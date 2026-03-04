Política

La oposición logró fijar dos audiencias públicas y retrasa el debate de la Ley de Glaciares

Las jornadas tendrán lugar el 25 y 26 de marzo, bajo un sistema híbrido entre presencialidad y modalidad virtual. Esto retrasa hasta abril las posibilidades de que la ley vaya al recinto

Guardar

El debate sobre la ley de glaciares en la Cámara de Diputados avanza hacia la celebración de dos audiencias públicas previstas para finales de marzo.

El oficialismo intentó avanzar en una audiencia pública para sortear el requisito constitucional, pero los bloques de la oposición presentaron contrapropuestas. Finalmente, hubo un consenso y se estableció una hoja de ruta que asegura que la Casa Rosada no va a contar la norma por lo menos hasta mediados de abril.

En el debate del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales los legisladores de distintos sectores políticos consideran imprescindible adoptar un mecanismo que garantice la participación federal de las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas.

El reloj institucional marca el 25 de marzo como la primera fecha de audiencia, con la posibilidad de extender el proceso el día siguiente a través de una modalidad virtual, en lo que se configura como un paso clave para asegurar el cumplimiento de la ley general de ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La diputada Beatriz Estévez de Unión por la Patria cuestionó la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el tratamiento del proyecto. “Nunca vino ningún representante del Ejecutivo a explicar este proyecto. Le pedimos que en el cronograma se ponga qué día va a venir un funcionario del Ejecutivo”, expresó en una de las intervenciones centrales del encuentro, según consta en las actas consultadas.

La propuesta del oficialismo llegó en boca del diputado de LLA Nicolás Mayoraz que anticipó los detalles del plan de trabajo respecto a la modalidad y los plazos propuestos. “Vamos a hacer una audiencia pública el 25 de marzo para dar plazo suficiente para la difusión. De 10 a 19 horas. Puede ser presencial o por zoom, cumplimos con el requisito federal sin la necesidad que se traslade las personas ni las comisiones”, explicó.

Sin embargo, luego de que se fueran sumando voces de los bloques opositores que pedían audiencias en las provincias con cuencas hídricas que estaban comprometidas por ley, los libertarios cedieron y Mayoraz confirmó que “a la redacción le vamos a hacer cambios. Pensamos desdoblar y hacer dos jornadas: una el 25 y otra el 26, una presencial y la otra por zoom”.

El mecanismo está diseñado para favorecer la “amplia participación”, permitiendo presentaciones por escrito y estableciendo cinco minutos de exposición por persona, con una eventual reducción si la inscripción supera las previsiones. Para anotarse, se habilitó el correo electrónico de la comisión de recursos naturales. El encuentro requerirá la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión convocada, lo que eleva el estándar de legitimidad institucional.

En la previa a las modificaciones del cronograma de trabajo, el diputado del bloque CC, Maximiliano Ferraro remarcó la necesidad de federalizar el proceso: “Tiene que realizarse en distintos días, con criterio federal de participación de las provincias donde hay comprometidas las cuentas hídricas. No puede ser un día acá en la Cámara de Diputados, tenemos que armar un sistema. Vamos a exigir una audiencia pública con carácter federal no solo de las provincias con desarrollo minero sino de aquellas que no, porque vamos a tener un debate interjurisdiccional constitucional”.

La diputada Sabrina Selva de UP señaló la existencia de consenso en torno a la realización de la audiencia, pero advirtió sobre diferencias en su implementación: “Ahora hay diferencia en cómo se va a llevar. La audiencia tiene que ser pública y tiene que ser federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas”, afirmó. Consideró pertinente establecer límites de días y horarios, en línea con el antecedente de las audiencias federales organizadas en el debate de la ley de medios.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica

Quien intentó defender la idea inicial de una sola jornada de audiencia pública fue la diputada Silvana Giudici de LLA quien recordó: “Agradezco muchísimo que el bloque del kirchnerismo que antes no quería audiencia pública hoy lo pida. Hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”, sostuvo. Finalmente, su posición no tuvo acompañamiento.

Durante la sesión, la participación de actores sociales también ocupó el centro del debate. Juan Grabois exigió asegurar el acceso de comunidades indígenas: “Todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación. Propongo que se garantice la participación de esas comunidades”.

