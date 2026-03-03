El Gobierno le exigió explicaciones a Formosa por el video de Gildo Insfrán entrevistado por alumnos: “Adoctrinamiento político”

"Tío Gildo": Insfrán se hizo entrevistar por alumnos para autoelogiarse

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, desde su Secretaría de Educación, le pidió formalmente explicaciones al gobierno de Formosa por el video en el que se observa a Gildo Insfrán siendo entrevistado y elogiado por alumnos durante la inauguración de una escuela. Para la cartera conducida por Sandra Pettovello, lo observado responde a un “adoctrinamiento político” dentro del ámbito educativo.

“El acto oficial en la EPEP N° 548 ‘Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez’ de la ciudad de Formosa quedó expuesto como escenario de promoción político-partidaria y propaganda relativa a la gestión provincial, con alumnos de primaria como protagonistas y la participación activa del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán“, expuso a través de un comunicado el ministerio.

En el texto, se informa que “se remitió una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, tras la difusión de un video en el que se observa a un grupo de niños entrevistar al mandatario provincial durante el acto de inauguración del establecimiento y de inicio del ciclo lectivo”.

“En la grabación, los alumnos formulan comentarios y preguntas con una marcada carga de propaganda político-partidaria relativa a las acciones del gobierno provincial y a la figura del gobernador, con expresiones orientadas a enaltecer su imagen”, resalta la comunicación ministerial.

A partir de ello, “Capital Humano sostuvo que lo trascendido podría enmarcarse en un hecho de adoctrinamiento partidario en contexto escolar”.

Carlos Torrendell, secretario de Eduación de la Nación

“La utilización del ámbito educativo para exaltar a una autoridad en funciones constituye un hecho de gravedad institucional y que la exposición pública de menores con fines de propaganda personal vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos”, remarca la publicación.

En ese sentido, “en la nota, enviada por la Secretaría de Educación de Capital Humano, se recordó que la Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 75 inciso 19, así como los tratados internacionales incorporados por el artículo 75 inciso 22, consagran el derecho de enseñar y aprender. Se citó en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento”.

“Asimismo, se invocó la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza la máxima exigibilidad de los derechos reconocidos y establece la aplicación obligatoria de la Convención en todo acto o decisión que involucre a menores de edad. También se mencionó la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, que en su artículo 126 reconoce el derecho de los alumnos a ser respetados en su libertad de conciencia y a ser protegidos contra toda agresión psicológica", agrega el comunicado.

Gildo Insfrán deberá dar explicaciones por la entrevista con alumnos de primaria

Luego, el texto detalla que “se recordó además la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas y el Decreto 415/06, reglamentario de la Ley N° 26.061, así como el Decreto 1086/24, que incorporó disposiciones relativas a la libertad de pensamiento y actuación de los niños y establece que la imposición de una manera de pensar político-partidaria en el ámbito educativo vulnera su dignidad, su integridad personal y sus derechos a la educación y la libertad".

“En función de las competencias asignadas por la Ley de Educación Nacional, la Secretaría solicitó que se informe si se inició una investigación para esclarecer los hechos; qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades; con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario; si existieron denuncias similares; y qué protocolos se aplican o aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos”, concluye lo difundido por el Ministerio de Capital Humano.

Gildo Insfrán es gobernador de Formosa desde el 10 de diciembre de 1995

No fue la única voz oficialista que se alzó al darse a conocer las imágenes. La senadora Patricia Bullrich fue dura en su mensaje a través de las redes sociales: “Es educación o es adoctrinamiento kirchnerista. Es futuro o es Gildo Insfrán, el modelo ideal del kirchnerismo. Asco me da el nivel de impunidad para creerse el dueño de Formosa. Y ni hablar de jugar así con la educación de los más chicos. Se les termina, pronto”.

En la entrevista, que fue difundida en vivo por la agencia de comunicación del gobierno de Formosa, los menores le preguntaron a Insfrán cosas como: “Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?“.

A lo largo de toda la charla hubo guiños constantes a quien el pasado 10 de diciembre cumplió 30 años ininterrumpidos al frente del gobierno de Formosa. “Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas, como nos tiene acostumbrados a recibir?“, fue otra de las consultas formuladas.

Luego de que los niños le agradecieran “por todos los útiles” recibidos, se despidieron con una frase que despertó las risas de Insfrán y el resto de los presentes: “Con el honor de que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo”.