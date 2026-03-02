El Gobierno se reunió con los gremios docentes y remarcó que la discusión salarial es con las provincias (REUTERS/Martin Acosta)

Este lunes se llevó a cabo un nuevo paro docente en el inicio del ciclo lectivo 2026 que suponía la vuelta a clases de los chicos en todo el país. La medida de fuerza afectó a 15 provincias y millones de niños, niñas y adolescentes todavía no regresaron al colegio.

En ese marco, el Gobierno informó que se llevó a cabo un encuentro con los representantes de los principales gremios. A través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se realizó una reunión entre el Consejo Federal de Educación y los líderes de los sindicatos docentes.

Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que la convocatoria se realizó por la vigencia de la medida cautelar que dispuso la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones. En el encuentro, sostuvieron, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

“Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, confirmó la cartera que conduce Sandra Petovello.

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y reiteró que los salarios son responsabilidad de las provincias

La medida de fuerza se sintió en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Cor r ientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

La protesta incluye reclamos recurrentes por parte de los gremios: convocatoria a la paritaria nacional docente, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), refuerzo del presupuesto educativo y recomposición salarial frente a la inflación.

Uno de los lugares donde sintió con fuerza fue en la provincia de Buenos Aires, a horas de que Axel Kicillof hable en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El motivo es que, desde que asumió en 2019, su administración había logrado iniciar cada ciclo lectivo sin conflictos gremiales de magnitud.

Este lunes millones de alumnos no empezaron las clases en al menos 15 provincias (EFE/ Paco Campos/Archivo)

Buenos Aires concentra el sistema educativo más grande del país, con más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos y subsidios salariales para otros 60.000 trabajadores de colegios privados. El total de estudiantes supera los 5,2 millones, y aproximadamente el 27% del presupuesto provincial —estimado en 43 billones de pesos— se destina a educación. Cada punto porcentual de aumento salarial implica un gasto de miles de millones adicionales para la administración provincial.

Las negociaciones salariales en Buenos Aires se encuentran estancadas tras el rechazo, por parte del Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD), de la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, con un 1,5% retroactivo a diciembre. Los sindicatos consideraron la oferta “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”. Según el esquema rechazado, el salario de un docente ingresante se ubicaría en $762.200, el de un maestro con jornada extendida en $961.000 y el de un docente con doble cargo en $1.524.300.

El Gobierno provincial convocó a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo con docentes a las 11. El plazo para definir el nuevo esquema salarial vence el 13 de marzo, fecha en la que debe iniciarse el proceso de liquidación. Desde la Gobernación reconocen la complejidad del escenario, aunque manifestaron la voluntad de garantizar que “todas las escuelas tengan clases normalmente” en los próximos días.

El conflicto bonaerense evidenció diferencias dentro del sindicalismo docente provincial. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) impulsó inicialmente la medida de fuerza, mientras que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), liderado por Roberto Baradel, orientó parte de los reclamos hacia el Gobierno nacional, con el pedido de convocatoria a la paritaria federal y mayor presupuesto educativo.