El debate abierto expone interrogantes sobre el alcance real del mecanismo participativo. La legisladora María Zigarán de Provincias Unidas interpeló a la comisión sobre los objetivos de la convocatoria: “¿Quieren garantizar la participación pública o quieren enmascarar con una ritualidad la participación? Si la verdadera vocación es lo primero hay que regionalizar las audiencias públicas en cada una de las cinco zonas”, planteó.

El diputado Diego Guliano cuestionó la manera en que se desarrolló la discusión en comparación con el tratamiento previo en el Senado: “Es muy raro, nos convocan a una reunión conjunta y no hay que hablar del proyecto. Nos sorprenden bastante, cuando sus referentes trataron esto en el Senado votaron a libro cerrado. Ahora nos están planteando la audiencia pública y a nosotros nos parece muy bien”.

Las comisiones acordaron que la reunión inicial comenzará solo si participan al menos cuatro diputados por comisión, asegurando pluralidad y control parlamentario dentro del proceso.

Hasta ahora, el cronograma establece el 25 y 26 de marzo como las fechas pautadas para el debate abierto, con el objetivo de lograr una “amplia participación” de las partes interesadas, incluidas provincias, sectores productivos y comunidades indígenas directamente vinculadas a los glaciares y sus cuencas.

Temas Relacionados

Ley de GlaciaresArgentinaCámara de DiputadosConstitución NacionalParticipación FederalAudiencias Públicas

Últimas Noticias

Facundo Jones Huala seguirá detenido en una cárcel de máxima seguridad hasta junio

Este miércoles se realizó la audiencia en la que la Justicia Federal aceptó el pedido de fiscalía y prorrogó la preventiva del líder mapuche hasta el mes en el que cumplirá un año detenido

Facundo Jones Huala seguirá detenido

Gabriel Bornoroni defendió las críticas de Milei al kirchnerismo en la apertura de sesiones: “No es ninguna estrategia”

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados habló de las posibilidades de llegar a los dos tercios en el Senado

Gabriel Bornoroni defendió las críticas

Cambios en el Gobierno: Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona

El presidente Javier Milei lo anunció con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente. El apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, será el secretario de Justicia. El trasfondo de la decisión y cuáles serán los ejes de la nueva gestión

Cambios en el Gobierno: Juan

La Armada Argentina conmemoró el fallecimiento de Guillermo Brown y manifestó la necesidad de “recuperar capacidades postergadas”

El héroe naval fue homenajeado ayer en la Plaza de Armas del Estado Mayor. Durante el acto, el vicealmirante Juan Carlos Romay habló de la necesidad de incorporar submarinos y modernas fragatas a la flota local

La Armada Argentina conmemoró el

Francisco Paoltroni denunció adoctrinamiento escolar en Formosa y reclamó una intervención federal

El senador nacional de La Libertad Avanza apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán por un video viral con estudiantes. “Es una provincia que hicieron comunista”, dijo

Francisco Paoltroni denunció adoctrinamiento escolar
DEPORTES
Dieron a conocer la sanción

Dieron a conocer la sanción a Franco Mastantuono tras ser expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe

Siete argentinos ponen en marcha una nueva ilusión en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

La oferta que España le hizo a Argentina para cambiar la sede de la Finalissima y los 4 estadios que podrían albergar el partido

El sincero mensaje al oído de Simeone a Griezmann que se filtró en el video de los festejos del Atlético Madrid por Copa del Rey

El show de Coudet en River con una broma a Francescoli tras “jurar por sus 4 pibes” y una aclaración sobre su carácter: “No vine a un cumpleaños”

TELESHOW
Tato Algorta habló tras el

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

La fuente termal más ácida

La fuente termal más ácida del mundo vuelve a entrar en erupción tras seis años de inactividad

La amenaza de Irán redujo el tráfico en el estrecho de Ormuz en un 90%

Aseguran haber identificado una obra perdida de Miguel Ángel en Roma

Alejandro Sanz y Ricardo Arjona preparan un regreso esperado a El Salvador en 2026

¿Misiles sin destino? La OTAN desvió un proyectil iraní en Turquía y otro cayó en el norte de Siria