“Se acabó esta pesadilla”: el conmovedor relato de la suegra de Nahuel Gallo tras el reencuentro con el gendarme

El gendarme argentino Nahuel Gallo regresó al país tras 448 días de privación de libertad como rehén del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela. En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, su suegra y abogada, Yalitza García contó cómo fue el reencuentro familiar, luego de un extenso periodo de incertidumbre.

Tras más de un año de ausencia, el reencuentro se vivió como una etapa de profunda emoción y tranquilidad para la familia de Gallo, especialmente para su hijo Víctor, quien preguntaba a diario por su padre. La noticia llegó desde el entorno cercano de la familia, y su confirmación puso fin a una larga espera.

“La familia recibió la noticia del regreso de Nahuel Gallo a través de conocidos en la zona del rodeo”, relató García a Infobae en Vivo. “El argentino sale hoy en libertad”, fue el mensaje informal que recibieron la noche del sábado, desatando desconcierto y esperanza.

La abogada Yalitza García relató a Infobae la emoción y el alivio que vivió la familia durante el regreso del gendarme argentino

Cómo se enteró la familia de la liberación de Nahuel Gallo

García explicó que la comunicación inicial fue “completamente informal e irregular, como todo hasta acá”. Después de recibir la información, la abogada lo comunicó de inmediato a la esposa de Gallo y, junto con el resto de la familia, aguardaron la confirmación definitiva.

“La emoción fue muy grande, lloramos todos. Era lo que queríamos ver, ese abrazo tan esperado”, expresó García sobre el momento del reencuentro del gendarme con su hijo y su esposa.

El hijo de Nahuel Gallo, Víctor, sufrió la ausencia diaria de su padre hasta el emotivo reencuentro familiar

Asimismo, la abogada valoró el acompañamiento constante durante los casi 15 meses de reclamos: “Agradezco a todos los que estuvieron pendientes del caso de Nahuel Gallo”. Destacó especialmente la persistencia y convicción de la familia: “Nosotros tenemos la verdad en nuestras manos”.

Entre otras cosas, la suegra recordó momentos de debilidad y frustración, pero subrayó que siempre lograron recomponerse y sostener la lucha por la libertad del gendarme. “Pensar que Víctor, su hijo, preguntaba todos los días por su papá, y ahora se acabó esta pesadilla”, añadió conmovida.

Nahuel Gallo se encuentra en estado delicado pero estable, con la prioridad centrada en un chequeo médico integral tras su liberación

El proceso de recuperación tras la liberación

Con la recuperación en el centro de las prioridades, García mencionó que Gallo está conmovido y en estado delicado, aunque estable. Explicó que la prioridad ahora es que el gendarme descanse y se someta a un “chequeo médico integral”.

La escena del reencuentro junto con su hijo y allegados fue presenciada por amigos de la familia, quienes compartieron el alivio y la esperanza por superar la etapa más difícil.

En los días siguientes, la familia se propone recuperar la paz y la estabilidad, acompañando el proceso de adaptación de Nahuel Gallo tras su regreso. Siguen atentos a su evolución, con el deseo, transmitido por Yalitza García a Infobae en Vivo, de que la recuperación se consolide favorablemente.

La recuperación y adaptación de Nahuel Gallo tras su regreso es ahora el principal objetivo de su familia en Argentina

