrión de una reunión ocurrida el 4 de noviembre de 2025, cuando la Casa de Argentina se utilizó para un evento de think tanks polacos y húngaros de extrema derecha, aliados del primer ministro Viktor Orbán y asociados al proyecto Pericles del financista Pierre-édouard Stérin. Allí se presentó un plan de “desmantelamiento” de la Unión Europea, y según la denuncia, Muzio introdujo el encuentro, “en violación del artículo 13 del reglamento de la Casa de Argentina”, estipulación que prohíbe abrir el espacio a estos fines partidarios.

La ACAF llamó la atención ante el hecho de que la Casa Argentina “goza de un estatus especial dentro de la Ciudad Universitaria de París (CIUP)”. “Pertenece al Ministerio de Educación de Argentina, es administrada directamente por este y está reconocida como “fundación de utilidad pública y similar” dentro de la CIUP, compartiendo misiones comunes con las demás casas”, precisaron.

En ese marco, plantearon que, desde la llegada de Muzio como director, la Casa de Argentina se negó a firmar la carta de valores común a la Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP), que consagra principios de no discriminación, laicidad y respeto por libertades fundamentales. Por esta causa, “algunas casas de la CIUP suspendieron sus intercambios con la Casa de Argentina”, señalaron desde la organización civil.

