Política

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y reiteró que los salarios son responsabilidad de las provincias

A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se informó que las autoridades nacionales recibieron a los representantes gremiales. Acordaron un nuevo encuentro con los gobiernos provinciales para la próxima semana

Guardar
El Gobierno se reunió con
El Gobierno se reunió con los gremios docentes y remarcó que la discusión salarial es con las provincias (REUTERS/Martin Acosta)

Este lunes se llevó a cabo un nuevo paro docente en el inicio del ciclo lectivo 2026 que suponía la vuelta a clases de los chicos en todo el país. La medida de fuerza afectó a 15 provincias y millones de niños, niñas y adolescentes todavía no regresaron al colegio.

En ese marco, el Gobierno informó que se llevó a cabo un encuentro con los representantes de los principales gremios. A través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se realizó una reunión entre el Consejo Federal de Educación y los líderes de los sindicatos docentes.

Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que la convocatoria se realizó por la vigencia de la medida cautelar que dispuso la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones. En el encuentro, sostuvieron, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, confirmó la cartera que conduce Sandra Petovello.

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y reiteró que los salarios son responsabilidad de las provincias

La medida de fuerza se sintió en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

La protesta incluye reclamos recurrentes por parte de los gremios: convocatoria a la paritaria nacional docente, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), refuerzo del presupuesto educativo y recomposición salarial frente a la inflación.

Uno de los lugares donde sintió con fuerza fue en la provincia de Buenos Aires, a horas de que Axel Kicillof hable en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El motivo es que, desde que asumió en 2019, su administración había logrado iniciar cada ciclo lectivo sin conflictos gremiales de magnitud.

Este lunes millones de alumnos
Este lunes millones de alumnos no empezaron las clases en al menos 15 provincias (EFE/ Paco Campos/Archivo)

Buenos Aires concentra el sistema educativo más grande del país, con más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos y subsidios salariales para otros 60.000 trabajadores de colegios privados. El total de estudiantes supera los 5,2 millones, y aproximadamente el 27% del presupuesto provincial —estimado en 43 billones de pesos— se destina a educación. Cada punto porcentual de aumento salarial implica un gasto de miles de millones adicionales para la administración provincial.

Las negociaciones salariales en Buenos Aires se encuentran estancadas tras el rechazo, por parte del Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD), de la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, con un 1,5% retroactivo a diciembre. Los sindicatos consideraron la oferta “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”. Según el esquema rechazado, el salario de un docente ingresante se ubicaría en $762.200, el de un maestro con jornada extendida en $961.000 y el de un docente con doble cargo en $1.524.300.

El Gobierno provincial convocó a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo con docentes a las 11. El plazo para definir el nuevo esquema salarial vence el 13 de marzo, fecha en la que debe iniciarse el proceso de liquidación. Desde la Gobernación reconocen la complejidad del escenario, aunque manifestaron la voluntad de garantizar que “todas las escuelas tengan clases normalmente” en los próximos días.

El conflicto bonaerense evidenció diferencias dentro del sindicalismo docente provincial. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) impulsó inicialmente la medida de fuerza, mientras que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), liderado por Roberto Baradel, orientó parte de los reclamos hacia el Gobierno nacional, con el pedido de convocatoria a la paritaria federal y mayor presupuesto educativo.

Temas Relacionados

Paro docenteMinisterio Capital HumanoEducaciónVuelta a clasesSandra Petovelloúltimas noticiasCTERASUTEBARoberto Baradel

Últimas Noticias

Cristian Buttié, consultor: “El activo de Milei es el recuerdo del gobierno anterior”

El director de CB Global Data analizó en Infobae a la Tarde el impacto del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y anticipó un escenario de erosión para el oficialismo de cara a 2027

Cristian Buttié, consultor: “El activo

El drama de la familia del último argentino que permanece detenido en Venezuela: “Lo han tratado como un delincuente”

Tras la liberación de Nahuel Gallo, el abogado Germán Guiliani sigue privado de su libertad desde mayo del año pasado y está en el Yare II. Su hermana confirmó que se comunicó con Patricia Bullrich, pero todavía no tienen noticias sobre cuándo podría ser liberado

El drama de la familia

Médicos de Gendarmería controlan el estado de salud de Nahuel Gallo en las primeras horas de su regreso al país

Tras estar más de 400 días secuestrado por el régimen venezolano, el agente de Gendarmería se realizó una serie de chequeos para ver cómo era su estado psicofísico después del encierro en el centro de detención El Rodeo I

Médicos de Gendarmería controlan el

La presidenta de la Comisión Europea felicitó a Milei por su liderazgo para que Argentina sea el primer país en ratificar acuerdo UE-Mercosur

El mensaje enviado desde Bruselas por Ursula Von Der Leyen destaca el liderazgo político ejercido por la administración argentina y la relevancia institucional del país al encabezar la ratificación dentro del bloque sudamericano

La presidenta de la Comisión

La esposa de Nahuel Gallo habló tras el regreso del gendarme al país: “Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido”

Después de estar 448 días detenido de forma ilegal en Venezuela, el gendarme argentino regresó al país y se reencontró con su familia en el aeropuerto de Ezeiza

La esposa de Nahuel Gallo
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Dolor en el fútbol mundial: murió Rino Marchesi, el primer técnico de Diego Maradona en el Napoli

Los dardos de Arturo Vidal contra Rodrigo De Paul que alimentaron su rivalidad: “Me lo cruzo y le meto una dura”

Estudiantes recibirá a Vélez por el Torneo Apertura con la cima de la zona A en juego: la agenda completa del día

El blooper por una falla tecnológica que cometió el árbitro en el último minuto del clásico entre Peñarol y Nacional

TELESHOW
La emoción de Ova Sabatini

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

La emoción de Mariano Iúdica por la fuerte decisión de su sobrino: “Eligió consagrar su vida al sacerdocio”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia denunció

El Gobierno de Bolivia denunció un sabotaje en la distribución de gasolina y militariza las plantas de YPFB

Albertina Carri abre el calendario de muestras de MUNTREF

Macron amplía el arsenal nuclear francés y ofrece a ocho países europeos un sistema de disuasión atómica propio

Donald Trump delineó los objetivos de Estados Unidos en Irán y advirtió: “La gran oleada de ataques no ha sucedido”

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo